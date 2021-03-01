Мы проведём «Международный женский день» — распродажу с большими скидками в Яндекс.Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!
Когда пройдет акция?
Дата проведения с 5 марта по 8 марта включительно.
Что нужно сделать?
В качестве промоакции может быть скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.
Об акционном разделе
Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».
Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации.
Полный акционный календарь на 1 квартал 2021 года можно прочитать в посте.
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