Всем привет! На нашей площадке вышли обновления для админки! Рассказываем, что в ней изменилось.

Что нового:

Мы переработали дизайн страницы редактирования игры

Теперь отправлять проект на модерацию стало еще удобнее: блок кнопок закреплен по умолчанию, а кнопки изменения черновика расположены справа.

Обновили описание ошибки в интерфейсе при загрузке архива

Теперь если возникнет ошибка при загрузке архива, появляющееся детализированное уведомление поможет понять, в чем проблема и что нужно исправить.

Установили показатель готовности игры к продвижению в списке приложений и отдельно вывели его в черновике игр.

Данная функциональность показывает, насколько игра готова к продвижению в каталоге. Фичерметр (показатель готовности игры) отображен сверху в виде процентной шкалы. На нем вы сможете увидеть подсказки, что можно добавить в игру для повышения вероятности попадания в специальную категорию для продвижения и получения большего трафика.

Для каждого заполняемого поля мы добавили подсказки

При наведении на кнопку со знаком вопроса мы покажем вам более детально описание поля, зачем оно нужно и наши рекомендации по его заполнению

А ещё мы обновили документацию про публикацию игры, со всеми нововведениями вы можете ознакомиться прямо там

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