Добрый день. Хочется поднять вопрос по удобству интерфейса:

1. как реализовано перемещение альбома (создание нового подальбома):

Комбобокс приемлем только для нескольких альбомов. А если их много, то даже прикрученный в него поиск не спасает. А если несколько одинаковых названий? Так же не очень понятно, как сортируются альбомы в этом списке. На мой взгляд дерево альбомов с возможностью поиска по веткам гораздо удобней и эффективней.

Кроме того, когда из комбобокса выбираем альбом куда надо перестить - перемещение происходит мгновенно, т.е. без подтверждения. При длинном списке не мудрено ошибиться с выбором.

2. Настройка прав доступа:

Я заливаю альбом и могу построить доступ только для всех фоток сразу. Почему нельзя прикрутить индивидуальные настройки для фото при заливке их на сервер, как это сделано с поворотом картинок?

А то очень не удобно заливать альбом, а потом ходить индивидуально по каждой нужной фоте и менять ей доступ ( ну или группе).

3. Почему бы не предусмотреть возможность настройки сколько альбомов и фото показывать на одной странице.

Скажем, мне удобно чтобы альбомы одного уровня помещались у меня на одной странице, а вот фотографии - определенное количество.

4. Отличная фича "просмотр на черном фоне", но почему нельзя в этом же режиме листать фотки?

5. Как уведомить друзей о размещении новых альбомов? Вроде бы можно для для членов яндекса указать друзей или там любимых авторов. А если у друзей нет аккаунта на яндексе?

Почему бы не сделать возможность отсылки емейлов на заданные пользователем адреса друзей с указанием того, что пользователь залил новый альбом (фото)?

6. Поиск!!! Предположите, что у пользователя не 2-3 альбома, а 2-3 тыщи... Как ему их найти? Тэги для каждого альбома ставить? А смысл? Есть же их названия! Я это к чему - почему бы не сделать логичный казалось бы поиск по названию фото, альбомам, тэгам, но только У СЕБЯ в альбоме, а не во всем ресурсе? (к сожалению мне не удалось найти поиском свои альбомы, а функция достаточно часто востребована, по-моему)

Спасибо за вашу работу!