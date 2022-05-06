Блог Яндекс Игр

май 2022
Новости: обновления админки
6 мая 2022, 14:51

Всем привет! На нашей площадке вышли обновления для админки! Рассказываем, что в ней изменилось.

Что нового: 

Мы переработали дизайн страницы редактирования игры

Теперь отправлять проект на модерацию стало еще удобнее: блок кнопок закреплен по умолчанию, а кнопки изменения черновика расположены справа.

Обновили описание ошибки в интерфейсе при загрузке архива

Теперь если возникнет ошибка при загрузке архива, появляющееся детализированное уведомление поможет понять, в чем проблема и что нужно исправить. 

Установили показатель готовности игры к продвижению в списке приложений и отдельно вывели его в черновике игр.

Данная функциональность показывает, насколько игра готова к продвижению в каталоге. Фичерметр (показатель готовности игры) отображен сверху в виде процентной шкалы. На нем вы сможете увидеть подсказки, что можно добавить в игру для повышения вероятности попадания в специальную категорию для продвижения и получения большего трафика.

Для каждого заполняемого поля мы добавили подсказки

При наведении на кнопку со знаком вопроса мы покажем вам более детально описание поля, зачем оно нужно и наши рекомендации по его заполнению

А ещё мы обновили документацию про публикацию игры, со всеми нововведениями вы можете ознакомиться прямо там 

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Акционный календарь Яндекс Игр с мая по август: получите больше покупок и новых игроков
17 мая 2022, 18:38

Мы подготовили акционный календарь Яндекс Игр с мая по август 2022 г. В нём указаны дни, когда мы будем продвигать «Скидки и акции» — раздел, в котором игры рассказывают о бонусах, скидках и новых событиях. У вас есть возможность получить дополнительную аудиторию, а значит повысить  выручку с рекламы и увеличить количество покупок в это время. 

Как участвовать в акциях? 

Чтобы игра отображалась в разделе «Скидки и акции», выберите её в консоли разработчика, а затем перейдите в раздел «Промоакции», укажите подробности акции и отправьте на модерацию. В течение двух дней мы ее проверим и одобрим. Подробнее о подключении можно прочитать в документации

Так же для удобства работы со списком игроков и их рейтингами подключайте «Соревновательные таблицы». Подробнее о подключении можно прочитать в документации

Какие акции могут быть? 

Анонсируйте «скидочные дни» в своей игре заранее, чтобы подогревать интерес — со стороны сервиса мы выделяем 3–4 дня, обычно с пятницы по воскресенье в качестве акционного периода. Придумайте скидку, которая будет привязана к празднику: например, тематический набор предметов по специальной цене, уникальные скины и сокровища. 

Или проведите турнир в своей игре — период, когда пользователь может выиграть приз: игровой или даже реальный. К примеру, устройте небольшое событие, в котором игроки поборются за место в рейтинге. Победителям — уникальные скины или мерч вашей игры. 

Когда пройдут акции? 

Предварительные даты проведения акционных дней и турниров:

24 — 27 мая: акции в честь Дня Видеоигр

11-13 июня: летние акции

15 — 17 июля: акции ко Дню головоломки

22 — 24 июля: акции ко Дню Шахмат

12 — 14 августа: финальные летние акции

Где мы рассказываем об акциях? 

Во время акционного периода мы собираем все акционные предложения на отдельной страничке «Скидки и акции». На эту посадочную страницу мы привлекаем дополнительный трафик через рекламу, пуши и другие инструменты. 

Акции — это полезный инструмент для повышения активности в играх. А уникальные события помогают привлечь новых игроков в проект. Создавайте акции, устраивайте турниры и получайте дополнительный трафик в свои игры! 

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Правила проведения акций
27 мая 2022, 17:51

Добрый день! Как вы знаете, для привлечения трафика к играм можно проводить акции. Такие события мы добавляем в специальный раздел на портале для дополнительного продвижения игры. Благодаря акциям у вас есть возможность получить дополнительную аудиторию, а значит получить больше выручки с рекламы и увеличить количество покупок во время их проведения.  Но как быть уверенным, что ваша игра точно попадет в этот раздел? Для этого есть 7 основных правил:

1. Запрещается удалять и редактировать архив проведенных ранее акций. Если удалить архив, то следующие промо не будут одобрены.

2. Обложка для акции должна быть выполнена в стилистике предстоящего события и отражать его суть.

3. Для оперативной связи с модератором акции укажите в консоли разработчика актуальный адрес электронной почты и регулярно ее проверяйте.

4. Планируйте и подавайте акции на модерацию заранее (за 2–3 суток до предполагаемой даты), чтобы оставить время для исправлений.

5. Описание акции должно быть понятным, грамотно составленным и отражать суть события. Укажите подробно плюсы участия, бонусы, скидки и пр.

6. Объявления, сообщающие о небольших обновлениях (новый уровень, оформление и пр.), не расцениваются как акции.

7. Проведение событий и акций проверяется модераторами. Если в игре, заявленной в категории «Скидки и акции», не активировано указанное событие, то она может быть снята с акции.

Следите за новостями в нашем блоге и вступайте в сообщества разработчиков: 

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