Какие игры заработали больше других в 2022 году

Рассказываем про исследование data.ai & Deconstructor of Fun об итогах 2022 года на рынке мобильных игр. Кратко: в RPG и «три в ряд» много денег и нужно экспериментировать с маркетингом.



Подробнее:



🔹 RPG, Стратегии и Match — три самых зарабатывающих жанра первого полугодия 2022 года. Ролевые игры в рыцарей, расстановка сил для боя или три в ряд с конфетками. Суммарно эти жанры приносят более $23,5 миллиардов за внутриигровые покупки.



🔹 Маркетинг и монетизация. Эксперименты в этих сферах помогут продвигать свои проекты. Например, тестируйте внутриигровые покупки, рекламу и создание контента. К слову, на Яндекс Играх есть удобная монетизация через sticky-баннеры.



🔹 Смотрите шире. Пробуйте себя на разных площадках и ищите новые рынки. Например, это удобно сделать не выходя за рамки Яндекс Игр. Локализуйте игру на другие языки, чтобы протестировать спрос можно начать с английского и турецкого — популярные направления!



Читайте исследование полностью (там есть еще советы о продвижении, о которых мы не рассказали!) и используйте статистику для своих проектов на Яндекс Играх.