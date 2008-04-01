А фотка-то с собачкой чужая!!! Автор возмущается там в комментах!!!!
http://fotki.yandex.ru/us
ИЛИ ЭТО ПРИКОЛ ТОЖЕ?????? Что-то прикол с душком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Друзья! Сегодня отличный день, чтобы рассказать Вам сразу 2 совершенно правдивые новости.
Первая: вчера появилась возможность создания слайдшоу из фотографий на Яндекс.Фотках. Выбрать фотографии для слайдшоу можно зайдя на страницу выбранного альбома или метки.
Кликнув на слово "Слайд-шоу" вы можете откинуться на спинку кресла и любоваться фотографиями.Также вы можете вставить слайд-шоу на сайт или в блог.
С формой "Пожаловаться модератору" стало ещё удобнее сообщать нам о том, что вас беспокоит.
Кликнув на ссылку, вы можете выбрать причину жалобы из предложенных, или описать её в свободной форме Службе Поддержки. Ссылка находится на привычном Вам месте - справа от фотографии.
Как же долго грузится яндекс, это ужасно :((((((((
Кстати, про слайд-шоу (http://clubs.ya.ru/46116
И еще порадовало появление рейтинга камер, как на мэйле, но нет прямой сортировки по производителям, а это было бы очень удобно. Надо бы еще мэйл просканировать
http://fotki.yandex.ru/u
Я непонимаю-может мне кто-нибудь объяснит в чём дело?У меня одна фотка прошла,а вторая-не проходит!
Замечательная вещь - слайд-шоу, спасибо большое.
После просмотра появляются коды для вставки в блог. Попробовала вставить в ЖЖ - не работает. В чём может быть причина?
Уже существует приложение для смартфонов и кпк. Под Симбиан и Виндоус Мобайл.
Очень, очень хотелось бы такого же приложения и для обычных телефонов со встроенной Явой.
У меня очень неплохой камерофон Sony Ericson К810i. Работает отлично со всеми Ява приложениями. Регулярно захожу с него в интернет. Но очень удивился и растроился, когда по ссылке с Яндекс.Фоток "закачать приложение для телефона", что бы с него публиковать фотки в данный сервис не обнаружил своего телефона. И мало того - там сказано, что данное приложение работает исключительно со смартфонами и КПК.
Мне жизненно важна данная примочка для моего телефона. И наверняка не я один такой.
Планируете ли в скором будущем добавить совместимость и для таких телефонов (камерофон), как мой ? Или можно не надеяться на чудо ?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Комментарий модератора: я настаиваю на кате. Иначе, простите, тема будет удалена. Спасибо за понимание.
Помогите пожалуйста,комменты к моим фоткам и ответы на мои коменты к чужим фоткам перестали приходить ко мне в почту!!!!!!!в то же время,ко мне приходят ответы в клубах,и сообщения,что со мной кто-либо хочет подружиться,мои ответы в клубах.к тому же,при обратной связи я еще вчера могла указывать в адресе емайла адрес своего почтового ящика,а сейчас не могу,меня просят указать действительный емаил.
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!!!
я писала в клубе сервера Я.ру,советуют обратиться сюда!
Недавно вот появилась всплывающая табличка под разделом пожаловаться модератору, так? (кстати спасибо за долгожданную табличку) :)
Там можно выбрать, на что конкретно человек хочет пожаловаться.
Теперь. Когда на конкурсе, только на конкурсе, хотят проголосовать колом, можно добавить всплывающую табличку, где обязательно надо указать аргументы и даже если колометатель просто нажмёт пару кнопок или пробел, т.е. пустой оставить строку нельзя, то будет отослан коммент автору фото и всё, сразу ясно пустой аккаунт или кто-то из добрых людей сервиса. Можно сделать это только касаемо колов, потому что народ не реагирует так болезненно ни на двойки ни на тройки.
Вот такие мысли. Что скажете?
опять в топе фото, скачанное с интернета
Например Сanon 400D на Яндекс.Фотках
Ссылка на фотографии, сделанные устройством, находится на странице "карточка модели", в разделе "Обратите внимание".
Проявите, пожалуйста, хоть каплю уважения - не пишите бессмысленые междометия с восклицательными знаками и короткие фразы "о том что тут был именно тот самый Вася".
Спасибо.
(Заранее извиняюсь, если баян -- вроде попытался поискать по прошлым обсуждениям и не нашел. Еще не освоился тут :) )
Имхо, было бы недурно сделать альбомы вложенными. Т.е. наподобие папок. Существующую функцианальность альбомов, как уже упоминалось в этом клубе, прекрасно заменяют тэги. А так, кому не надо, тот ничего и не заметит, а кому надо - будет намного удобнее орагнизовывать снимки свои.
ЗЫ. Мне кажется, было бы вообще неплохо орагнизовтаь что-то вроде эксплорера, чтобы можно было эти самые альбомы как папки таскать друг в друга и между собой местами - это уже упоминалось в обсуждении чуть раньше, ну и аналогично с самим фотографиями. Если программисты все это красиво организуют, ну там, с превьюшками, в эффектами и т.п. будет очень здорово =)