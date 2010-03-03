Здравствуйте.

Хотелось бы узнать мнение администрации и пользователей (с мнением части пользователей я уже примерно знаком) на следующую тему.

Допускается ли в сервисе "Яндекс.Фотки" ведение коллективного фотоальбома?

Расскажу предисторию.

Сегодня фотография, размещенная мной в данном сервисе попала в "Популярные фото". Для меня вопрос размещения фотографий в популярных не является принципиальным, но всегда приятно, когда размещенная фотография вызывает дополнительный интерес. Кроме того, это соответствует целям проекта.

Сразу после размещения фотографии я получил отзывы в комментариях о том, что фотография, сделаная другми лицом (кстати говоря, голословное утверждение, так как пользователям не может быть известно, кем фотографи сделана и кем размещена) и не должна попадать в популярные. В течение часа-двух фотография из популярных выпала.

Хотелось бы немного разобраться ситуации. Я перечитал пользовательское солашение, а также посмотрел причины модерации фотографий. В пользовательском солашении ничего о такой ситуации не сказано. В причинах модерации используется следущая формулировка: "Фото принадлежит другому автору".

Принадлежность фото определяется в правовом порядке. Проект "Дагестан в фотографиях" не скрывет своей коллективной сущности. Его основа - 5-6 друзей, которые участвуют в проекте на постоянной основе (проекту, кстати, уже порядка 7 лет), время от времени добавляя фотографии через технического администратора, который их готовит и вывешивает непосредственно на сервисе. У участников проекта единые цели и задачи, а также уже сложившаяся организация работы. Нам что, нужно каждому заводить персональные учетные записи?





Более того, отношения между участниками проекта оформлены юридически. Автор передает проекту права на распространение своей фотографии в данной учетной записи на Яндекс.Фотках. С правовой точки зрения проект является владельцем фотографии в той степени, в какой это неоходимо для ее публикации. По логике пользователей же книги должны изыматься из продажи, так как их издает издательство, а не сам автор пишет от руки и продает.





Мне понятны мотивы пользователей. У них миноритарный статус, они боятся теоретической конкуренции с крупными целевыми проектами, но администрация и модераторы не дожны идти на поводу у отельных пользователей. Почему инициативные ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ проекты должны от этого стадать, хотя никаких формальных оснований для исключения фотографий из числа популярных нет?





