Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Кабинет оператора в чатах для бизнеса стал гораздо удобнее!

В апреле этого года  Яндекс запустил собственную чат-платформу — и мы не останавливаемся на достигнутом. Мы рады представить вам обновлённый интерфейс кабинета оператора с усовершенствованными функциями! Теперь в кабинете оператор может:

1.   Переключаться между организациями и выбирать режим «Назначать диалоги». Если режим отключён, то система не будет адресовать оператору активные диалоги.

2.      Загружать фото и имя.

               

3.   Добавлять данные клиента (имя, телефон, email) прямо внутри чата.

Кроме того, теперь оператор может:

4.   Получать браузерные уведомления о действиях в кабинете оператора (когда появился новый чат в очереди, новое сообщение в диалогах или на оператора перевели чат).

5.   Отвечать на сообщения клиентов в приложении Яндекс и в Яндекс.Браузере (если оператор войдёт в тот же аккаунт, что и в своём кабинете).

 Чат-платформа охватывает всё больше сервисов Яндекса. Раньше чаты были доступны только в поиске, в Алисе и через виджет на сайте. Теперь ваш оператор сможет отвечать на сообщения, которые поступают с других сервисов Яндекса:

1.   Главная страница Яндекса.

 2. Рекламное объявление в Яндекс.Директе и Яндекс.Маркете.

          

Клиент, в свою очередь, получит ответ оператора, даже если уйдёт с сервиса, где начал диалог. Таким образом, вы сможете продолжить разговор с клиентом, даже если он уже покинул ваш сайт или другой сервис Яндекса. 

Если у вас ещё нет чата с оператором, просто перейдите в Яндекс.Диалоги, выберите настройку «Создать диалог» — «Чат для бизнеса», а в качестве провайдера укажите «Яндекс». И, конечно, не забудьте заполнить оставшиеся поля с информацией о вашем сайте и сохранить созданный чат. 

Будем на связи! Команда Яндекс.Диалогов

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36 комментариев
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zolotarev215
22 августа, 14:03
Добрый день. Такой вопрос. Диалоги у меня создаются с аккаунта Х который мой, личный и важный. И в нем создан диалог (в нем подгружаются данные с яндекс организации)

Я хочу чтобы мой менеджер могла сидя с яндекс браузера (ведь в него теперь приходят уведомления?) отвечать. Но я не хочу привызявать ее яндекс браузер к своему аккаунту Х. 

Как мне сделать, чтобы диалог работал с ее браузером привязанным к аккаунту Y ?
Елена Першина
24 августа, 23:48
zolotarev215,
в операторском интерфейсе можно указать настройку - кто ваши операторы.
f1dsa
27 августа, 10:19
Было бы очень хорошо, если бы при новом диалоге была возможность звукового оповещения, а не только уведомления без звука
Елена Першина
29 августа, 09:34
f1dsa,
учтем, спасибо!
tooweb
27 августа, 10:25
Планируется ли создание отдельного десктопного и мобильного приложения(по типу JivoSite) для более удобного взаимодействия с чатом для операторов?
Елена Першина
29 августа, 09:33
tooweb,
уже есть: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.yamb&hl=ru - можете использовать. 
Александр Паста
27 августа, 10:26
Пуш - это хорошо, а было бы здорово еще добавить возможность интеграции с другими чатами, например из соц сетей, ВК, Одноклассники, чтобы сообщения от туда летели в одно место, в ваш чат. Ну и для полного базового комплекта - если код установлен на сайте, то видеть посетителей перешедших на сайт в реальном времени.
Na-stasia
27 августа, 10:58
Поддерживаю вопрос про интеграцию
alexalok
27 августа, 11:17
Александр Паста,
да, интеграцию с ВК полностью поддерживаю. Сейчас пользуемся JivoSite, но у него много проблем с юзабилити. Хочется иметь более качественную альтернативу.
Елена Першина
29 августа, 09:34
Александр Паста,
взяли на заметку, спасибо!
v9162201644
27 августа, 10:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли настроить интеграцию с Битрикс 24? Если нет, вы планируете это? И когда реализуете?
Анатолий Внук-Карпов
27 августа, 12:26
v9162201644,
Привет, это уже работает давно, в основных настройках выберите провайдера "Bitrix"? а на стороне Битрик24 в открытых линиях поставьте тот ID, который покажет Яндекс.. 
Елена Першина
29 августа, 09:35
v9162201644,
да, все так, как в комментарии выше. 
topbananaspb
27 августа, 13:48
Здравствуйте, не могу найти информацию, как установить приложение оператора на мобильный телефон.
Елена Першина
29 августа, 09:35
topbananaspb,
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.yamb&hl=ru - можете использовать. 
Ahmed.63
27 августа, 15:12
Если поменять провайдера JivoSite на провайдера Яндекс в основных настройках платформы диалога будет ли работать на смартфоне андроид приложение установленный от провайдера jivosite? 
Елена Першина
29 августа, 09:36
Ahmed.63,
скорее всего, нет. Но у Яндекса тоже есть приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.yamb&hl=ru И в обычном приложении Яндекса также работают ответы на чаты. 
Ahmed.63
29 августа, 10:28
Елена Першина,
Спасибо за ссылку! Установил приложение, но когда пишу из чата, например, из поиска Яндекс или с моих 2 сайтов нету звука уведомления на телефоне. Когда приложение открыто не работает уведомление нету звука об сообщение на телефоне;
 - когда приложение свернуто не работает уведомление, нету звука об сообщение на телефоне ;
- когда приложение закрыто (выгружено) не работает уведомление нету звука об сообщение на телефоне. 
В настройках телефона уведомления, ползунок мессенджера включил и галочки везде проставил.  
Модель устройства- Nokia 6.1 
Модель: TA-1043 Версия: Android 9 
Коды виджета для сайтов от Яндекс диалоги, с платформы диалогов установлены на 2-х моих сайтах: https://www.aauhadullin.ru/ https://www.rtiivaz.ru/ 
В других приложениях браузера Яндекс- с Алисой, Яндекс (бета) и Яндекс тоже самое нету звука уведомления при написания сообщения из чата. Что делать? 
Обновлено 29 августа, 10:29
Mihdan
27 августа, 20:06
Для пользователей WordPress я написал небольшой плагин с минимальным количеством настроек, который вставляет виджет на все страницы сайта.


На данный момент плагин проходит модерацию для добавления в официальный каталог плагинов WordPress.


Если кому интересно поучаствовать в бета-тестировании - милости просим https://github.com/mihdan/mihdan-yandex-dialogs. 
Обновлено 27 августа, 20:07
Елена Першина
29 августа, 09:39
Mihdan,
спасибо! Как появится ссылка на каталог - тоже можете сюда выложить. Думаю, многим будет очень полезно. 
Шестиструнка
28 августа, 10:21
Очень красиво написано, аж дух захватывает.
А как быть, если действительность несколько иная ?
Как быть если создание диалогов отклоняется всегда ?
Без объяснения причин и без малейшей помощи или намёка - как исправить.
Диалоги на письма не отвечают, телефонной связи нет.
А так красиво пишут.....
Центр СварочнойТехники
28 августа, 16:51
Шестиструнка,
напишите через обратную связь в вебмастере. На письма отвечают всегда.
Елена Першина
29 августа, 09:40
Шестиструнка,
написать в поддержку, а если поддержку вдруг не ответит, то можно сюда выложить номер тикета, мы проверим ответ поддержки. 
Центр СварочнойТехники
28 августа, 16:51
в редактировании профиля указан не режим «Назначать диалоги»,
а режим «Не назначать диалоги»!
Стало быть его надо отключить?
Елена Першина
29 августа, 11:38
Центр СварочнойТехники,
скоро поменяется название на "Назначать чаты", и если тумблер включен, чаты назначаться будут. 
Центр СварочнойТехники
30 августа, 00:39
Елена Першина,
 у меня вообще не переключается тумблер...
https://yadi.sk/i/Uw88UfJFQdF7RA


и где в настройках включить, чтобы получать браузерные уведомления о новых диалогах?
Обновлено 30 августа, 00:44
angbeli4enko
вчера, 10:54
Центр СварочнойТехники,
 Попробуйте переключить тумблер еще раз. Возможно, были проблемы с сетью. 


Если вы отказывались от получения браузерных уведомлений, то посмотреть, как их включить, можно здесь
Veloforma.net
29 августа, 09:44
Как чат работает БЕЗ Яндекс-браузера? Ставить его желания нет. Будет ли работать в Firefox? И что с мобильным приложением? Уведомления в нём стали приходить или до сих пор проблемы с ними?
Центр СварочнойТехники
30 августа, 00:40
Veloforma.net,
 в Firefox работает, но с перебоями...
angbeli4enko
вчера, 10:59
Veloforma.net,
Вы можете отвечать в Кабинете оператора в любом удобном Вам браузере. 
Уведомления в мобильном приложении Яндекс или мобильном Яндекс.Браузере  приходят только из чатов, которые вы уже приняли в работу (переместили в папку "Диалоги"), но мы работаем над тем, чтобы пользователи получали все уведомления.
kovyilin
29 августа, 11:18
Здравствуйте.


1. У администратора нет возможности контроля за операторами - как общается оператор, сколько времени у него уходит на ответ, онлайн он сейчас или нет, если онлайн - на какой платформе онлайн (мобильный/десктоп) и т.д. Если оператор сидит рядом с администратором и он один, это не так критично, но если операторов несколько и они работают удаленно, вопрос контроля весьма актуален.
2. Не хватает "живой" (как в метрике) сводной статистики по чатам. К примеру если несколько чатов, в каждом из которых свои операторы (к примеру, каждый чат по отдельной услуге, а оператор специалист по этой услуге). Оперативно отслеживая активность операторов, можно быстрее отвечать на запросы клиентов.
3. При переименовании клиента в админке, в диалогах все равно остается заголовок "Клиент №". Если диалог всего 1, это не критично, но если клиентов много и некоторые из них обращаются в чат не в первый раз, то начинаешь теряться между номерами.
4. Желательно показывать отметки клиентов, онлайн или нет клиент сейчас.

Спасибо :)
angbeli4enko
вчера, 10:56
kovyilin,
Спасибо за Ваши замечания, над частью из них мы уже работаем, остальные обязательно учтем!
z.sitaja
29 августа, 18:00
А где искать то этот "кабинет оператора"? Если диалоги опубликованы давно и интегрированы в битрикс, а возможности сменить аватарку даже нет...
angbeli4enko
вчера, 11:03
z.sitaja,
Чтобы отвечать на вопросы клиентов в Кабинете оператора, выберете нужный вам диалога на https://dialogs.yandex.ru/developer/, перейдите на вкладку "Настройки" и в поле "Провайдер" выберете "Яндекс". После публикации диалога ссылка на Кабинет оператора появится на вкладке "Общие сведения" выбранного диалога. 


Подскажите, пожалуйста, где конкретно Вы хотите сменить аватарку? В виджете чата?
muromdx
31 августа, 10:36
Здравствуйте! Сегодня диалог был остановлен. Причина: "Вы не отвечаете на вопросы пользователей в чатах для бизнеса". Во-первых, хотелось бы спросить - почему такая формулировка? Вопросов пользоватлей попросту не было, но из вашей формулировки следует, что это оператор виноват, он якобы не отвечает. Во-вторых, на днях один чат с пользователем все-таки состоялся, но диалог был отключен. Прошу вернуть диалог.
angbeli4enko
вчера, 11:16
muromdx,
Здравствуйте! Заполните, пожалуйста, форму на https://yandex.ru/dev/dialogs/chats/doc/feedback-docpage/ , специалисты поддержки обязательно Вам ответят.