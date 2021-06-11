Присылайте готовые креативы формата Playable ads для бесплатного размещения на сайтах Яндекса

Платформа Яндекс.Игр продолжает развивать каналы привлечения игроков на ваши игры. В ближайшее время мы планируем запустить эксперимент с привлечением через playable ads.



Правила участия ваших игр в эксперименте просты: вы присылаете нам на почту games-partners@yandex-team.ru баннеры ваших игр в формате playable ads, мы отберем лучшие креативы и игры и запустим бесплатное дополнительное продвижение ваших проектов на Яндекс.Играх при помощи этого формата. Объём привлеченной аудитории будут напрямую зависеть от показателей качества присланных материалов.



Что такое playable ads и в чём его плюсы

Playable ads — интерактивный формат баннера, который имитирует игровой процесс. Например, пользователь может сыграть в «змейку» прямо в креативе — не покидая сайт или приложение.



Преимущества playable ads

Привлекает внимание лучше традиционных креативов.

Playable ads — относительно новый формат, который ещё не успел надоесть аудитории. Он практически не подвержен эффекту «баннерной слепоты», а значит, ваш креатив увидят больше людей, чем при показе обычных объявлений.



Пользователь вовлечён в баннер.

С помощью playable ads проще удержать внимание аудитории. Например, вы можете рассказать о своём предложении или преимуществах прямо во время игры.

Знакомство с приложением до установки. Покажите в креативе упрощённый вариант геймплея, чтобы пользователь заранее понял, интересна ли ему игра. Это позволит вам не платить за бессмысленные клики и установки.



Технические требования к креативу

Playable должен подходить по требованиям к HMTL5 баннерам:

При этом отличается:

ограничение по размеру на архив целиком — в playable допускается до 3 мб

ограничение по размеру на html файл — в playable допускается до 500 кб

Также playable должен соответствовать требованиям в Правилах Директа: https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html#ad-rules__image-ads Допускаются баннеры следующих размеров: 160×600, 240×400, 240×600, 300×250, 300×300, 300×500, 300×600, 320×50, 320×100, 320×480, 336×280, 480×320, 728×90, 970×250, 1000×120

Мы рекомендуем делать максимум форматов — чем больше размером, тем больше будет охват рекламной кампании.

Если у вас нет возможности сделать больше одного размера — тогда присылайте нам креатив 320×480

Куда прислать креативы

Если у вас есть готовые баннеры формата playable ads, пришлите их на почту games-partners@yandex-team.ru. В письме укажите тему «Playable Ads», а в описании, что хотите участвовать в тестировании нового формата, и оставьте ссылку на ваше приложение.

Мы проверим креативы и, если они подойдут для эксперимента, используем в продвижении вашего приложения в формате playable ads на сайтах Яндекса, например, в Дзене или ленте Новостей.

По всем вопросам пишите нам на ту же почту — games-partners@yandex-team.ru.



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