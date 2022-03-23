Блог Яндекс Игр

март 2022
Запуск игр с локального сервера
23 марта 2022, 16:17

На платформе для разработчиков появилась возможность запускать игру с локального сервера. 

Теперь можно тестировать изменения в игре быстрее и не тратить время на залив черновика на платформу.

Зачем это нужно?

Раньше при каждом изменении игры разработчикам приходилось загружать черновик через админку. Теперь вы можете протестировать изменения быстрее и проще — прямо с локального сервера. Это позволит оперативно вносить и проверять изменения. А когда все проверено — можно заливать финальный архив в админку.

Как это работает?

Вот три главных шага для запуска игры с локального сервера:

— Добавьте черновик игры с помощью консоли Яндекс.Игр

— Настройте сервер localhost, который показывает контент через SSL

— Откройте черновик игры, добавив в адрес параметр?game_url=https://localhost

Из соображений безопасности тестовый проигрыватель поддерживает только домен localhost.

Подробнее про подключение читайте в документации 

С уважением, команда Яндекс Игр!

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Вынос ярлыка игры
28 марта 2022, 15:34

Всем привет! На платформе для разработчиков появилась возможность выноса ярлыка игры. 

Теперь Вы можете показать нативное диалоговое окно с выносом ярлыка (ссылки на игру) на рабочий стол. Это позволит повысить возвращаемость пользователей.

Что нужно сделать?

Вот основные шаги, которые необходимо выполнить:

-Сначала нужно убедиться что такая возможность доступна. Это зависит от платформы, внутренних правил браузера и ограничений платформы Яндекс.Игры:

YaGames.init().then(ysdk => ysdk.shortcut.canShowPrompt()).then(prompt => {

  console.log('Shortcut is allowed?:', prompt);

  if (prompt.canShow) {

    // Здесь можно показать кнопку для выноса ярлыка

  }

});

-После этого можно показать в игре кнопку (или другие UI-элементы) и по клику вызвать сам диалог:

YaGames.init().then(ysdk => ysdk.shortcut.showPrompt()).then(result => {

  console.log('Shortcut created?:', result);

  if (result.outcome === 'accepted') {

    // А здесь начислить награду за вынос ярлыка

  }

});

При первом вызове API будет создан ярлык на каталог — https://yandex.ru/games. Если он уже есть, то на саму игру.

Подробнее про подключение читайте в документации 

С уважением, команда Яндекс Игр!

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