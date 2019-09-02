Теперь вы сможете отвечать на сообщения пользователей, приходящие из виджета на вашем сайте, чата на Поиске или Алисы, с помощью чат-платформы от Яндекса. Она проста в использовании, бесплатна, и упрощает подключение чатов к нашим сервисам. Дополнительным преимуществом от использования платформы станет возможность коммуникации с пользователями, даже если они уже покинули чат — Яндекс отправит им уведомление с ответом в приложении или Браузере.