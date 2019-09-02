Теперь вы сможете отвечать на сообщения пользователей, приходящие из виджета на вашем сайте, чата на Поиске или Алисы, с помощью чат-платформы от Яндекса. Она проста в использовании, бесплатна, и упрощает подключение чатов к нашим сервисам. Дополнительным преимуществом от использования платформы станет возможность коммуникации с пользователями, даже если они уже покинули чат — Яндекс отправит им уведомление с ответом в приложении или Браузере.
В этом уроке Школы Алисы Дмитрий Чечёткин расскажет о том, как работать с одним из упомянутых в прошлых видео конструкторов — Aimylogic:
В Школе Алисы мы учим делать навыки для голосового помощника Яндекса — Алисы. Дарья Сердюк, одна из лауреатов Премии Алисы, расскажет о том, как правильно работать с логами вашего навыка, чтобы улучшать пользовательский сценарии.
В новом уроке Школы Алисы Дмитрий Чечёткин, один из лауреатов Премии Алисы, расскажет о том, как работать с ещё одним конструктором — Dialogflower.
Поговорим о качестве навыков, слово предоставляется Алёне Овчинниковой.
Настало время подводить итоги Премии Алисы за апрель. Напомним, что с прошлого месяца мы изменили правила конкурса: отказались от системы мест и ввели призы по категориям. Создатели лучших навыков в категориях «Образование», «Игры и развлечения», «Для детей» и «Полезные навыки» получают по 100 000 рублей, а в категории «Специальный приз» — 50 000 рублей. Итак, давайте посмотрим, какие навыки были признаны лучшими в каждой из категорий.