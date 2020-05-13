Необычный сценарий навыка — Алиса в роли ведущей настольной игры

Команда Диалогов поощряет необычные технические решения и сценарии, которые могут открывать новые направления в создании навыков. Мы постоянно пишем об интересных решениях разработчиков, а за лучшие награждаем премией Алисы в категории «Специальный приз». И сегодня наша команда хочет рассказать о навыке «Дай 5», который создала студия «Игрология».

Навык открывает новое направление в настольных играх, предлагая взглянуть на игровой процесс с другого ракурса. Теперь Алиса примеряет на себя роль ведущей. Раньше у нас было приложение для игры в «Твистер», и нам очень приятно, что эстафету навыков для настольных игр подхватили и сами производители.

«Дай 5» предлагает пользователю сыграть в игру, в которой нужно угадывать ассоциации людей с фразой или словом. Что приходит в голову, когда слышишь «пираты»? Или что, по мнению большинства, плохо пахнет? Люди по очереди дают ответы, делают ставки и зарабатывают очки для победы. При этом навык в самом начале уточняет, есть у вас коробка с игрой или нет (посмотреть её можно на Беру). От ответа зависит сценарий игры. Либо вам предстоит полное погружение в игровой процесс со всеми фишками и правилами, в котором Алиса будет ведущей, либо она возьмёт на себя дополнительную роль — задавать вопросы пользователям, потому что у них нет карточек с ассоциациями.



Отследить показатели навыка, его посещаемость и другие важные статистические данные можно благодаря AppMetrica, которая была добавлена в недавнем крупном обновлении Диалогов.

Это очень интересное направление, и оно имеет большой потенциал развития. Мы очень рады, что разработчики ищут нестандартные пути использования Алисы в навыках.

Сделаем Алису умнее!



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