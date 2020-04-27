Новый способ монетизации - возможность подключить рекламу в навыках

Включите рекламу в навыках и получите возможность зарабатывать

Мы продолжаем развивать возможности монетизации голосовых приложений, чтобы разработчики могли получать дополнительный доход. Теперь в навыках Яндекс.Диалогов появилась возможность подключить рекламу и зарабатывать на показах мини-баннеров. Они появляются при вызове навыка из поискового приложения Яндекса на мобильных устройствах с операционной системой Android.

Ранее, на Девятой Вебмастерской, мы объявили о подготовке этой функциональности и пригласили всех желающих протестировать её. Мы поэкспериментировали и выбрали, как лучше отображать рекламный блок. Он не помешает пользователю, не отвлекает его от основного сценария навыка и обеспечивает продвижение продукции рекламодателей.

Этот способ монетизации навыков дополнил донаты, которые недавно вышли из стадии беты.