Блог Яндекс.Игр

март 2021
Международный женский день на Яндекс.Играх
1 марта, 15:40

Мы проведём «Международный женский день» — распродажу с большими скидками в Яндекс.Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!

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Раздел "Акции"
В консоли разработчиков появился раздел «Отзывы»
5 марта, 16:25

В нём вы увидите комментарии геймеров к игре: мнения, вопросы и пожелания. Отзывы могут оставить только зарегистрированные пользователи. 

Игроки любят изучать оставленные комментарии, когда выбирают новую игру. Поэтому работа с отзывами — важная часть продвижения игры. Все отзывы показываются на страничке игры.

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1 комментарий
Консоль Яндекс.Игр
1 апреля на Яндекс.Играх
16 марта, 13:45

Мы проведём «1 апреля» — турниры с призами в Яндекс.Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!

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Нет комментариев
Раздел "Акции"