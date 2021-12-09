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декабрь 2021
Новогодний турнир на Яндекс.Играх!
9 декабря 2021, 17:08

Всем привет! На новый год мы проведем турниры с призами в Яндекс.Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!

Когда пройдет акция?

Дата проведения с 24 декабря по 9 января включительно.

Что нужно сделать?

В качестве промоакции может быть турнир внутри игры с призами для игроков,  скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Что представляет из себя турнир?

Вы можете предложить игрокам особую активность, за выполнение которой человек может побороться и получить приз.
Например, за прохождение уровня можно выдавать по 1 звездочке. В конце турнира разыграть призы случайным образом среди тех, кто набрал больше 100 звездочек.

Какие могут быть призы?

Призы могут быть как физические, например, футболка с логотипом игры или героями, так и цифровые — бонусная валюта, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Об акционном разделе

Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации.

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История успеха в рекламе отдельных уровней
22 декабря 2021, 12:54

История успеха в рекламе отдельных уровней

Привет! В октябре мы писали о том, что теперь вы можете бесплатно продвигать отдельные уровни игры. Мы получили много фидов и хотим поделиться с вами историей успеха. 

Игра «Викторина: что это?» с помощью специального формата увеличила CTR рекламы в 6 раз по сравнению с обычным ТГО форматом, а цена клика снизилась на 19%. 



Напомним, что вы тоже можете добиваться похожих результатов и привлекать больше заинтересованных игроков в ваши проекты. Мы протестировали фиды и выяснили, что конверсии часто увеличиваются вдвое по сравнению с обычной ТГО-рекламой, и еще вдвое увеличивается среднее время сессии.

Как это сделать?

1. Разбить игру на этапы-уровни, чтобы каждый уровень был доступен по диплинку (проброс уровня внутрь игры рекомендуется делать через параметр payload 

2. Сделать скриншот для каждого уровня и добавить описание к этому скриншоту: что надо сделать и любую другую мотивирующую информацию.

3. Все это сформировать по гайдам в фид для РСЯ, чтобы формат строго соответствовал требованиям к фиду.

Ждем ваших фидов на games-partners@yandex-team.ru!

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