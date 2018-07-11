Хотим пригласить на встречу «В гостях у Алисы», которую мы проводим для представителей агентств и студий веб-разработки 16 июля. На встрече мы поделимся нашим опытом по созданию лучших навыков для Алисы.
После того как мы объявили, что обучать Алису теперь может любая компания, нам поступило много вопросов. Трансляция даст ответы на большинство из них.
Сегодня сервис Яндекс.Диалоги открыл сертификацию для агентств и веб-студий. Это позволит нам оценить качество оказываемых услуг по созданию навыков для Алисы.
На этой неделе мы не только объявили о запуске сертификации агентств и веб-студий для платформы Яндекс.Диалоги, но и выпустили основные рекомендации по созданию навыков. Здесь же хотим обратить на них отдельное внимание.
Теперь навык может отвечать карточкой с большой картинкой:
У Яндекс.Диалогов появился свой канал на YouTube!
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