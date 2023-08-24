Дайджест от команды поддержки

Как пользоваться консолью на мобильных устройствах и как выпускать обновления? Отвечаем в нашей новой подборке!

✨ Обязательно ли ставить звук в игре на паузу при переходе в другую вкладку?

Да, звук должен ставиться на паузу при переходе на другую вкладку, показах полноэкранной рекламы и Rewarded Video.

✨ Нужно ли убирать весь интерфейс из промо?

На промо-материалах к игре не должно быть элементов HUD и операционной системы, например, индикатора загрузки SDK.

✨ Как выпустить обновление?

Нужно создать новый черновик и внести изменения. Подробная инструкция здесь.

✨ Окно с оценкой можно вызывать только 1 раз за всё время? Или 1 раз за сессию?

Вызвать окно с запросом оценки проекта можно один раз за конкретную игровую сессию.

✨ Где посмотреть возрастные ограничения и критерии к ним?

Посмотреть возрастные рейтинги вы можете в черновике в блоке «Особенности».

✨ Где и как узнать, что запрещено добавлять в игру?

О запрещенных материалах и сценах читайте в пункте 7.3 Требований.

✨ На телефоне можно открыть консоль в приложении или только в браузере?

Консоль разработчика доступна только через браузер, но вы можете вынести ярлык на рабочий стол по инструкции.

✨ Можно ли восстановить удалённый черновик?

Восстановить черновик можно. Для этого отправьте заявку на почту games-partners@yandex-team.ru.

✨ Обязательно ли адаптировать игру для десктопа?

Мы очень рекомендуем адаптировать игры под десктоп, чтобы расширить потенциальную аудиторию вашего проекта