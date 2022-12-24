Отвечает команда поддержки

Собрали подборку ваших вопросов в сообществе разработчиков Яндекс Игр и ответов на них за эту неделю. Сохраняйте полезные рекомендации, чтобы они всегда были под рукой!

1. Если игра вышла два месяца назад, но добавили в неё ещё два языка на нужные домены — она попадет в категорию «Новые»?

Игра будет считаться обновленной, но не новой, поэтому в категорию «Новые» не попадет.

2. Можно ли зарегистрироваться в РСЯ без указания паспортных данных, ИНН, СНИЛСа и загрузить игру? А когда будет нужно снять сумму, то указать все эти данные?

Можно. Но документы нужны будут для подписания оферты, без неё вознаграждение не выплачивается.

3. Отправил игру на модерацию, но заметил недочёт. Решил его исправить, но возникла ошибка. С чем это связано?

Изменять черновик во время модерации не получится. Но его можно отозвать самостоятельно, если прошло менее двух часов с момента отправки. Для этого используйте кнопку «Отозвать». Или пишите в личные сообщения — передадим запрос модераторам.

4. Если в русской версии напишу на кнопке Skip, игру пропустят?

Игра и все промо-материалы должны быть полностью переведены.

5. Как скоро после показа rewarded video можно показывать межстраничную рекламу? Можно ли показывать игроку за награду другую рекламу, не rewarded?

Минимальный интервал между рекламами — 30 секунд. За награду можно показывать только rewarded.

6. По каким критериям игра попадает в топ категории или в рекомендации?

Подробно описали все этапы фичеринга в статье. Там и про категорию «Новое», и про «Популярные».

7. Может ли пользователь в игру зайти без имени?

Да, игроки могут играть без авторизации. Еще могут не подтверждать отображение своих данных, например, фотографии.

8. Где найти статистику по количеству игроков?

Чтобы получать данные по количеству игроков и другую статистику, можно воспользоваться отчётами в Яндекс Метрике. Об их настройке рассказываем в Справке и видеокурсе.

9. Можно ли показывать RTB-блоки и sticky-баннеры одновременно?

Можно. При этом допускается размещать не более 2 блоков одновременно, а кастомный баннер не должен повторять функциональность sticky. Подробнее о показе рекламы пишем в пункте 4.6. Требований к играм.

10. А в чём же разница между RTB-блоками и sticky-баннерами?

В отличие от кастомных RTB-блоков, sticky-баннеры размещаются вне игрового поля. Они удобны в настройке, так как их положение можно определить в черновике. Кроме того, доход после подключения sticky может значительно вырасти, так как они поддерживаются на международном рынке и обновляются каждые 2 минуты. Подробно о настройке баннеров рассказываем в Справке.