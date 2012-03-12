Не знаю даже и стыдно как-то просить. У вас на ЯФ и так много всяких "полезняшек", которых и на платных-то ресурсах нет. А ресайзинг - один из лучших, такое ощущение, что применяется Lanczos! Ну что сказать, браво! И людей здесь много обитает, и говорят все по-русски)) Вот только одна вещь меня останавливает, чтоб перенести свои работы с google+ на ЯФ. Вернее её отсутствие. Нет полноэкранного просмотра всех фотографий из альбома на однотонном фоне. А согласитесь, полноценно созерцать фотографию можно лишь в том случае, если она отбита от окружающей среды равномерным, не пестрым фоном. Да, есть функция слайдшоу. Весёленькая штука на флеше, но в полноэкранном режиме всё качество фотоснимка размывается до безобразия. Ну что с него взять, флеш он и есть флеш. Скажете есть ещё "просмотр на черном фоне"? Но это просмотр только ОДНОЙ фотографии! Выглядит он потрясающе, опять же хвала вашему ресайзингу - фотографии резкие и четкие и размер можно менять, но как просмотреть в этом режиме все снимки из альбома? Нажать кнопку мышкой, посмотреть фото на черном фоне, кликнуть ещё раз, чтобы выйти на белый экран, кликнуть на следующий снимок, опять попасть мышкой на маленькую кнопочку и т.д.? Пробовал. Очень пестрит в глазах от смены черного и белого и много времени уходит на поиски заветной кнопочки, так что всё желание пропадает. А может я просто не знаю какой-то другой волшебной кнопочки или клавишу какую надо зажимать на клавиатуре? Тогда почему в "помощи" про это ничего не сказано? Нашёл же я не документированное перелистывание фотографий с помощью клавиш Ctrl + ->.

Был бы очень благодарен за такую функцию и незамедлительно бы перешел на ЯФ.

З.Ы.Странно, складывается впечатление, что вот так - перелистывая фотографии на черном фоне, вообще никто не смотрит. Да ещё под хорошую музычку! С ЯндексМузыки например;) Почему то я ни одного вопроса по этому поводу не нашёл. Хотя перелопатил весь "ФАК" и форумы. Может и у себя на компе народ смотрит свои произведения в "программе для просмотра изображений и факсов"? Я лично только в Irfan View. Кстати единственный просмотрщик, который вписывает изображения в экран с рамкой, причем настраиваемой.

Извините за много слов.