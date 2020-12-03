декабрь 2020
Онлайн-конференция Conversations 2020: весь разговорный ИИ за один день
3 декабря 2020, 11:31
Парад полезных анонсов: новые возможности для разработчиков навыков
4 декабря 2020, 10:25
Датчики в Умном доме с Алисой: новый API
4 декабря 2020, 10:30
Новые возможности для бизнеса: интеграции с Алисой
4 декабря 2020, 10:35
Премия Алисы: шортлист номинантов и новые призы для победителей
9 декабря 2020, 19:34
Онлайн-хакатон по разработке «городских» навыков Алисы
14 декабря 2020, 19:20
Премия Алисы: лучшие навыки и дополнительные призы для победителей
25 декабря 2020, 22:18