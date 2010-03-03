Клуб Фоток

март 2010
Коллективный фотоальбом
3 марта 2010, 10:29

Здравствуйте.

Хотелось бы узнать мнение администрации и пользователей (с мнением части пользователей я уже примерно знаком) на следующую тему.

Допускается ли в сервисе "Яндекс.Фотки" ведение коллективного фотоальбома?

Расскажу предисторию.

Сегодня фотография, размещенная мной в данном сервисе попала в "Популярные фото". Для меня вопрос размещения фотографий в популярных не является принципиальным, но всегда приятно, когда размещенная фотография вызывает дополнительный интерес. Кроме того, это соответствует целям проекта.

Сразу после размещения фотографии я получил отзывы в комментариях о том, что фотография, сделаная другми лицом (кстати говоря, голословное утверждение, так как пользователям не может быть известно, кем фотографи сделана и кем размещена) и не должна попадать в популярные. В течение часа-двух фотография из популярных выпала.

Хотелось бы немного разобраться  ситуации. Я перечитал пользовательское солашение, а также посмотрел причины модерации фотографий. В пользовательском солашении ничего о такой ситуации не сказано. В причинах модерации используется следущая формулировка: "Фото принадлежит другому автору".

Принадлежность фото определяется в правовом порядке. Проект "Дагестан в фотографиях" не скрывет своей коллективной сущности. Его основа - 5-6 друзей, которые участвуют в проекте на постоянной основе (проекту, кстати, уже порядка 7 лет), время от времени добавляя фотографии через технического администратора, который их готовит и вывешивает непосредственно на сервисе. У участников проекта единые цели и задачи, а также уже сложившаяся организация работы. Нам что, нужно каждому заводить персональные учетные записи?


Более того, отношения между участниками проекта оформлены юридически. Автор передает проекту права на распространение своей фотографии в данной учетной записи на Яндекс.Фотках. С правовой точки зрения проект является владельцем фотографии в той степени, в какой это неоходимо для ее публикации. По логике пользователей же книги должны изыматься из продажи, так как их издает издательство, а не сам автор пишет от руки и продает.


Мне понятны мотивы пользователей. У них миноритарный статус, они боятся теоретической конкуренции с крупными целевыми проектами, но администрация и модераторы не дожны идти на поводу у отельных пользователей. Почему инициативные ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ проекты должны от этого стадать, хотя никаких формальных оснований для исключения фотографий из числа популярных нет?


17 комментариев
Будут ли снимки с соотношением 16:9 и 16:10, расширяться по-горизонтали на Яндекс.Фотках? По примеру видеороликов...
11 марта 2010, 15:02

Предлагаю добавить два новых размера для просмотра снимков на Яндекс.Фотках:

960х600 для снимков в 16:10

1067х600 для снимков в 16:9

...для того, чтобы у пользователей широкоформатных экранов (или у тех, кто публикует фотки в таким соотношением) не возникало чувства, что широкоформатные фотки обрезаны по-вертикали... (хотя зачастую это так )

24 комментария
Спасибо за новую фавиконку :)
18 марта 2010, 12:57
Хотел сказать "Спасибо" за новую иконку в строке браузера. :)) Понимаю, это странная благодарность, но мне просто понравилась новая "птичка". >:-)
28 комментариев
Мобильные Яндекс.Фотки для устройств на базе Android.
25 марта 2010, 16:38
Современная фотография становится еще более мобильной, и Яндекс.Фотки неразрывно следуют за ней.
Сегодня семейство мобильных программ от Яндекс.Фоток пополнилось новым приложением для устройств на базе операционной системы Android. С ее помощью вы можете легко загрузить фотографии, сделанные вашим устройством на сервис Яндекс.Фотки, а так же опубликовать снимок в своем дневнике на Я.Ру.


    


Установить программу вы можете несколькими способами.

  • Заходите в Android Маркет со своего мобильного устройства — наше приложение можно найти в разделе «Мультимедиа» или воспользоваться поиском с ключевым словом «Яндекс».
  • Наберите в браузере вашего телефона http://m.ya.ru/ymf и выберите модель своего мобильного устройства из предложенного списка.

Помимо версии для Android, приложение «Мобильные Яндекс.Фотки» доступно для всех самых популярных мобильных платформ, таких как Windows Mobile, IPhone OS, Symbian и Java.

Фотографируйте и делитесь своими снимками с друзьями!

Неутомимая и мобильная команда Яндекс.Фоток.

P.S Программа «Мобильные Яндекс.Фотки» для Android доступна также на мобильном сайте приложения http://m.ya.ru/ymf. Но важно помнить, что версия из Android Маркет не заменяет собой версию, скачанную с этой страницы.
1 комментарий
мобильные яндекс.фотки
Программа Яндекс.Фотки 1.1 Beta
25 марта 2010, 17:30
Привет, а у нас для вас новость - обновленная программа Яндекс.Фотки 1.1 Beta. В новой версии мы избавились от большого количества "узких мест" - от падений программы и некорректного ее поведения. Из заметного сделано следующее:
  • Исправлена ошибка авторизации, возникающая для некоторых пользователей, в логине или пароле которых встречаются спецсимволы.
  • Избавились от проблемы, когда для некоторых фильтров в Редакторе вдруг переставал показываться предпросмотр результата.
  • Подружили программу "Ножницы" из Windows 7 с нашим Редактором, теперь изображение не дергается при изменении масштаба просмотра.
  • Из стилистического, починили счетчик времени загрузки фотографий на сервис, иногда дававший сбой и показывавший огромные числа, поправили саггест меток, залезавший на нижнюю панель инструментов и исправили некорректные подписи в некоторых местах.
На сайте уже можно скачать новую версию программы Яндекс.Фотки. Ждем ваших комментариев :-)
88 комментариев
программа Яндекс.Фотки,программы и плагины
Я получаю ошибку установки 2738 или 2739 при попытке поставить пограмму Яндекс.Фотки, что делать?
26 марта 2010, 12:07
Если при установке программы Яндекс.Фотки вы получаете ошибку, которая звучит так: «Программа установки обнаружила непредвиденную ошибку при установке данного пакета. Код ошибки 2738 (или 2739).», - это означает, что в системе установки на вашем компьютере есть неполадки. Исправить ситуацию поможет это решение (описание на английском языке). Если вам не хочется читать английский текст, вы можете просто скачать и запустить следующий файл от Microsoft: http://download.microsoft.com/download/E/2/3/E2336E36-5533-4D8D-9A8D-023BF7708D58/MicrosoftFixit50181.msi После запуска файла и следования всем предложенным шагам, установка программы Яндекс.Фотки должна пройти без ошибок. Появление этой ошибки обозначает означает, что на вашем компьютере нарушена работоспособность скриптов VBS или JS. Такое случается при вирусной активности, неаккуратном использовании системных твикеров или работе с реестром, а также при установке различного программного обеспечения, которое зачем-то портит настройки вашей системы. Указанный выше файл представляет собой пакет, исправляющий реестр и обновляющий регистрацию компонентов VBS и JS на вашем компьютере.
13 комментариев
программа Яндекс.Фотки,программы и плагины
Куда делось количество просмотров фото?
29 марта 2010, 23:47

Куда пропало цифра  - количество просмотров фото?

От администрации: примерно в 12 дня показ количества просмотров включили обратно, никакие данные не потерялись.
143 комментария