Клуб Фоток

сентябрь 2011
День за днем на Яндекс.Фотках
2 сентября 2011, 16:10
Мы подготовили исследование про фото дня за последний год.



Приятного изучения!
День за днем на Яндекс.Фотках

Вы любите фотографировать и смотреть фотографии? Мы очень любим. Особенно — разглядывать фото дня на Яндекс.Фотках. Каждый день его выбирают пользователи сервиса — профессиональные фотографы и просто любители. Мы так увлеклись, что написали целое исследование про фото дня за последний год.


В итоге мы узнали много интересного о вкусах наших пользователей. Например, что больше всего им нравятся животные, в особенности собаки и кошки. Девушки им тоже нравятся, но всё же немного меньше.


А ещё мы поняли, что на фото дня — всё, как в жизни. Снег на них появляется зимой, цветы — весной, водоёмы — летом, а грибы — осенью. Даже если смотреть не на конкретные объекты, а просто на цвета, заметна смена сезонов. Судите сами:



Прочитать, что ещё мы узнали про фото дня, можно в нашем исследовании


Ну а просто посмотреть фото дня — в «Зале славы» на Яндекс.Фотках.


Приятного изучения!


Яндекс.Фотки и их исследователи, изучаем прекрасное

22 комментария
Возможность контролировать размещения своих фотографий
8 сентября 2011, 15:40

 

На Яндекс.Фотках ведётся статистика просмотров  фотографий по разным источникам (ТОП-10). Весьма полезная функция, показывающая,  где в интернете (на форумах, сайтах или в дневниках) размещено твоё фото. Но отображается  только 10 источников просмотра,  за исключением отдельных случаев, когда источник определить невозможно: фотографии смотрят напрямую из почтового клиента, локальных сетей, по ссылкам, которые скрывают источник перехода.

Напрашивается логическое развитие этой полезности. 

В случае размещения, принадлежащей вам фотографии, приходит почтовое сообщение:

Ваша фотография «название фото» была размещена тут (ссылка)

Если ссылка ведёт на Я.ру, то  задаётся вопрос

Вы согласны с размещением? Да - Нет. 

В случае высказывания «Нет» материал, где выставлена ваша фотография автоматически блокируется, по причине не согласия Автора с размещением принадлежащей ему фотографии.

Зачем это нужно:

 

  1. Автор фотографий будет знать, где размещены его фото, как на службах Яндекса, так и на сторонних ресурсах.
  2. На Я.ру Автор сможет принять участие в обсуждении тем, где были размещены его фото, что будет способствовать развитию Сайта.
  3. Автор может самостоятельно заблокировать материал (пост или комментарий), в котором была размещена его фотография, если сочтёт это нецелесообразным (касается только Я.ру).

 

 

122 комментария
фичреквест,интеграция
Дата и время производства снимка
12 сентября 2011, 14:47
Почему на сервисе Яндекс.Фотки не отображается с каждым снимком также дата и время его производства, а не только время загрузки его на сервер?

Когда я путешествую и делаю снимки, то информация о дате и времени производства снимка сохраняется в аттрибутах файла. Эта информация, вообще говоря очень важна, так как по ней легко можно восстановить хронологию событий, отраженных на фотоснимках. Это тем более важно, когда речь идет не о художественной фотосъемке, а репортажной съемке с места важных событий или сериях фотоснимков.

Почему-то эта важная информация нигде не отражается на сервисе Яндекс.Фоток. Есть дата и время загрузки снимка на сервер, но нет времени производства снимка.
А ведь время производства снимка и время его загрузки могут существенно отличаться.
Например, я путешествую в течение нескольких дней по какой-нибудь удаленной стране и нахожусь все эти дни вне доступа к Интернету. Соответственно все это время снимаю и накапливаю снимки в памяти камеры до момента пока не окажусь в зоне вай-фай чтобы выгрузить снимки на сервер для публичного доступа. И что увидят мои читатели? Они увидят снимки датированные моментом моего выхода в Интернет, и не будут иметь никакого представления когда какой снимок был сделан.

Это работает на Flickr'е и ряде других сервисов.
Если это заработает и на Яндекс.Фотках, то сервис Яндекс.Фотки станет привлекательным и для тех пользователей, которые вынуждены использовать другие сервисы потому, что такой возможности нет здесь.
46 комментариев
фичреквест,программы и плагины
как закрепить альбом навсегда на верхней позиции в галерее
15 сентября 2011, 12:57

что бы он всегда был первым а не перемещался вниз при добавлении нового альбома

9 комментариев
фичреквест,альбомы
Горячие клавиши в слайдшоу
19 сентября 2011, 13:40
Почему их нет? Хотя бы пробел на паузу/старт, стрелки - следующая, предыдущая фотография.
3 комментария
фичреквест,слайд-шоу
Предлагаю удалить возможность "указать людей на фото"
20 сентября 2011, 18:56

Сейчас данной опцией пользуются спамеры, особенно активно в ПОПе

Ставя метку, они получают автоматический просмотр своей станицы, так как клик по фотографии приводит на отмеченного на фотографии.

Например , в настоящее время в популярных там, где авторы не закрыли , ставит отметки спамер lorlorov , на страницах которого распространяется порнография.

Считаю, что отмечать людей или что-либо могут только авторы.

67 комментариев
фичреквест,права и доступ
Загрузка по e-mail и автопубликация в twitter
22 сентября 2011, 14:27

Добрый день.

Не хватает сильно функции загрузки фотографий в альбомы по e-mail с последующим автоматическим постингом фотки в twitter. В общем, аналогии twitpic и подобных сервисов, в т.ч. Flickr отлично это умеет.

Ждать ли от Яндекс.Фоток такого функционала? Я понимаю, что планы не раскрываются, но вопрос не первый год тут проходит как видно, уже интересно совсем.

25 комментариев
фичреквест,загрузка,поделиться