В консоли разработчиков появился раздел «Отзывы»

В нём вы увидите комментарии геймеров к игре: мнения, вопросы и пожелания. Отзывы могут оставить только зарегистрированные пользователи.
Игроки любят изучать оставленные комментарии, когда выбирают новую игру. Поэтому работа с отзывами — важная часть продвижения игры. Все отзывы показываются на страничке игры.
На ответах разработчиков будет пометка «Официальный комментарий».
Благодаря ей пользователи поймут, что общаются с создателями игры. Мы заботимся о вашей безопасности: личные данные разработчиков не будут публиковаться.
Наши рекомендации по работе с комментариями:
⁃ Если отзыв положительный, поблагодарите оставившего его пользователя.
⁃ Если негативный — выясните причину недовольства и посоветуйте, как решить проблему. Так вы покажете, что прислушиваетесь к мнению пользователей. Мы не удаляем негативные комментарии, если они не противоречат правилам.
⁃ Отвечайте на вопросы, чтобы люди понимали, как работает игра.
Можете отправлять одинаковые комментарии нескольким пользователям: не обязательно писать уникальный ответ на каждый отзыв.
Мы внимательно проверяем все отзывы: блокируем спам и накрутку, не пропускаем бессмысленные комментарии или содержащие обсценную лексику. Полные правила публикации отзывов.
Заходите в новый раздел! Общение с аудиторией может принести много интересных идей для развития вашего проекта и привлечь больше игроков!
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