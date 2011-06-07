SMS-уведомления о письмах
7 июня 2011, 13:35
С сегодняшнего дня вы можете воспользоваться новой возможностью Яндекс.Почты: уведомить адресата о своём письме с помощью SMS-сообщения.
Сделать это очень просто: в «Дополнительных параметрах» выберите пункт «отправить адресату SMS-уведомление после отправки письма». Если вы ещё не подтвердили свой номер телефона, вам будет предложено сделать это прямо на странице написания письма (кстати, это полезно– «привязав» номер к своему логину на Яндексе, вы всегда сможете легко восстановить свой пароль, если забудете его или потеряете).
Остаётся только ввести номер телефона, на который будет выслано SMS-уведомление о новом письме. Во избежание ошибки вводите номер внимательно и убедитесь, что адрес почты и телефон принадлежат одному человеку.
Разумеется, SMS-уведомления бесплатны, как и все остальные возможности Яндекс.Почты.