Доброго времени суток всем.

Вернувшись из отпуска и обработав гору фоток, собирался как обычно закинуть их на Яндекс-фотки через плагин в iPhoto и был удивлен, когда его на обнаружил ни у себя в iPhoto, ни в списке вариантов загрузки фоток. Может он пропал в связи с переходом на OAuth и нехваткой времени на поддержку плагина у разработчиков Яндекса, а может я просто плохо искал?

Если плагин и правда исчез, подумываю написать свой, т.к. неудобно же - приходится экспортировать фотки а потом уже заливать браузером...