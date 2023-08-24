Дайджест от команды поддержки

Как пользоваться консолью на мобильных устройствах и как выпускать обновления? Отвечаем в нашей новой подборке!
✨ Обязательно ли ставить звук в игре на паузу при переходе в другую вкладку?
Да, звук должен ставиться на паузу при переходе на другую вкладку, показах полноэкранной рекламы и Rewarded Video.
✨ Нужно ли убирать весь интерфейс из промо?
На промо-материалах к игре не должно быть элементов HUD и операционной системы, например, индикатора загрузки SDK.
✨ Как выпустить обновление?
Нужно создать новый черновик и внести изменения. Подробная инструкция здесь.
✨ Окно с оценкой можно вызывать только 1 раз за всё время? Или 1 раз за сессию?
Вызвать окно с запросом оценки проекта можно один раз за конкретную игровую сессию.
✨ Где посмотреть возрастные ограничения и критерии к ним?
Посмотреть возрастные рейтинги вы можете в черновике в блоке «Особенности».
✨ Где и как узнать, что запрещено добавлять в игру?
О запрещенных материалах и сценах читайте в пункте 7.3 Требований.
✨ На телефоне можно открыть консоль в приложении или только в браузере?
Консоль разработчика доступна только через браузер, но вы можете вынести ярлык на рабочий стол по инструкции.
✨ Можно ли восстановить удалённый черновик?
Восстановить черновик можно. Для этого отправьте заявку на почту games-partners@yandex-team.ru.
✨ Обязательно ли адаптировать игру для десктопа?
Мы очень рекомендуем адаптировать игры под десктоп, чтобы расширить потенциальную аудиторию вашего проекта