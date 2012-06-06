Клуб Фоток

июнь 2012
Альбомы по алфавиту?
6 июня 2012, 12:08

Здравствуйте. Я не нашла этой темы, поэтому рискну спросить.

А нельзя ли сделать так, чтобы альбомы можно было сортировать, скажем, по алфавиту? У меня уже несколько сотен альбомов, и когда при загрузке начинаешь искать, в какой из них добавить новые фото, приходится долго искать нужный альбом (например, "Разное" - Varia - "Портреты"), прежде чем нажать кнопку. Ведь, если альбомом давно не пользуешься, он не висит наверху в списке, а список этот формируется при загрузке или работах с альбомами на непонятных основаниях. Иногда приходится создавать новый альбом, а потом мучиться с его перемещением.

У меня есть альбом, который я давно и тщетно пытаюсь переместить внутрь другой группы альбомов, а именно - альбом "Жуковский" (http://fotki.yandex.ru/users/tomyris/album/95615/) в группу "Подмосковье" (http://fotki.yandex.ru/users/tomyris/album/87954/). Не перемещается никак, ни целиком, ни по отдельности. Что я делаю не так?

Спасибо за Вашу работу. 

21 комментарий
альбомы
Загрузка нескольких альбомов (подальбомов) автоматически
9 июня 2012, 17:45

Предлагаю обсудить такую "вкусняшку", которую я пока ни на одном фото-сервисе не видел:

Большинство хранит фото дома в разичных папках и подпапках, с боле-менее логичными названиями.

Было бы здорово, чтобы при загрузке на сервер альбомы создавались бы сами с назаваниями и структурой соотвествующими структуре и назаваниям на диске пользователя.

47 комментариев
альбомы,загрузка
Юзабилити: перемещение альбомов, настройка доступа
14 июня 2012, 13:33

Добрый день. Хочется поднять вопрос по удобству интерфейса:

1. как реализовано перемещение альбома (создание нового подальбома):

Комбобокс приемлем только для нескольких альбомов. А если их много, то даже прикрученный в него поиск не спасает. А если несколько одинаковых названий? Так же не очень понятно, как сортируются альбомы в этом списке. На мой взгляд дерево альбомов с возможностью поиска по веткам гораздо удобней и эффективней.

Кроме того, когда из комбобокса выбираем альбом куда надо перестить - перемещение происходит мгновенно, т.е. без подтверждения. При длинном списке не мудрено ошибиться с выбором.

 

2. Настройка прав доступа: 

Я заливаю альбом и могу построить доступ только для всех фоток сразу. Почему нельзя прикрутить индивидуальные настройки для фото при заливке их на сервер, как это сделано с поворотом картинок?

А то очень не удобно заливать альбом, а потом ходить индивидуально по каждой нужной фоте и менять ей доступ ( ну или группе).

 

3. Почему бы не предусмотреть возможность настройки сколько альбомов и фото показывать на одной странице.

Скажем, мне удобно чтобы альбомы одного уровня помещались у меня на одной странице, а вот фотографии - определенное количество.

 

4. Отличная фича "просмотр на черном фоне", но почему нельзя в этом же режиме листать фотки?

 

5. Как уведомить друзей о размещении новых альбомов? Вроде бы можно для для членов яндекса указать друзей или там любимых авторов. А если у друзей нет аккаунта на яндексе?

Почему бы не сделать возможность отсылки емейлов на заданные пользователем адреса друзей с указанием того, что пользователь залил новый альбом (фото)?

 

6. Поиск!!! Предположите, что у пользователя не 2-3 альбома, а 2-3 тыщи... Как ему их найти? Тэги для каждого альбома ставить? А смысл? Есть же их названия! Я это к чему - почему бы не сделать логичный казалось бы поиск по названию фото, альбомам, тэгам, но только У СЕБЯ в альбоме, а не во всем ресурсе? (к сожалению мне не удалось найти поиском свои альбомы, а функция достаточно часто востребована, по-моему)

 

Спасибо за вашу работу!

24 комментария
фичреквест,альбомы,загрузка,права и доступ
Яндекс фотки на Windows Phone 7.5
18 июня 2012, 18:55

Подскажите. Вы будете делать янденкс фотки для

Windows Phone 7.5

 

26 комментариев
мобильные яндекс.фотки