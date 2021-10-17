В нём вы увидите комментарии геймеров к игре: мнения, вопросы и пожелания. Отзывы могут оставить только зарегистрированные пользователи.

Игроки любят изучать оставленные комментарии, когда выбирают новую игру. Поэтому работа с отзывами — важная часть продвижения игры. Все отзывы показываются на страничке игры.