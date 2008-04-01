Друзья! Сегодня отличный день, чтобы рассказать Вам сразу 2 совершенно правдивые новости.

Первая: вчера появилась возможность создания слайдшоу из фотографий на Яндекс.Фотках. Выбрать фотографии для слайдшоу можно зайдя на страницу выбранного альбома или метки.

Кликнув на слово "Слайд-шоу" вы можете откинуться на спинку кресла и любоваться фотографиями.Также вы можете вставить слайд-шоу на сайт или в блог.

С формой "Пожаловаться модератору" стало ещё удобнее сообщать нам о том, что вас беспокоит.

Кликнув на ссылку, вы можете выбрать причину жалобы из предложенных, или описать её в свободной форме Службе Поддержки. Ссылка находится на привычном Вам месте - справа от фотографии.