Блог Яндекс Игр

июнь 2022
Настройка адаптивной рекламы
20 июня 2022, 20:26

Добрый день! Обратите внимание на это обновление, оно может повлиять на вашу игру! 

Реклама — важный элемент заработка на платформе Яндекс Игр. Для монетизации ваших игр в SDK предлагаются методы для показа interstitial и rewarded, но часто есть необходимость встроить внутрь игры постоянно присутствующий баннер. Для его отображения рекомендуется воспользоваться адаптивными форматами. Лучше всего сделать так, чтобы реклама была видна игрокам, но не мешала им. Тогда пользователи будут дольше оставаться в игре, а трафик вырастет. Как настроить рекламу так, чтобы игроки видели сообщения и при этом продолжали играть? Подробную информацию вы сможете изучить по ссылке, а в этом посте мы кратко расскажем, как использовать адаптивные форматы. 

В чем особенность адаптивных форматов?

Адаптивность рекламы — это свойство блока менять размеры в зависимости от его содержимого и параметров контейнера. Размеры контейнера вы определяете самостоятельно и задаете в верстке сайта. Преимущества подобных форматов в том, что в них автоматически определяется, какие элементы объявления актуальны для каждого пользователя и вашей площадки, и при необходимости могут добавиться элементы вроде текста или ссылок. В результате каждое объявление будет выглядеть по-разному. Адаптивная реклама хороша тем, что она может комбинировать разные элементы рекламы и при этом не обрезать видео и изображения.

Как настроить адаптивные форматы?

Суть в том, что вы можете задать любой размер для контейнера, а блок подстроится под него. Однако стоит обратить особое внимание на заданные размеры, реклама не должна влиять на пользовательский опыт. Базовых критериев для адаптивных форматом можно выделить два:

1) Блок должен быть органично вписан по ширине и высоте рекламного места, для этого должен быть корректно задан размер контейнера. Рекомендуем не ограничиваться фиксированным размером высоты, а задавать ее динамически с помощью параметров height (высота) и max-height (максимальная высота). Подробнее в справке 

2) Обратите внимание: если в коде игры не задан размер контейнера, то рекламная сеть Яндекса будет ориентироваться на размер экрана. В таком случае может появится большой баннер, который закроет все игровые элементы.

Следите за новостями в нашем блоге и вступайте в сообщества разработчиков: 

Канал разработчиков Яндекс Игр в Дзене

Сообщество разработчиков игр в Telegram

Новостной канал в Telegram

Форма обратной связи

Читать дальше
Нет комментариев
Новые правила доступа к хостам и Content Security Policy
24 июня 2022, 14:22

Всем привет! Мы вводим Content Security Policy. Этот функционал используется в целях безопасности и призван исключить нежелательный контент. Поэтому мы хотели бы рассказать про новые правила доступа к хостам: что поменялось и как будет работать подключение. Кроме того, здесь вы можете узнать, как подключить внешний хост, если это необходимо для вашей игры. Что нужно учесть, чтобы игра прошла модерацию и работала как задумано, а пользователи продолжали играть без проблем? Читайте в тексте!

Про новые правила

Теперь для дополнительной безопасности в игры, размещённые на сервисе, в index.html будет добавляться элемент meta. Например, так:

<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="child-src 'self' *.yandex.com *.yandex.ru; connect-src 'self' *.unity3d.com *.yandex.com *.yandex.ru; ...">

После того, как правила доступа обновятся, рекомендуем проверить выпущенные игры. Если что-то работает некорректно — обратитесь в поддержку.

В вашей игре могут быть не активированы csp-правила, если вы за последний месяц её не обновляли. Тогда в консоли, в начале, будут появляться ошибки с [Report Only], которые не должны никак влиять на работоспособность игр.

Пример такой ошибки:

[Report Only] Refused to frame 'https://imasdk.googleapis.com/' because it violates the following Content Security Policy directive: "frame-src 'self' localhost yastatic.net".

Для обновлённых и загруженных игр будут указаны директивы по умолчанию, разрешающие загрузку ресурсов с сервиса Яндекс Игр и некоторых других популярных и доверенных источников. Кроме того, эти правила сразу применяются для всех новых игр.

Если нужны разрешения для внешних ресурсов…

Все разрешенные хосты указаны в списке ниже, остальные по умолчанию запрещены, при попытке подключения они работать не будут. Однако, если для вашей игры требуется определенный хост, вы можете отправить запрос в службу поддержки с обоснованием необходимости.

Список разрешенных хостов:

<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="child-src 'self' blob: yandex.az yandex.by yandex.co.il yandex.com yandex.com.am yandex.com.ge yandex.com.tr yandex.ee yandex.fr yandex.kg yandex.kz yandex.lt yandex.lv yandex.md yandex.ru yandex.tj yandex.tm yandex.ua yandex.uz *.yandex.az *.yandex.by *.yandex.co.il *.yandex.com *.yandex.com.am *.yandex.com.ge *.yandex.com.tr *.yandex.ee *.yandex.fr *.yandex.kg *.yandex.kz *.yandex.lt *.yandex.lv *.yandex.md *.yandex.ru *.yandex.tj *.yandex.tm *.yandex.ua *.yandex.uz connect-src 'self' blob: data: *.yandex.net yastatic.net yandexmetrica.com www.google-analytics.com www.googletagmanager.com *.unity3d.com *.eponesh.com *.gameanalytics.com storage.yandexcloud.net *.website.yandexcloud.net yandex.az yandex.by yandex.co.il yandex.com yandex.com.am yandex.com.ge yandex.com.tr yandex.ee yandex.fr yandex.kg yandex.kz yandex.lt yandex.lv yandex.md yandex.ru yandex.tj yandex.tm yandex.ua yandex.uz *.yandex.az *.yandex.by *.yandex.co.il *.yandex.com *.yandex.com.am *.yandex.com.ge *.yandex.com.tr *.yandex.ee *.yandex.fr *.yandex.kg *.yandex.kz *.yandex.lt *.yandex.lv *.yandex.md *.yandex.ru *.yandex.tj *.yandex.tm *.yandex.ua *.yandex.uz default-src 'self'; font-src 'self' yastatic.net yastat.net fonts.gstatic.com storage.yandexcloud.net *.website.yandexcloud.net yandex.az yandex.by yandex.co.il yandex.com yandex.com.am yandex.com.ge yandex.com.tr yandex.ee yandex.fr yandex.kg yandex.kz yandex.lt yandex.lv yandex.md yandex.ru yandex.tj yandex.tm yandex.ua yandex.uz *.yandex.az *.yandex.by *.yandex.co.il *.yandex.com *.yandex.com.am *.yandex.com.ge *.yandex.com.tr *.yandex.ee *.yandex.fr *.yandex.kg *.yandex.kz *.yandex.lt *.yandex.lv *.yandex.md *.yandex.ru *.yandex.tj *.yandex.tm *.yandex.ua *.yandex.uz frame-src 'self' localhost yastatic.net *.website.yandexcloud.net; img-src 'self' blob: data: yastatic.net *.yandex.net *.eponesh.com *.website.yandexcloud.net storage.yandexcloud.net yandex.az yandex.by yandex.co.il yandex.com yandex.com.am yandex.com.ge yandex.com.tr yandex.ee yandex.fr yandex.kg yandex.kz yandex.lt yandex.lv yandex.md yandex.ru yandex.tj yandex.tm yandex.ua yandex.uz *.yandex.az *.yandex.by *.yandex.co.il *.yandex.com *.yandex.com.am *.yandex.com.ge *.yandex.com.tr *.yandex.ee *.yandex.fr *.yandex.kg *.yandex.kz *.yandex.lt *.yandex.lv *.yandex.md *.yandex.ru *.yandex.tj *.yandex.tm *.yandex.ua *.yandex.uz media-src 'self' blob: data: *.yandex.net *.website.yandexcloud.net storage.yandexcloud.net yandex.az yandex.by yandex.co.il yandex.com yandex.com.am yandex.com.ge yandex.com.tr yandex.ee yandex.fr yandex.kg yandex.kz yandex.lt yandex.lv yandex.md yandex.ru yandex.tj yandex.tm yandex.ua yandex.uz *.yandex.az *.yandex.by *.yandex.co.il *.yandex.com *.yandex.com.am *.yandex.com.ge *.yandex.com.tr *.yandex.ee *.yandex.fr *.yandex.kg *.yandex.kz *.yandex.lt *.yandex.lv *.yandex.md *.yandex.ru *.yandex.tj *.yandex.tm *.yandex.ua *.yandex.uz script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' blob: data: yastatic.net www.google-analytics.com www.googletagmanager.com *.eponesh.com *.gameanalytics.com storage.yandexcloud.net *.website.yandexcloud.net yandex.az yandex.by yandex.co.il yandex.com yandex.com.am yandex.com.ge yandex.com.tr yandex.ee yandex.fr yandex.kg yandex.kz yandex.lt yandex.lv yandex.md yandex.ru yandex.tj yandex.tm yandex.ua yandex.uz *.yandex.az *.yandex.by *.yandex.co.il *.yandex.com *.yandex.com.am *.yandex.com.ge *.yandex.com.tr *.yandex.ee *.yandex.fr *.yandex.kg *.yandex.kz *.yandex.lt *.yandex.lv *.yandex.md *.yandex.ru *.yandex.tj *.yandex.tm *.yandex.ua *.yandex.uz style-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' blob: data: fonts.googleapis.com yandex.ru">

Следите за новостями в нашем блоге и вступайте в сообщества разработчиков: 

Канал разработчиков Яндекс Игр в Дзене

Сообщество разработчиков игр в Telegram

Новостной канал в Telegram

Форма обратной связи

Читать дальше
4 комментария