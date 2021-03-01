В нём вы увидите комментарии геймеров к игре: мнения, вопросы и пожелания. Отзывы могут оставить только зарегистрированные пользователи.

Игроки любят изучать оставленные комментарии, когда выбирают новую игру. Поэтому работа с отзывами — важная часть продвижения игры. Все отзывы показываются на страничке игры.

На ответах разработчиков будет пометка «Официальный комментарий».

Благодаря ей пользователи поймут, что общаются с создателями игры. Мы заботимся о вашей безопасности: личные данные разработчиков не будут публиковаться.

Наши рекомендации по работе с комментариями:

⁃ Если отзыв положительный, поблагодарите оставившего его пользователя.



⁃ Если негативный — выясните причину недовольства и посоветуйте, как решить проблему. Так вы покажете, что прислушиваетесь к мнению пользователей. Мы не удаляем негативные комментарии, если они не противоречат правилам.

⁃ Отвечайте на вопросы, чтобы люди понимали, как работает игра.

Можете отправлять одинаковые комментарии нескольким пользователям: не обязательно писать уникальный ответ на каждый отзыв.

Мы внимательно проверяем все отзывы: блокируем спам и накрутку, не пропускаем бессмысленные комментарии или содержащие обсценную лексику. Полные правила публикации отзывов.

Заходите в новый раздел! Общение с аудиторией может принести много интересных идей для развития вашего проекта и привлечь больше игроков!



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