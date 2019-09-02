февраль 2019
Голос Алисы в ваших навыках
1 февраля, 14:52
Голос Алисы теперь доступен и в навыках. Она присоединяется к уже хорошо известному вам кругу друзей: Оксане, Джейн, Эрмилу, Эркану Явасу и Захару.
Что пользователи думают о вашем навыке?
5 февраля, 18:16
Теперь в консоли разработчика появилась возможность читать отзывы пользователей, а также отслеживать изменения оценок.
Школа Алисы. Как развернуть навык в Яндекс.Облаке?
8 февраля, 11:05
Встречайте ускоренную модерацию
12 февраля, 17:47
Мы обновили процессы, связанные с модерацией навыков. Теперь в среднем модерация занимает 2 часа, в редких случаях — до суток. А совсем скоро в Школе Алисы выйдет и урок о том, какие ошибки встречаются при модерации чаще всего.
Школа Алисы. Как правильно заполнять настройки навыка в интерфейсе Яндекс.Диалогов?
22 февраля, 11:00
Премия Алисы: лучшие навыки февраля
28 февраля, 14:30
Алиса готова объявить победителей «Премии» за февраль!