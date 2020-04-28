Конкурс «Картинокарантин» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.



А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Взгляд вверх».

Иногда, чтобы поймать вдохновение, фотографу достаточно просто посмотреть вверх. Обычные дома превращаются в исполинов, дворы становятся туннелями, деревья удлиняются и сплетают кроны. А если опустить камеру ниже уровня глаз и взглянуть через объектив на привычные предметы, их можно и вовсе не узнать.

Присылайте на конкурс фотографии, сделанные снизу вверх. Давайте исследуем мир и с такого ракурса.