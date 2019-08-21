Кабинет оператора в чатах для бизнеса стал гораздо удобнее!

В апреле этого года Яндекс запустил собственную чат-платформу — и мы не останавливаемся на достигнутом. Мы рады представить вам обновлённый интерфейс кабинета оператора с усовершенствованными функциями! Теперь в кабинете оператор может:

1. Переключаться между организациями и выбирать режим «Назначать диалоги». Если режим отключён, то система не будет адресовать оператору активные диалоги.

2. Загружать фото и имя.

3. Добавлять данные клиента (имя, телефон, email) прямо внутри чата.

Кроме того, теперь оператор может:

4. Получать браузерные уведомления о действиях в кабинете оператора (когда появился новый чат в очереди, новое сообщение в диалогах или на оператора перевели чат).

5. Отвечать на сообщения клиентов в приложении Яндекс и в Яндекс.Браузере (если оператор войдёт в тот же аккаунт, что и в своём кабинете).

Чат-платформа охватывает всё больше сервисов Яндекса. Раньше чаты были доступны только в поиске, в Алисе и через виджет на сайте. Теперь ваш оператор сможет отвечать на сообщения, которые поступают с других сервисов Яндекса:

1. Главная страница Яндекса.

2. Рекламное объявление в Яндекс.Директе и Яндекс.Маркете.

Клиент, в свою очередь, получит ответ оператора, даже если уйдёт с сервиса, где начал диалог. Таким образом, вы сможете продолжить разговор с клиентом, даже если он уже покинул ваш сайт или другой сервис Яндекса.

Если у вас ещё нет чата с оператором, просто перейдите в Яндекс.Диалоги, выберите настройку «Создать диалог» — «Чат для бизнеса», а в качестве провайдера укажите «Яндекс». И, конечно, не забудьте заполнить оставшиеся поля с информацией о вашем сайте и сохранить созданный чат.

Будем на связи! Команда Яндекс.Диалогов

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