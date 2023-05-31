Дайджест от команды поддержки

Что делать, если игра не отображается в каталоге, как на игру влияют обновления и как часто обновляются метрики в консоли разработчика.

Будут ли обновления игры в каталоге влиять на качество трафика?

Алгоритмы ранжирования продвигают игры на основании их метрик и предпочтений игроков. При этом система проводит оценку на постоянной основе, и если были значимые улучшения, которые повлияли на основные показатели — это также будет учтено. Подробнее рекомендуем почитать в Руководстве разработчика.

Получит ли пользователь уведомление о том, что разработчик ответил на его комментарий?

Пользователи не получают уведомления о том, что разработчик ответил на комментарий. Однако игрок может увидеть ответ, если зайдёт в соответствующий раздел карточки игры.

Как часто обновляется информация в метриках в консоли разработчика?

Данные во вкладке «Метрики» обновляются каждый день, задержка от текущей даты в среднем составляет 2-3 дня. Это время необходимо на обработку данных.

Есть какой-то предел сжатия экрана игры при модерации? На что ориентироваться?

Проверка может проводиться на экранах с разным разрешением. Поэтому оно должно автоматически адаптироваться под любое соотношение.

Где узнать больше о метриках в РСЯ?

Про раздел «Статистика» в партнёрском интерфейсе РСЯ, то подробнее рассказываем в Справке.

Какая минимальная длина промо-видео?

Минимальная длина видео не ограничена, максимальная — 30 сек. Отметим, что файл должен быть в формате MP4, высота от 400 пикселей. Соотношение сторон необходимо установить 16:9 для горизонтального видео и 9:16 для вертикального.

Можно ли ограничить запуск игры на старых устройствах, которые редко используют?

Игра должна корректно работать на всех устройствах.

Почему не могу отправить игру на повторную модерацию?

После отклонения черновика на модерации разработчики не смогут отправить его на повторную проверку в течение определённого времени. Оно даётся для исправления замечаний и самостоятельной проверки игры на соответствие нашим правилам. Рассказывали об этом в посте. Чтобы пройти модерацию с первого раза, рекомендуем свериться с Требованиями к игре.

Игра недоступна в каталоге, что делать?

Чтобы игра корректно открывалась в каталоге, помимо выбора поддерживаемых платформ нужно установить параметр «Да» в поле «Игра переведена на…». Если дело не в этом, поделитесь ссылкой на игру с нами в личных сообщениях — будем разбираться.

Как выложить новую версию игры?

Разработчик может загрузить обновление для опубликованной игры. Для этого откройте её в консоли и нажмите кнопку «Создать черновик». Далее внесите изменения в поля и загрузите новый исходник. После черновик необходимо отправить на модерацию. Команда рассмотрит его в течение 3-5 рабочих дней. В это время в каталоге будет запускаться опубликованная версия. После успешного прохождения модерации обновление заменит прежнюю версию игры.