Для вставки в блог очень нужен размер 600х...

яндекс предлагает только:

500 × 368 
Оригинал Ссылка откроется в новом окне  (900×662)

Есть ли решение? (не загружать же еще одну фотку с шириной 600)
P.S.
Размер 900х662 также необходим.