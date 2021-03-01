Блог Яндекс Игр

март 2021
Международный женский день на Яндекс.Играх
1 марта 2021, 15:40

Мы проведём «Международный женский день» — распродажу с большими скидками в Яндекс.Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!

Когда пройдет акция?

Дата проведения с 5 марта по 8 марта включительно.

Что нужно сделать?

В качестве промоакции может быть скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Об акционном разделе

Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации.
Полный акционный календарь на 1 квартал 2021 года можно прочитать в посте.

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Раздел "Акции"
В консоли разработчиков появился раздел «Отзывы»
5 марта 2021, 16:25

В нём вы увидите комментарии геймеров к игре: мнения, вопросы и пожелания. Отзывы могут оставить только зарегистрированные пользователи. 

Игроки любят изучать оставленные комментарии, когда выбирают новую игру. Поэтому работа с отзывами — важная часть продвижения игры. Все отзывы показываются на страничке игры.

На ответах разработчиков будет пометка «Официальный комментарий». 

Благодаря ей пользователи поймут, что общаются с создателями игры. Мы заботимся о вашей безопасности: личные данные разработчиков не будут публиковаться.

Наши рекомендации по работе с комментариями:

⁃ Если отзыв положительный, поблагодарите оставившего его пользователя.

⁃ Если негативный — выясните причину недовольства и посоветуйте, как решить проблему. Так вы покажете, что прислушиваетесь к мнению пользователей. Мы не удаляем негативные комментарии, если они не противоречат правилам.

⁃ Отвечайте на вопросы, чтобы люди понимали, как работает игра.

Можете отправлять одинаковые комментарии нескольким пользователям: не обязательно писать уникальный ответ на каждый отзыв. 

Мы внимательно проверяем все отзывы: блокируем спам и накрутку, не пропускаем бессмысленные комментарии или содержащие обсценную лексику. Полные правила публикации отзывов.

Заходите в новый раздел! Общение с аудиторией может принести много интересных идей для развития вашего проекта и привлечь больше игроков!

Подписывайтесь на наши каналы:
Канал разработчиков Яндекс.Игр в Дзене
Сообщество разработчиков игр в Telegram
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Консоль Яндекс.Игр
1 апреля на Яндекс.Играх
16 марта 2021, 13:45

Мы проведём «1 апреля» — турниры с призами в Яндекс.Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!

Когда пройдет акция?

Дата проведения с 29 марта по 4 апреля включительно.

Что нужно сделать?

В качестве промоакции может быть турнир внутри игры с призами для игроков,  скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Что представляет из себя турнир?

Вы можете предложить игрокам особую активность, за выполнение которой человек может побороться и получить приз.
Например, за прохождение уровня можно выдавать по 1 звездочке. В конце турнира разыграть призы случайным образом среди тех, кто набрал больше 100 звездочек.

Какие могут быть призы?

Призы могут быть как физические, например, футболка с логотипом игры или героями, так и цифровые — бонусная валюта, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Об акционном разделе

Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации.

Подписывайтесь на наши каналы:
Канал разработчиков Яндекс.Игр в Дзене
Сообщество разработчиков игр в Telegram
Форма обратной связи

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Раздел "Акции"