Конкурсы в Коллекциях

Конкурсы в Коллекциях

Новый конкурс "Взгляд вверх"

Конкурс «Картинокарантин» закончился. Фотографии победителей вы можете посмотреть на странице конкурса.

А сегодня начался прием работ на новый конкурс «Взгляд вверх».

Иногда, чтобы поймать вдохновение, фотографу достаточно просто посмотреть вверх. Обычные дома превращаются в исполинов, дворы становятся туннелями, деревья удлиняются и сплетают кроны. А если опустить камеру ниже уровня глаз и взглянуть через объектив на привычные предметы, их можно и вовсе не узнать.

Присылайте на конкурс фотографии, сделанные снизу вверх. Давайте исследуем мир и с такого ракурса.

14 комментариев
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bogky
сегодня, 11:30
Прошу исключить из Правил конкурсов пункт: "Принимаются только те фотографии, которые до этого никогда не были опубликованы в интернете и не участвовали в других конкурсах на Яндекс.Коллекциях".
Во-первых, в текущей теме такой пункт провоцирует пользователей ресурса нарушать режим самоизоляции при создании новых снимков.
Во-вторых, команда Яндекс-Коллекций пока не обладает достаточным уровнем компетенции в управлении вверенным ресурсом, чтобы обеспечивать не то, что продвижение новых фотографий пользователей (включая даже отбор на фото дня и конкурсные), но и хотя бы не мешать пользователям самим привлекать зрителей (реакция на ошибки системы с блокировками безрезультатно длится несколько дней, отсутствие карточек в ленте конкурса и отсутствие ответов по данному вопросу до сих пор). Вот выманили Вы новую карточку, заняла она нулевое место без зрителей, а ответственности у команды Яндекс-Коллекций - никакой. Как и никаких возможностей устранять ошибки ресурса. Пока не научились адекватно управлять ресурсом откажитесь от заведомо завышенных требований. Начните с требований к себе.

В-третьих, на Яндекс-Коллекциях отсутствует минимально необходимый механизм внутреннего контроля ресурса: сортировка карточек по популярности (в разрезе просмотров, оценок, комментариев), по участию в конкурсах (последнее не позволяет автоматически или хоть полуавтоматически следить за повторным участием тех же самых или подобных карточек в конкурсах). К этому добавляется то, что в Яндекс-Коллекциях пока не реализована возможность просмотра EXIF. При этом пользователям рекомендуют следить за наличием данных EXIF, т.к. это якобы сказывается на судьбе фото при приёмке, но самим пользователям EXIF не доступен к просмотру. Что тоже затрудняет контроль двойников, истории фото, его технического исполнения, да и авторского права.
Ресурс хоть и [очень] медленно, но развивается... Ещё много ошибок, ещё очень далеко до функционала Яндекс-Фоток... Пока не выросли из "коротких штанишек", не нужно навязывать правила, заведомо предполагающие иной уровень технической платформы и/или компетенции команды исполнителей.
Давайте на данном этапе поставим в приоритет развитие ресурса, а не ограничения пользователей!
З.Подколодный
сегодня, 12:14
bogky,
 У меня похожая просьба , она же и вопрос : считаются ли новыми фотки , которые когда-то просто публиковались на Яндекс.Фотках  и не участвовали ни в каких конкурсах , но были уничтожены Яндексом одновременно с уничтожением Яндекс.Фоток ? Т.е. , считаются ли когда-то опубликованными те фотки , которые команда Яндекса загнала на наши Яндекс.Диски и которые никому , кроме обладателя этого "чуда"-Яндексдиска , не видны ?  
Тихонов Юрий
сегодня, 12:45
З.Подколодный,
На Ваш вопрос Наталья уже отвечала в прошлом конкурсе:
"Тогда еще вопрос: а если фотка хранится Только на СВОЕМ Яндекс-Диске (месяц, год...) и больше нигде не выкладывалась, то ее можно Загружать на конкурсы ?
С ув.. Евгений.
Наталья
15 апреля, 13:44
krevge, все верно, если фотография только на вашем Яндекс-Диске, то вы можете ее загрузить на конкурс."
З.Подколодный
сегодня, 12:46
Тихонов Юрий,
Это не полный ответ ! На Яндекс.Диск можно было загружать и во времена Яндекс.Фоток , минуя публикации на Яндекс.Фотках . И в этом ответе нет информации о том , считаются ли фотки , перемещённые именно с Яндекс.Фоток на Яндекс.Диск и потому исчезнувшие для обзора без соответствующих "инструментов"  , ранее публиковавшимися .
Кроме того , Юрий , вопрос адресован не Вам , поэтому Вас попрошу не беспокоиться .
giperbory-vorobjeva
сегодня, 13:40
З.Подколодный,
В обсуждениях прошлого конкурса я получила такой ответ: Лиза Ворфоломеева
15 апреля, 11:28
giperbory-vorobjeva, здравствуйте! Я не Наталья, но отвечу :) Не выкладывали в интернет - это значит, что фото ни разу не было загружено никуда в интернете: будь то Яндекс.Коллекции, внешние форумы, сайты и любые другие социальные сети.
Контролируется это автоматически, если система найдёт изображение, которое вы загружаете где-либо в интернете, оно будет отклонено от участия в конкурсе.
На пробу загрузила на этот конкурс фото, которое уже было размещено в ЯК, модерация сразу отклонила. 
З.Подколодный
сегодня, 14:25
giperbory-vorobjeva,
Про Я.Коллекции - ВСЁ  ПОНЯТНО !!! Я - про Фому , а мне - про Роберта Рождественского !!!
Я про то , что фотки , которые ранее были на Яндекс.Фотках в наших ф/альбомах  исчезли и более недоступны !!! А Вы - про Яндекс.Коллекции !!!
giperbory-vorobjeva
сегодня, 14:56
З.Подколодный,
Не я. Это мне ответили, что отклоняется любая загрузка, которую может найти некая система. Против вопроса я ничего не имею, даже двумя руками за, но и надежды на то, что наше мнение учтут у меня нет. Из ответа техподдержки: Расширение функционала в ближайшее время не планируется. Мы не знаем целей ЯК, но думаю, что фотографам, как таковым, там места нет. Когда создали ЯК нам ведь пояснили, что современные люди фотографируют на смартфоны и зажигают в соцсетях, поэтому нужно идти в ногу со временем.
З.Подколодный
сегодня, 18:07
giperbory-vorobjeva,
Я не высказывал никакого мнения . Я задал вопрос : считаются ли ранее загруженные фотки в альбомы Я.Фоток , исчезнувшие вместе с Я.Фотками и ставшие из-за этого недоступными , когда-то загруженными .
bogky
сегодня, 15:07
О работе команды Яндекс-Коллекций. Ещё один эпизод: наконец-то сняли карточки с прошедшего конкурса. Те, которые от 8 (минимум!) и более дней не могли никак промодерировать. И вот их сняли после завершения конкурса ("не допущены" - прошло более полутора суток после того как конкурс уже завершился). Ну, стоит ли пользователям "закручивать гайки", если сами не способны следовать собственным регламентам?
Ещё раз призываю отменить нерабочие пункты Правил.
Тихонов Юрий
сегодня, 15:45
bogky,
А Вы посмотрите на страницу прошедшего конкурса! Перед фотографией, занявшей первое место, появились 8 фото без места!
Обновлено сегодня, 15:35
Ellinka
сегодня, 17:03
Тихонов Юрий,
Вот-вот!!! Только что хотела об этом написать!!!!
Наталья
сегодня, 17:14
Тихонов Юрий,
спасибо за сообщение. Чиним.
Abram Adler
сегодня, 16:31
Можно узнать почему моя фотография  не принята на конкурс,когда другие фотографии похоже по технике и сюжету присутствуют?
https://yandex.ru/collections/card/5ea9701a0a1aa066441aa76f/?utm_term=collections&utm_medium=notifier&utm_campaign=card_contest_participation_declined

Наталья
сегодня, 17:09
Abram Adler,
ваш снимок подходит вполне. Отправьте, пожалуйста, его на конкурс еще раз. 