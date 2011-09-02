Вы любите фотографировать и смотреть фотографии? Мы очень любим. Особенно — разглядывать фото дня на Яндекс.Фотках. Каждый день его выбирают пользователи сервиса — профессиональные фотографы и просто любители. Мы так увлеклись, что написали целое исследование про фото дня за последний год.

В итоге мы узнали много интересного о вкусах наших пользователей. Например, что больше всего им нравятся животные, в особенности собаки и кошки. Девушки им тоже нравятся, но всё же немного меньше.

А ещё мы поняли, что на фото дня — всё, как в жизни. Снег на них появляется зимой, цветы — весной, водоёмы — летом, а грибы — осенью. Даже если смотреть не на конкретные объекты, а просто на цвета, заметна смена сезонов. Судите сами:

Прочитать, что ещё мы узнали про фото дня, можно в нашем исследовании

Ну а просто посмотреть фото дня — в «Зале славы» на Яндекс.Фотках.

Приятного изучения!

Яндекс.Фотки и их исследователи, изучаем прекрасное