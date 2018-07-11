Блог Яндекс Диалогов

июль 2018
Приглашаем на встречу «В гостях у Алисы»
11 июля 2018, 18:06

Хотим пригласить на встречу «В гостях у Алисы», которую мы проводим для представителей агентств и студий веб-разработки 16 июля. На встрече мы поделимся нашим опытом по созданию лучших навыков для Алисы.

Запись трансляции встречи «В гостях у Алисы»
16 июля 2018, 11:04

После того как мы объявили, что обучать Алису теперь может любая компания, нам поступило много вопросов. Трансляция даст ответы на большинство из них. 

Открыта сертификация агентств и веб-студий для платформы Яндекс.Диалоги
16 июля 2018, 14:41

Сегодня сервис Яндекс.Диалоги открыл сертификацию для агентств и веб-студий. Это позволит нам оценить качество оказываемых услуг по созданию навыков для Алисы.

Рекомендации по созданию навыков
19 июля 2018, 10:31

На этой неделе мы не только объявили  о запуске сертификации агентств и веб-студий для платформы Яндекс.Диалоги, но и выпустили основные рекомендации по созданию навыков. Здесь же хотим обратить на них отдельное внимание.  

Новые типы ответов в навыках Алисы: картинки и списки
23 июля 2018, 15:13

Теперь навык может отвечать карточкой с большой картинкой:

У Яндекс.Диалогов появился свой канал на YouTube!
25 июля 2018, 13:13

У Яндекс.Диалогов появился свой канал на YouTube
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