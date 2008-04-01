Клуб Фоток

апрель 2008
1 апреля - День смеха
1 апреля 2008, 00:20
Классная шутка. Спасибо
22 комментария
Глюк с фоткой дня
1 апреля 2008, 01:45
У меня глюк какой-то. На главной странице Яндекса показывается фотка дня. Нажимаю на нее, попадаю на страницу с главной фоткой дня и 50-кой, но вижу свою фотку дня старой давности. Что присходит?
23 комментария
Сегодня же 1 апреля :) а я поверила :)))))
1 апреля 2008, 02:53
Сегодня же 1 апреля :) а я поверила увидела свою фотографию в "фото дня", ну, спасибо!!! разыграли :)
28 комментариев
Заголовок не указан
1 апреля 2008, 10:30
Надо было на Фото Дня баранов вывесить! Было бы еще веселей! С утра очень удивилась своей фотке! Но быстро дошло! Молодцы! Развели! 
7 комментариев
А фотка-то чужая....
1 апреля 2008, 11:49

А фотка-то с собачкой чужая!!! Автор возмущается там в комментах!!!!

http://fotki.yandex.ru/users/kahlevand1/view/63243/

 

ИЛИ ЭТО ПРИКОЛ ТОЖЕ??????  Что-то прикол с душком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 комментариев
Две нешуточные новости: слайдшоу и новая форма общения с модераторами.
1 апреля 2008, 18:43

Друзья! Сегодня отличный день, чтобы рассказать Вам сразу 2 совершенно правдивые новости.

Первая: вчера появилась возможность создания слайдшоу из  фотографий на Яндекс.Фотках. Выбрать фотографии для слайдшоу можно зайдя на страницу выбранного альбома или метки.

Кликнув на слово "Слайд-шоу" вы можете откинуться на спинку кресла и любоваться фотографиями.Также вы можете вставить слайд-шоу на сайт или в блог.

С формой "Пожаловаться модератору" стало ещё удобнее сообщать нам о том, что вас беспокоит. 

Кликнув на ссылку, вы можете выбрать причину жалобы из предложенных, или описать её в свободной форме Службе Поддержки. Ссылка находится на привычном Вам месте - справа от фотографии.

 

10 комментариев
слайд-шоу
Как узнать свою оценку?
2 апреля 2008, 00:45
При наличии большого количества мнений можно ли узнать (и как) статистику: сколько колов, двоек, троек и т.д.?
6 комментариев
голосование звездами
Ой, как долго!!!!!!!! :((((((((
2 апреля 2008, 14:43

      Как же долго грузится яндекс, это ужасно :((((((((

Кстати, про слайд-шоу (http://clubs.ya.ru/4611686018427388137/replies.xml?item_no=2904): ни разу не получилось попользоваться данным сервисом. Зависает, блин,  в стадии загрузки . Надеюсь, это временные технические проблемы.

       И еще порадовало появление рейтинга камер, как на мэйле, но нет прямой сортировки по производителям, а это было бы очень удобно. Надо бы еще мэйл просканировать 

19 комментариев
Почему эта фотка не прошла модерацию?
2 апреля 2008, 15:29

http://fotki.yandex.ru/users/nik8762/view/73489/

Я непонимаю-может мне кто-нибудь объяснит в чём дело?У меня одна фотка прошла,а вторая-не проходит!

22 комментария
Не удалось вставить слайд-шоу в блог.
2 апреля 2008, 18:29

Замечательная вещь - слайд-шоу, спасибо большое.

После просмотра появляются коды для вставки в блог. Попробовала вставить в ЖЖ - не работает. В чём может быть причина?

6 комментариев
интеграция
Приложение для телефона по загрузке фоток на Яндекс.Фотки
2 апреля 2008, 22:46

Уже существует приложение для смартфонов и кпк. Под Симбиан и Виндоус Мобайл.

Очень, очень хотелось бы такого же приложения и для обычных телефонов со встроенной Явой.

У меня очень неплохой камерофон Sony Ericson К810i. Работает отлично со всеми Ява приложениями. Регулярно захожу с него в интернет. Но очень удивился и растроился, когда по ссылке с Яндекс.Фоток "закачать приложение для телефона", что бы с него публиковать фотки в данный сервис не обнаружил своего телефона. И мало того - там сказано, что данное приложение работает исключительно со смартфонами и КПК.

Мне жизненно важна данная примочка для моего телефона. И наверняка не я один такой.

 

Планируете ли в скором будущем добавить совместимость и для таких телефонов (камерофон), как мой ? Или можно не надеяться на чудо ?

16 комментариев
мобильные яндекс.фотки
Фото было в 10 лучших, а теперь даже в 50 нет! Почему?
2 апреля 2008, 23:00
Фото было в 10 лучших, а теперь даже в 50 нет! Почему?



Посмотреть на Яндекс.Фотках

 
Комментарий модератора: я настаиваю на кате. Иначе, простите, тема будет удалена. Спасибо за понимание.
21 комментарий
помогите!!!!!!!!!
3 апреля 2008, 13:33

Помогите пожалуйста,комменты к моим фоткам и ответы на мои коменты к чужим фоткам перестали приходить ко мне в почту!!!!!!!в то же время,ко мне приходят ответы в клубах,и сообщения,что со мной кто-либо хочет подружиться,мои ответы в клубах.к тому же,при обратной связи я еще вчера могла указывать в адресе емайла  адрес своего почтового ящика,а сейчас не могу,меня просят указать действительный емаил.

ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!!!

я писала в клубе сервера Я.ру,советуют обратиться сюда!

9 комментариев
уведомления
Про голосование на конкурсе.
3 апреля 2008, 16:48

Недавно вот появилась всплывающая табличка под разделом пожаловаться модератору, так? (кстати спасибо за долгожданную табличку)  :) 
Там можно выбрать, на что конкретно человек хочет пожаловаться.
Теперь. Когда на конкурсе, только на конкурсе, хотят проголосовать колом, можно добавить всплывающую табличку, где обязательно надо указать аргументы и даже если колометатель просто нажмёт пару кнопок или пробел, т.е. пустой оставить строку нельзя, то будет отослан коммент автору фото и всё, сразу ясно пустой аккаунт или кто-то из добрых людей сервиса. Можно сделать это только касаемо колов, потому что народ не реагирует так болезненно ни на двойки ни на тройки.

 

Вот такие мысли. Что скажете?

33 комментария
любимые авторы
3 апреля 2008, 23:45
а можно ли сделать возможность просмотра у кого я в любимых авторах,итересно просто)
7 комментариев
я в любимых
В топе плагиат
4 апреля 2008, 16:48

опять в топе фото, скачанное с интернета

 http://fotki.yandex.ru/best/users/ternosvit/view/73833/

36 комментариев
Как Яндекс.Фотки помогают выбрать фотоаппарат.
4 апреля 2008, 19:25
Если вы выбираете себе новый цифровой фотоаппарат, то вам пригодится это новшество. На Яндекс.Маркете при выборе фотоаппарата вы сможете руководствоваться не только характеристиками и отзывами о модели, но и посмотреть самые интересные снимки, которые сделали авторы Яндекс.Фоток этим фотоаппаратом.
Например Сanon 400D на Яндекс.Фотках
Ссылка на фотографии, сделанные устройством, находится на странице "карточка модели", в разделе "Обратите внимание".
8 комментариев
дурацкие комментарии типа круто,здорово,5+ итп
4 апреля 2008, 23:20

Проявите, пожалуйста, хоть каплю уважения - не пишите бессмысленые междометия с восклицательными знаками и короткие фразы "о том что тут был именно тот самый Вася".

Спасибо.

18 комментариев
Вложенные альбомы
4 апреля 2008, 23:38

(Заранее извиняюсь, если баян -- вроде попытался поискать по прошлым обсуждениям и не нашел. Еще не освоился тут :) )

 

Имхо, было бы недурно сделать альбомы вложенными. Т.е. наподобие папок. Существующую функцианальность альбомов, как уже упоминалось в этом клубе, прекрасно заменяют тэги. А так, кому не надо, тот ничего и не заметит, а кому надо - будет намного удобнее орагнизовывать снимки свои.

 

ЗЫ. Мне кажется, было бы вообще неплохо орагнизовтаь что-то вроде эксплорера, чтобы можно было эти самые альбомы как папки таскать друг в друга и между собой местами - это уже упоминалось в обсуждении чуть раньше, ну и аналогично с самим фотографиями. Если программисты все это красиво организуют, ну там, с превьюшками, в эффектами и т.п. будет очень здорово =)

52 комментария
сортировка
О просмотре некоторых фоток...
5 апреля 2008, 11:41
Почему при желании увидеть некоторые фотки вместо них наблюдается надпись "Фото недоступно"?
10 комментариев