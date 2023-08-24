Блог Яндекс Игр

Блог Яндекс Игр

Дайджест от команды поддержки

Как пользоваться консолью на мобильных устройствах и как выпускать обновления? Отвечаем в нашей новой подборке!

✨ Обязательно ли ставить звук в игре на паузу при переходе в другую вкладку?
Да, звук должен ставиться на паузу при переходе на другую вкладку, показах полноэкранной рекламы и Rewarded Video.

✨ Нужно ли убирать весь интерфейс из промо?
На промо-материалах к игре не должно быть элементов HUD и операционной системы, например, индикатора загрузки SDK.

✨ Как выпустить обновление?
Нужно создать новый черновик и внести изменения. Подробная инструкция здесь.

✨ Окно с оценкой можно вызывать только 1 раз за всё время? Или 1 раз за сессию?
Вызвать окно с запросом оценки проекта можно один раз за конкретную игровую сессию.

✨ Где посмотреть возрастные ограничения и критерии к ним?
Посмотреть возрастные рейтинги вы можете в черновике в блоке «Особенности».

✨ Где и как узнать, что запрещено добавлять в игру?
О запрещенных материалах и сценах читайте в пункте 7.3 Требований.

✨ На телефоне можно открыть консоль в приложении или только в браузере?
Консоль разработчика доступна только через браузер, но вы можете вынести ярлык на рабочий стол по инструкции.

✨ Можно ли восстановить удалённый черновик?
Восстановить черновик можно. Для этого отправьте заявку на почту games-partners@yandex-team.ru.

✨ Обязательно ли адаптировать игру для десктопа?
Мы очень рекомендуем адаптировать игры под десктоп, чтобы расширить потенциальную аудиторию вашего проекта

15 комментариев
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Владимир Отдел.
24 февраля 2024, 13:35
Добрый день! Хочу внести некоторые корректировки  в "Яндекс игры", а именно в игру "Дурак классический". 
1. Слишком долго окно "Победа" перекрывает игровой стол. Нельзя ли это окно сократить до трех секунд.
2. Самое интересное. Когда я победил и у меня нет карт, а у оппонентов карт еще много, возможно ли только для меня открыть карты противников. Чтобы с интересом наблюдать за их действиями. А то тупо смотрю как карты вылетают. 
Очень Вам признателен...."kum1953@mail.ru. 
Эльмар Кудайбергенов
30 апреля 2024, 18:53
Это игра про соника
korzunova.iri
16 сентября 2024, 22:47
ldldlld

korzunova.iri
16 сентября 2024, 22:47
нет

Piktoon
25 сентября 2024, 21:45
Я непонел как стать разработчикам

Anton
12 марта 2025, 17:05
привет
BORSH EDITS
6 мая 2025, 11:52
м
BORSH EDITS
6 мая 2025, 11:52
р
BORSH EDITS
6 мая 2025, 11:52
е
BORSH EDITS
6 мая 2025, 11:53
е
kingds333777@gmail.com
25 декабря 2025, 20:13
ето игра геоме тридеш
kingds333777@gmail.com
25 декабря 2025, 20:13
он крутой

kingds333777@gmail.com
25 декабря 2025, 20:14
урааа

kingds333777@gmail.com
25 декабря 2025, 20:14
как играть соник

vadimzatynaiko
27 сентября, 21:38
Как связаться с поддержкой? 