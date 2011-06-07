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SMS-уведомления о письмах

Представьте, что  вы  отправляете важное письмо. Конечно, вы хотите, чтобы оно было прочитано получателем как можно скорее и не затерялось среди множества других. Как сообщить человеку «на том конце», чтобы он проверил почтовый ящик сразу, как только сможет?

С сегодняшнего дня вы можете воспользоваться новой возможностью Яндекс.Почты: уведомить адресата о своём письме с помощью SMS-сообщения.

Сделать это очень просто: в «Дополнительных параметрах» выберите пункт «отправить адресату SMS-уведомление после отправки письма». Если вы ещё не подтвердили свой номер телефона, вам будет предложено сделать это прямо на странице написания письма (кстати, это полезно– «привязав» номер к своему логину на Яндексе, вы всегда сможете легко восстановить свой пароль, если забудете его или потеряете).



Остаётся только ввести номер телефона, на который будет выслано SMS-уведомление о новом письме. Во избежание ошибки вводите номер внимательно и убедитесь, что адрес почты и телефон принадлежат одному человеку.



Разумеется, SMS-уведомления бесплатны, как и все остальные возможности Яндекс.Почты.
273 комментария
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tazhetdinov
28 января 2016, 00:57

Спасибо Яндексу за профессиональный и удобный сервис с пополняющимися инструментами.

alyona-shumak
28 января 2016, 00:57

(+1)

EldarUA
28 января 2016, 00:57

(+1)

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Косташ Сергей
28 января 2016, 00:57

(+1)

Сергей
28 января 2016, 00:57

Класно!

Вот бы еще о получении писем (от некоторых адресатов - нее от всех) по смс уведомления приходили.

look4job
28 января 2016, 00:57

Поддерживаю. Нужны уведомления о входящих письмах.

invest2ru
28 января 2016, 00:57

+1

asterclimat
22 октября 2017, 01:59
look4job,
 тоже согласен, так как обычные уведомления запаздывают и намного, а от входящих на свою почту да еще и от определенного адресата сам хочу такое

Тимофей, служба поддержки
26 октября 2017, 09:01
Добрый день! 


Можно попросить отправителя письма добавлять Ваш номер телефона в поле «Копия в СМС». Подробнее: https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html#sms-notification . 
abilovn
27 ноября 2018, 19:49
Тимофей, служба поддержки,
У меня сотни отправителей, с кем-то хорошо знаком, с кем-то -- нет, как вы себе представляете этот ваш "попросить"? Нам необходимо СМС-уведомление обо всех входящих письмах (кроме СПАМа конечно), и не важно кем было отправлено письмо! Такая функция, насколько мне известно, реализована в почте от mail.ru
Обновлено 27 ноября 2018, 19:49
Фомин Дмитрий
28 января 2016, 00:57

(+1)

globusbau
28 января 2016, 00:57

вы мечтаете о существующем на яндексе уже давно сервисе push-mail

http://mobile.yandex.ru/mail/promo/

455883027
28 января 2016, 00:57
Первый раз слышу и как этим сервисом пользоваться, а вот на мейл ту все просто и понятно!
Romzi
28 января 2016, 00:57

(+1)

Темирполат
28 января 2016, 00:57

+1

xmpi
28 января 2016, 00:57

(+1)

maksimkat#
28 января 2016, 00:57

(+1)

Geko
28 января 2016, 00:57

(+1)

KlimSt
28 января 2016, 00:57

Нужны как никогда!

Сергей
28 января 2016, 00:57

кстати, а у меня пункта "дополнительные параметры" нет :(

Конкере
28 января 2016, 00:57
только в neo2
i-original
28 января 2016, 00:57

Обожаю всякие СМС-уведомления, это чертовски удобно! Спасибо вам огромное!

EldarUA
28 января 2016, 00:57

(+1)

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Эдуард
28 января 2016, 00:57

Вау

bormotov
28 января 2016, 00:57
а номер мобильного телефона из списка контактов умеет брать?
bormotov
28 января 2016, 00:57
и как-то не совсем понятно как согласуются

1. отправить уведомление адресату
2. если вы еще не подтвердили свой номер телефона

??
Павел
28 января 2016, 00:57

надо же как то стимулировать разглашение своих личных данных яндексу )

bormotov
28 января 2016, 00:57
я примерно подозреваю зачем это, но в анонсе это явно не сказано. Не хотелось бы оставаться с догадками, интересно услышать правильный ответ :)

На счет стимулации разглашения личных данных - толстовато...
У меня телефон привязан к профилю, думаю в первые несколько месяцев как эта фича появилась (уже не знаю сколько лет).
И в целом я себя отношу скорее к параноикам :)
От наличия подтвержденного телефона в профиле, я получаю гораздо больше, чем теряю.

hint: симкарта с подтвержденным номером не обязана использоваться ;)
eartemyev
28 января 2016, 00:57

Кстати, да. Можно одну симку использовать, как и ящик, под смс-спам и прочие "твердые" регистрации в инете.

Е.
28 января 2016, 00:57

В некотором смысле это сильно усложняет жизнь тем, кто решит воспользоваться этим функционалом для рассылки нежелательной корреспонденции.

bormotov
28 января 2016, 00:57
а! против ботов и спамеров.
теперь понятно, спасибо :)
Е.
28 января 2016, 00:57

Не все сразу )

nickskye
28 января 2016, 00:57

Ребята, пожалуйста, сделайте настройку уведомлений по СМС для писем в моем ящике (просто СМС с темой письма и почтовым адресом отправителя).

Странно дать кому-то возможность прислать уведомление мне на мой телефон и не дать мне самому возможности настроить уведомления из моего почтового ящика на мой собственный телефон о входящих письмах. Вы не находите?

У неназываемого альтернативного бесплатного сервиса такая возможность
есть и пользуюсь я ей уже лет пять наверное - очень удобно, уверяю вас.

Пусть оно будет конечно, не вопрос, но сделайте же и для пользователей такую возможность.

А галочка "не присылать уведомления на мой телефон о письмах от других пользователей" есть? У человека должна же быть возможность отписать от спама (!).

eartemyev
28 января 2016, 00:57

Да, нужны уведомления.

 

Даже сразу и не понятно было, что это за сервис. Облазил все настройки, потом "дочитал", что это уведомление тому, кто получает(!) письмо. Шедеврально.

 

Также странно, как и установка из глубоких опций использование https. Это сегодня стандарт.

 

На "неназванном" сервисе уведомления только для России и одного ОСС в Украине. Остальные здесь не поддерживаются. Раньше работало уведомление оттуда же через пересылку на мейл-гейт украинского Би, но теперь сам оператор отключил такую возможность.

 

Пришлось "танцевать" с "Календарем" еще одного "бесплатного". Но там менее надежно.

 

Просьба добавить уведомление о приходе почты. Можно, для снижения нагрузки, даже и раз в сутки.

fasadan
28 января 2016, 00:57

"Просьба добавить уведомление о приходе почты. Можно, для снижения нагрузки, даже и раз в сутки."

Поддерживаю! Тему АП!

tanyajudina
28 января 2016, 00:57

Полностью согласна...очень странно ...почему не сделать смс уведомление на мобильный не понятно....мне удобно смой настроить а не уведомлять ВСЕХ...а том что  они должны зайти в дополнительные параметры...итд....

appointment
28 января 2016, 00:57
Поддерживаю!!!
esc2007
28 января 2016, 00:57

Как это шутка будет работать в почтовых клиентах ?

Удобный сервис доставать должников указывая их номер телефона.

Е.
28 января 2016, 00:57

А что не так с почтовыми клиентами?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Никак :)

Эта функция только для веб-интерфейса. За доработкой почтовых клиентов нужно обращаться к разработчикам почтовых клиентов ;)

Конкере
28 января 2016, 00:57
Обращаюсь к разработчикам: допилите свой клиент (:
Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Это вполне может быть. Хотя, конечно же, речь шла о других почтовых клиентах ;)

Конкере
28 января 2016, 00:57
А на самом деле, основное время этой фичи уже прошло. Вот появись она хотя бы пару-тойку лет назад... Пока у меня не было смартфона, я всяко-разно изворачивался, чтобы получить на выходе смс-нотификации. А сейчас они уже и не особо нужны.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Кажется, Вы не совсем внимательно вчитались. Уведомление будет не о приходе письма в Ваш почтовый ящик. Вы сможете отправить уведомление сами тому человеку, от которого Вам нужно, чтобы он прочитал Ваше письмо скорее. То есть, настройка не на стороне получателя, а на стороне отправителя.

Конкере
28 января 2016, 00:57
Я внимательно читал и не менее внимательно протестил раз пять, пугая знакомых.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Ну тогда Вы должны понимать, что всё, что Вы делали и настраивали на своём собственном девайсе - несколько не то, о чём идёт речь в посте.

Конкере
28 января 2016, 00:57
Опять не о том. Чуть ниже lfs2008 очень чётко выразился, в отличии от той воды, что я налил: Проще позвонить петровичу. Примерно об этом и была фраза: основное время этой фичи уже прошло.
Е.
28 января 2016, 00:57

В смс есть ссылка на письмо. Так что Петрович сможет быстро ответить на ваше срочное письмо, и у компьютера ему быть не обязательно.

Конкере
28 января 2016, 00:57
Как он ответит без компьютера на строчное письмо? Откуда он узнает, что письмо срочное? В смс-ке, кроме ссылки, нет никакой информации.
Е.
28 января 2016, 00:57

Mail.yandex.ru/pda именно на этот мобильный интерфейс есть ссылка в смс.

Конкере
28 января 2016, 00:57
Если есть мобильник с интернетом и человек пользуется почтой, то зачем ему смс? Я письмо напишу. Или вообще позвоню. Уж смс точно не для срочности. Особенно при срочности с гарантией.
Конкере
28 января 2016, 00:57
И, да, нет там ссылки.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Как минимум - это много лишних движений. Ну и описал, что плюс этой нотификации в конкретной ссылке, которая ведёт на письмо, если адресат использует Яндекс.Почту.

Конкере
28 января 2016, 00:57
Кстати, где там ссылка? Кроме mailto:email ничего не видно.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Как я и написал выше, ссылка будет только в том случае, если адресат на Яндекс.Почте. Иначе как мы должны формировать ссылку?

Конкере
28 января 2016, 00:57
уже ответили, ага
Конкере
28 января 2016, 00:57
Наверное просто надо уточнить. Я говорил о времени смс-нотификация в принципе, а не о «чтобы мне приходило» или ином частном случае.
Конкере
28 января 2016, 00:57
*смс-нотификаций
Море Обуви
28 января 2016, 00:57

а как на счет смс информирования на "простые" тел. напр. у меня нокиа 1280, и не надо мне ссылок и т.д. просто , что пришло письмо!?

Конкере
28 января 2016, 00:57
А как насчёт позвонить, а не выпендриваться?
Море Обуви
28 января 2016, 00:57

Походу не правельно понял. Мне нужно, чтобы МЕНЯ уведомляли смс-кой о новом письме.

Конкере
28 января 2016, 00:57
Здесь о другом. Здесь о том, что ты пишешь письмо и указываешь параллельно номер телефона адресата для того, чтобы ему пришла СМС о том, что ты написал письмо.
Море Обуви
28 января 2016, 00:57

читать умею.  но тем не мение... как сделать чтобы я получал смс (только не надо вариантов типа  чтобы всем оповестить , что есть такая "тема" что при отправке письма получ. будет оповощен смс-кой).

Конкере
28 января 2016, 00:57
Есть один вариант, но если сотовый провайдер предоставляет почту и смс-оповещения к ней. Сделать отправку копий писем на тот ящик. В скайлинке точно была такая возможность. Вроде и в МТСе, например, тоже.
XAX76
28 января 2016, 00:57

неплохо было-бы придумать чтоб в свои нужные контакты почты номера тел. тоже занести и поставив галочку (или там...) отправить смс-ку на телефон. А если получится придумать нескольким отправлять (с смс-кой), то твоей голове памятник надо поставить))

Лев
28 января 2016, 00:57

бред.

Проще позвонить петровичу или смс послать.

iljaarkhipkin
28 января 2016, 00:57

Вполне нормально;-)

vadik.dvg
28 января 2016, 00:57

Прикольно! Молодцы Яндекс!

phylolog
28 января 2016, 00:57
Хотелось бы самому автоматически получать уведомления о новых сообщениях и, скажем, их отправителе. Но с ограничением по времени (например, не высылать СМС-сообщения ночью).
bobrikdima2217
28 января 2016, 00:57
Дело говоришь!
arthurbashirov
28 января 2016, 00:57

это навящевый инструмент...множество моих контактов пользуясь такой услугой - будут доставать меня, тем чтобы я заметил именно их письмо

Эдуард
28 января 2016, 00:57

Отлично)

matacob
28 января 2016, 00:57

Было бы неплохо, если бы можно было хоть как-то влиять на текст этого самого смс-уведомления. Потому что сейчас приходит что-то совсем невнятное.

abrunov
28 января 2016, 00:57

Вот это молодцы, бесплатные смс это круто.

makitaz
28 января 2016, 00:57

Бесплатное всегда хорошее.

abrunov
28 января 2016, 00:57

Не всегда, но в этом случае да.

akku.vladimir
28 января 2016, 00:57

В любом случае хорошо.

makitaz
28 января 2016, 00:57

В правильном направлении движутся товарищи.

ilzheev
28 января 2016, 00:57

Сделайте пожалуйста push-уведомления о приходе новых писем. Актуально для всех владельцев iphone/ipad и android-устройств с поддержкой пуш.

ig2b
28 января 2016, 00:57

С сегодняшнего утра полная версия веб-интерфейса почты не работает - не загружается страница. Работает только мобильная версия.

iamstrugo
28 января 2016, 00:57

А есть возможность внести свой номер в "чёрный" список яндекса, что бы мне не приходили уведомления о том, что мне посланно письмо?

Е.
28 января 2016, 00:57

Чего вы боитесь?

iamstrugo
28 января 2016, 00:57

Я не боюсь. Я нехочу получать эти смс. У меня всё довно настроино.

Ну и не всегда мнение о важности письма совпадают  у атправителя и получатиля. Скажем спамер думает что это письмо важное, а спамильтр на входе моего ящика решает по другому :)

Ну или пример из жизни. Клиенту пришла в голову "гениальная" мысль, и он мне сразу отправил письмо с смс уведомлением. А у меня ночь и я сплю.

Телефон выключать на ночь не предлогать, он мне и ночью нужен.

Е.
28 января 2016, 00:57

А вы их получаете?

iamstrugo
28 января 2016, 00:57

Нет, но учитывая популярность Яндекс почты, думаю буду.
Вопрос был прямой:

есть возможность внести свой номер в "чёрный" список яндекса

 

Е.
28 января 2016, 00:57

Нет.

А если вы получите спам, пожалуйста, дайте нам знать.

iamstrugo
28 января 2016, 00:57

Вы проверяете исходящую почту на спам?

Е.
28 января 2016, 00:57

и ее тоже.

iamstrugo
28 января 2016, 00:57

Могу переслать вам спам письма в которых адрес отправителя *@yandex.ru

Скажите куда.

P.S. Могу так же пересылать вновь пришедшие.

Е.
28 января 2016, 00:57

Мы же про смс говорим?

Пришлите, пожалуйста, вместе с уведомлением по смс.

iamstrugo
28 января 2016, 00:57

 

А если вы получите спам, пожалуйста, дайте нам знать.

 

Уточнять нужно, что вас интересует спам+смс.

Надеюсь мне нечего будет вам отправить.


Я так понимаю предполагается что спам отправляют не через веб интерфейс, а уведомление можно отправить только через веб интерфейс?

 

 

Е.
28 января 2016, 00:57

Совершенно верно!

Спокойной ночи )

iamstrugo
28 января 2016, 00:57

   выше писла:

А галочка "не присылать уведомления на мой телефон о письмах от других пользователей" есть? У человека должна же быть возможность отписать от спама (!).

 

utochka-no4
28 января 2016, 00:57
Почему вы напесали "ночъю" через мяхкий знак?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Кажется, тебя не поняли :)

doskabest
28 января 2016, 00:57

Где русский изучали?

david.tema
28 января 2016, 00:57

Н А К О Н Е Ц - Т О !!!

Приходилось делать смс уведомление через другие почтовые сервисы, которые рядом не стоят с Яндексом. Теперь нет нужды связываться с ними!! УРА!!

sergic-chist
28 января 2016, 00:57

Здравствуйте! Огромное спасибо за развитие сервисов Я. Почты. Очень доволен смс-уведомлениями, но хотелось бы чтобы уведомления о новых письмах с заголовочной информацией приходили также на мой телефон. Читал о реализованной функции push-email, но мне кажется, что это немного не то, о чем все тут единогласно просят. Спасибо большое, ждем обновлений)))

iljamiskov
28 января 2016, 00:57
Лучше сделайте в настройках возможность уведомлять получателя письма по смс.
lyudmila.agliulla
28 января 2016, 00:57
Спасибо Яндекс.Почта за заботу о НАС - людЯНДЕКС !!!
Los-Angelsk
28 января 2016, 00:57

А что с "Подписками"? Третий день прочитанные сообщения не помечаются как прочитанные. Периодически вылезает надпись

Сервис временно находится в режиме "Только чтение"

. У меня одного такое?

electrokraft
28 января 2016, 00:57

http://img-fotki.yandex.ru/get/5008/electrokraft.0/0_73e0c_d7daa537_XL.jpg

Когда заработает почта ???

Сново пишет что ящик занят у всех пользователей, а стороние почтовики работают.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Попробуйте временно воспользоваться веб-интерфейсом.

electrokraft
28 января 2016, 00:57

Здрасте, понедельник и  как обычно почта не работает.

Пользователи седят в вэб интерфейсе, там она работает, а в outlook(а) пользователи отправляют, а получить немогут. Причем ошибок никаких нет, как будто так и должно быть. Стороняя почта вся работает.

Почините POP сервер.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Чиним. Воспользуйтесь пока что веб-интерфейсом, пожалуйста!

gen7934
28 января 2016, 00:57

Уважаемые меня интерисует возможность получения СМС. Не о получении письма , а его вскрытии для читки.Оно может прийти пролежать. Мне надо причиталт его или нет.

i-starostin
28 января 2016, 00:57

присоединюсь к предыдущим ораторам, которые считают что, зная номер "петровича", эффективнее в трубку проорать о срочности и прочем.

 

новому инструменту будут счастливы любители задолбать на ровном месте.

goldfish2012
28 января 2016, 00:57

Thanks for Yandex very much!!! Love You, my darling!!!

obmen86
28 января 2016, 00:57

(+1)

artkmv1
28 января 2016, 00:57

чтото я у себя такого не нашел (((

littleox
28 января 2016, 00:57

Включила
эту штуку у себя, тестирую уже несколько дней. Огромная просьба к
разработчикам: пожалуйста сделайте возможность ограничивать отправку
смс-ок по времени (например, с 11 вечера до 9 утра я сплю), ибо смс-ки
будят и в 2 ночи  :(  

И
ещё: по умолчанию смс-уведомление срабатывает на ВСЕ входящие письма,
кроме спама. Я активно пользуюсь e-mail-подпиской на различные
информационные ресурсы, которая приходит каждый день, и меня не нужно
каждый раз уведомлять, что вышел новый выпуск. Можно ли как-то
расширить настройки, чтоб можно было указать: "присылать мне
смс-уведомление, если адрес отправителя\тема письма совпадает с ..." или
"не присылать смс-уведомление, если адрес отправителя\тема письма
совпадает с..."?

stepnnata
28 января 2016, 00:57

а если нужно чтобы мне смс на телефон пришло уведовление что мне на почту  яндекспришло письмо с другого почтового сервера

julle2011
28 января 2016, 00:57

Очень удобно.Спасибо!

Артем
28 января 2016, 00:57

Конечно, это удобно. но когда же будет СМС-оповещение о входящих письмах на собственный почтовый ящик? Блин, на том самом бесплатном почтовом сервисе, о ком мы не говорим, эта фишка уже давно живет.

На мой взгляд, такой сервис был бы очень удобен, особенно когда ждешь важное письмо от кого-то.

tmatve
28 января 2016, 00:57
Ну да, такая фишка нужнее.
Артем
28 января 2016, 00:57

Надеюсь, в скором времени появится ))

sanmarco.pro
28 января 2016, 00:57

дву года оживания этой фишки от вашего коментария уже прошло.......

walery.ru
28 января 2016, 00:57

Да-да, тоже очень жду с тех пор как m**l.ru перестали поддерживать Билайн.

sanmarco.pro
28 января 2016, 00:57

он странно поддерживает билайн, как то выборочно....

у меня нет, у брата Да поддерживает(((((

walery.ru
28 января 2016, 00:57

Наверно, у брата DEF-префикс какой-то особенный, так как mail не поддерживает только Билайн-Россия, а Билайн-страныСНГ все поддерживаются почему-то.

stellamare1
28 января 2016, 00:57

А это сделано специально чтобы на других "стучали" и сообщали их телефончики. А никак не для того чтобы люди сами сообщали свои ;) Вы-то напишете только свой тел, зато вы можете сообщить 50 телефонов своих знакомых. Ширее обхват! ;) ФСБ рулеззз!

Сергей
28 января 2016, 00:57

фсб и без твоего письма доступ к базам имеет.

mebel-koshelev
28 января 2016, 00:57

мне, например, необходима эта функция. а на тех, кто фсб боится как то... :)

s2059909
28 января 2016, 00:57

действительно, уведомления по sms очень нужны

emkon
28 января 2016, 00:57

хорошая новость. а ведь когда-то это уже было, но почему-то потом на несколько лет пропало

kamala-kandi
28 января 2016, 00:57

:-)(+1)

val.avahost
28 января 2016, 00:57

Ураааааааааа! Наконец-то откажусь от майл.ру))))))))) а то юзал майл.ру ради смс уведомлений) (+1)

mts9055329
28 января 2016, 00:57

а смысл то от тебя ускользнул

olunya20032
28 января 2016, 00:57

классная штука, очень удобно! спасибо

Ruslan123450
28 января 2016, 00:57

Супер....

seidzhi
28 января 2016, 00:57

Присоедияюсь к большинству: нужны СМС-уведомления о входящей почте, а уведомить о исходящих письмах чаще всего и не требуется. СМС-ки на привязанный телефонный номер - жизненная необходимость для тех, кто работает с оперативной информацией.

Ol-nir
28 января 2016, 00:57

Согласен 100%!

staroverr
28 января 2016, 00:57

(+1)

DJAMSHUT
28 января 2016, 00:57

(+1)

qazin
28 января 2016, 00:57

Согласен 100%!

vmikiv
28 января 2016, 00:57

Согласен, просим!

Елена
28 января 2016, 00:57

согласна

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:57

+1

staroverr
28 января 2016, 00:57

   Хорошая штука! Нужная! Добавьте ещё, как того просят пользователи, смс-уведомление о приходе писем в свою электропочту. Почему-то не работает в "почте для домена", включите, срочно надо))) И вообще сразу, по возможности, включайте новые фунции в почту для домена. 

staroverr
28 января 2016, 00:57

Ещё, номер сотового для каждой электропочты на домене будет свой или один для всех?

Aleksey
28 января 2016, 00:57

Сервис отличный и востребованный, но возможно ли сделать выбор при написании письма с какого "проверенного" телефонного номера адресату придет уведомление, т.к. я полагаю сейчас наличие двух и трех номеров - норма.

Также возможно ли сделать отправку СМС на несколько телефонных номеров получателей письма.

И будет ли возможность автоматом подставлять номера контактов из Списка контактов.

gudkoff
28 января 2016, 00:57

Очень полезная штука! Но надо доработать!

Часто приходится отправлять важные письма одним и тем же важным адресатам.

Когда я набираю +7, появляется список введённых ранее номеров. Со временем список становится всё длиннее, я уже не помню, у кого какой номер. Было бы здорово их фиксировать именами типа адресной книги, чтобы потом не вводить целиком. Или, в крайнем случае настроить сервис так, чтобы он предлагал номер адресата из поля «телефон» адресной книги самого Яндекса.

align86
28 января 2016, 00:57
а будет возможность номер телефона для смс брать из адресной книги?
ruopsi
28 января 2016, 00:57

На майле есть смс уведомления. Очень удобно. Смс с именем отправителя, я так посылки свои отслеживал. приходит смс от gdeposylka.ru, сразу понятно что есть обновления и посылка все такие едет к тебе

DJAMSHUT
28 января 2016, 00:57

Да, на майле есть уведомления, и нет необходимости каждые 5 минут щелкать "проверить почту" - я знаю, что мне придет смс-ка с указанием от кого и когда пришло письмо! (+1)

lyusya.fyodorova
28 января 2016, 00:57

А у меня список писем сам обновляется на Яндекс.Почте при поступлении новых писем :) Я никогда не щёлкаю «проверить почту»

yazvladim2009
28 января 2016, 00:57

Ура! Ещё больше SMS спама! А то меня заспамили, ща знакомого заспамю... 

andrey.mitrofanow2011
28 января 2016, 00:57

С наступающим Новым годом!Я хочу сказать что доволен новым оформлением и новыми возможностями яндекса

Kashiryanka
28 января 2016, 00:57

"когда же будет СМС-оповещение о входящих письмах на собственный почтовый ящик? Блин, на том самом бесплатном почтовом сервисе, о ком мы не говорим(Mail.ru), эта фишка уже давно живет.

На мой взгляд, такой сервис был бы очень удобен, особенно когда ждешь важное письмо от кого-то."

 

Абсолютно уверена с товарищем "Артем" . Это гораздо нужнее чем просто дублирование отправленного письма.

pozdnyakov.105
28 января 2016, 00:57

(+1)

moiseevngtu
28 января 2016, 00:57

стало доступоно

igor c.
28 января 2016, 00:57

интерсно, интересно! Наверное ФСБ предложило ненавязчиво связать Яндекс.аккаунт и мобильный телефон.

mr.dzitsoeff
28 января 2016, 00:57

Для ФСБ -ишника  встречи с порядочными людьми  на пользу. Пусть подсматриваю, подсушивают. Знаю по опыту. Там, конечно, страются  всех зомбировать, но не всех можно  задолбать своими идиотскими идеями, типа "о мировом зле, в лице сионизма". Преступнику надо показывать на других, что бы о нем не думали плохо.

igor c.
28 января 2016, 00:57

хороший! спам бот

 

obuglaeff
28 января 2016, 00:57
это здраво
balikoev
28 января 2016, 00:57

Замечательно!

Но SMS-уведомления о новых входящих письмах в ещё нужнее...

Майл.ру уже сделало.

alshemyakov
28 января 2016, 00:57

Да, сервис хороший, но все же оповещение о входящий письмах ГОРАЗДО востребованей! Если я знаю номер телефона, кому отправляю срочное письмо, то я и сам могу ему позвонить или написать, что б он проверил почту! А если МНЕ пишут срочные срочные письма люди, которые мой телефон не знают, то они не смогут меня уведомить никоим образом, что есть этот сервис что его нет...

uw7tt
28 января 2016, 00:57

Я так и не нашёл где включается эта функция. Наверное это тоько для россиян.

valera.pariiscky
28 января 2016, 00:57

А 4-х значный код подтверждения с сотового телефона сколько стоит?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Яндекс отправляет SMS на Ваш телефон бесплатно. Как известно, входящие для всех бесплатны :)

animatorius
28 января 2016, 00:57

Всё это полная лабуда. Владельцам инет магазинов нужно SMS уведомление о том, что пришло письмо в свой собственный (магазинный) ящик. Пусть сервис будет платный, главное чтобы он БЫЛ!

Фигли изобретать какую то чепуху.... 

Gamil68
28 января 2016, 00:57

почему то номер телефона не берет  с телефонной книги. Простую услугу до конца сделать не могут:-).

Корнев Евгений
28 января 2016, 00:57

Сделайте уведомление о входящих письмах со списанием денег на отправку смс с кошелька.(Иначе Яндекс разорится на отправке смс). И пусть каждый кому это надо, опционально включает эту настройку и пополняет баланс. Довольно несложный функционал.

moiseevngtu
28 января 2016, 00:57

Получение смс о входящих письмах:

В помощи Яндекса ответили:

"Если Вы хотите получать SMS – уведомления на мобильный телефон о новых письмах, пришедших в Ваш почтовый ящик на Яндекс.Почте, Вы можете настроить специальное правило на странице ->Настройки->Правила обработки почты->
кнопка «Создать правило…» и в разделе «Выполнить действие» укажите «Уведомить по адресу». При этом Вам нужно узнать у Вашего мобильного оператора специальный почтовый адрес и указать его в условиях фильтра. Уже с него уведомление будет пересылаться Вам на мобильный. Не забудьте нажать на кнопку «Сохранить фильтр» внизу страницы. Обратите внимание, что эта возможность доступна только в том случае, если Ваш сотовый оператор поддерживает пересылку смс-уведомлений. Если оператор не поддерживает эту возможность, воспользоваться уведомлениями у Вас, к сожалению, пока не получится. Если пересылка возможна, Вам необходимо подтвердить пересылку уведомлений. На указанный адрес будет отправлено письмо с инструкциями. Если у Вас по какой-либо причине не получится подтвердить пересылку, напишите нам, и мы постараемся Вам помочь."

Настроил у себя, работает, прикольно теперь!

gtnbiz
28 января 2016, 00:57

А попроще ни как сделать?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

К сожалению, пока что — нет.

Ksandra-KS
28 января 2016, 00:57

смс уведомления о новых, входящих письмах на яндекс!!!! Ну пожалуйстаааа

beautyeast
28 января 2016, 00:57

Это слишком сложно, проще завести почтовый ящик на mail.ru, и пересылать почту на него, а у него бесплатно настроить смс уведомление на мобильник

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:57

Мы понимаем, что это сложный процесс, в основном зависящий от мобильного оператора, и уже работаем в этом направлении, чтобы настроить оповещения по смс было проще. Спасибо за замечание и приносим свои извинения за неудобства!

sonimama
15 декабря 2016, 11:12
Тимофей, служба поддержки,
сделали?
Тимофей, служба поддержки
15 декабря 2016, 18:54
На сегодняшний день мы отказались от SMS-оповещений, так как у нас разработаны замечательные бесплатные приложения для Android и iOS, позволяющие получать push-уведомления о новых письмах. Попробуйте, это удобно!
Татьяна
28 января 2016, 00:57

А на СМС-оповещение о входящих письмах на почтовый ящик? или

СМС- оповещение о новом входящем письме от ОПРЕДЕЛЕННОГО адресата??

Я не могу найти..

к каждому письму писать - неет, не удобно каждый раз лезть в телефон и вводить номер! надоело бысто и не пользуюсь!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Пока что такой настройки нет. В будущем мы подумаем о том, чтобы её сделать. 

Ru66a
28 января 2016, 00:57

куда пропало оповещение смс??7(((

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Не пропало, а переехало :) 

garry.zont
28 января 2016, 00:57

лучше бы смской на тел сделали уведомление о новом письме как на мэил ру 

composer
28 января 2016, 00:57

у меня нет "дополнительные параметры"

gavrikov.web
28 января 2016, 00:57

Скажите, как я могу отказаться от того, чтобы подобные уведомления беспокоили меня? Где я могу поставить галку "Я не хочу, чтобы от кого бы то ни было приходили такие смс"?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

К сожалению, на данный момент такой настройки нет.

texnarek
28 января 2016, 00:57

Господа, а как можно сделать, чтобы уведомление о входящих письмах приходило, не могу найти что то, именно в яндексе

 

Feel099
28 января 2016, 00:57

А что если Я просто хочу получать смс уведомления о новой почте? Почему нельзя просто поставить галочку и получать смс уведомление?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:57

Увы, такой настройки на данный момент нет. Вы можете уточнить у Вашего мобильного оператора специальный адрес уведомлений и создать правило на получение уведомлений на этот адрес. Иначе, к сожалению, никак. 

zxlm
28 января 2016, 00:57

Можно ли настроить такое правило, чтобы при получении письма от определенного адресата, копия автоматически отправлялось на другой адрес (другому адресату) и автоматом отправлялось СМС на номер этого адресата, указанный в адресной книге?

san-978
23 июля 2016, 13:59
Тимофей, служба поддержки,
При попытки создать правило указанный e-mail адрес указывается как "ожидающий подтверждение". При на номер телефона, соответствующий данному адресу e-mail приходит сообщение вида "Пожалуйста, подтвердите желание получать уведомления о новых письмах..." Но дело в том, что слово "подтвердите" приходит без гиперссылки, поэтому подтвердить данный адрес оказывается невозможно.  Есть ли ещё какой-либо способ настроить уведомления о входящих сообщениях в виде sms? Может быть какой-либо альтернативный способ подтверждения e-mail?  Возможно, Вы сможете подтвердить адрес вручную?
san-978
23 июля 2016, 14:03
Хочу  уточнить, что без гиперссылки приходит sms сообщение с просьбой подтвердить e-mail адрес.
Тимофей, служба поддержки
25 июля 2016, 11:15
Добрый день!
Сожалею, настроить уведомление или переадресацию писем по SMS технически не получится, и вместе с тем, могу предложить Вам установить почтовое приложение или же почтовый клиент, которые позволят так же работать с ящиком, как и при выбранном Вами способе.
appointment
28 января 2016, 00:57

Функция прекрасная. Но есть ситуации, когда не хочешь получать уведомления от этого адресата. Адрес почты уже в черном списке, письмо отправляется в папку "Удаленные". Как поставить запрет на смс-уведомления о входящих письмах от этого адресата?

Ivan
28 января 2016, 00:57

О входящих письмах  уведомлять через смс надо!!! )

Иван Лымарь
28 января 2016, 00:57

А почему сейчас дополнительных возможностей нет?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:57

Сейчас есть возможность еще круче - можно отправить копию письма в SMS сразу, когда Вы отправляете письмо. При написании письма, в поле ввода адреса "Кому" надо нажать на зеленую ссылочку "Отправить копию в SMS". Правда, в новом интерфейсе "Концепт" пока такой возможности нет, но интерфейс еще будет дорабатываться.

gnk.msk
28 января 2016, 00:57

Тимофей, вы уже второй год обещаете уведомлениепо СМС упростить)

iskra-a@iskra-a-svarka.ru
23 марта 2016, 10:52
Здравствуйте! Очень бы хотелось получать СМС уведомления о поступивших новых письмах независимо от того, от кого они пришли, а не только уведомлять получателя письма. И если Можно было бы спамеров заносить в черный список, чтоб от таких людей СМС уведомления не получать в будущем.
UjinMix
26 марта 2016, 22:02
Попытался подключить уведомление. С 11 года все немножко поменялось. Какая-то фигня. Внятно и понятно как подключить инструкции нет.

Спасибо Яндексу.
t2133923
22 апреля 2016, 10:11
А я не могу избавить человека от SMS уведомлений....
Было прописано ПРАВИЛО;  его удалили;  но уведомления о входящих идут по сей день ...
Что делать?
topamarin2012
24 июля 2016, 08:09
Мне интересно почему нет смс уведомлений о входящей почте,вот это реально полезная фишка,я писал как то давнеенько об этом, но так и осталось все нереализованным,в этом плане майл почта действительно на высоте,я всегда знаю что есть новые письма на почте и тоже все бесплатно,так что яндекс ,сори мне не интересно пользоваться вашей почтой
Тимофей, служба поддержки
25 июля 2016, 11:18
Здравствуйте!
У нас нет возможности настроить фильтр уведомлений из-за определённых технических ограничений в архитектуре Почты. И вместе с тем, Вы можете настроить почтовый клиент или же установить наше приложение, чтобы всегда быть в курсе событий.
topamarin2012
5 августа 2016, 13:42
Тимофей, служба поддержки,
Вы о чем вообще?!?! Я говорю об смс уведомлениях, о том что на почту пришло письмо,майл ру же как то сделали
 Вы не представляете как это нужно и удобно,с этой фишкой я бы лучше с вами работал а так ,сори 
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 14:52
Я понимаю Вас и говорю ровно о том же. У нас нет возможности добавить уведомления по СМС. Возможно, появится в будущем.
topamarin2012
11 августа 2016, 07:56
Тимофей, служба поддержки,
Нууу ждем будущего для более тесного контакта,а так...))) спасибо за внимание и ответ ваш 
labushnia
5 августа 2016, 10:21
ооочень нужно!
topamarin2012
5 августа 2016, 13:43
labushnia,

Согласен с вами на все 100
skuwakin
21 августа 2016, 12:37
Доброго времени суток. Я вам как-то уже писал про это... Огромная просьба сделать ВМЕНЯЕМЫМ уведомление о новых письмах, тем более, что на днях вы его совсем добили.... Пример см ниже...
----------------

От: devnull@yandex.ru Тема: Новое письмо в Яндекс.Почте Текст: Вам письмо на skuwakin@yandex.ru. Прочитать: https://ya.cc/ZZZE / Яндекс.Почта
--------------
Еще недавно вы хотя бы писали от кого письмо... но теперь только devnu... Но строго говоря и без devnul содержание, мягко говоря, странное.....

Неужели трудно тупо переслать емайл отправителя и тему письма. И ФСЁ!  Ничего больше не надо!  Заранее спасибо!
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 13:28
Добрый день!
Спасибо за сообщение! Об ошибке знаем. Обязательно устраним!
daarh
31 августа 2016, 12:00
Интересует всего один вопрос. КАК отказаться от получения подобных СМС? Об этом нет информации в вашей помощи.
Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 10:36
Добрый день!
Увы, мы не можем запретить человеку решить отправить Вам СМС, также, как мы не можем запретить ему отправить Вам просто письмо.
zakupka.fsc
10 сентября 2016, 13:01
Не даёт отправить СМС оповещение,что сделать ,что бы появилась эта функция.???
ya-kulaga
15 сентября 2016, 08:41
Вы лучше сделайте возможность уведомления посредством смс на телефон о входящих письмах. У "соседей" это давно реализовано, а вы никак не разродитесь.Спасибо
Тимофей, служба поддержки
21 октября 2016, 12:57
Добрый день!

К сожалению, такой возможности у нас действительно сейчас нет, и, вместе с тем, уведомления можно получать на телефон и другим способом!

Например, у нас есть замечательное приложение, которое умеет оповещать о новых письмах на устройствах Android и iOS, оно совершенно бесплатное. Настроить на нем оповещения намного проще, а пользоваться им для чтения писем удобнее, чем переходить по ссылкам из смс-уведомлений!
ya-kulaga
21 октября 2016, 13:21
Тимофей, служба поддержки,
Да, только для этого нужен постоянно включенный интернет в телефоне, который далеко не все держат включенным постоянно,а включают только по необходимости, как минимум из за того, что это сильно экономить заряд батареи, которые в современных смартфонах садятся за световой день при интенсивном использовании. так что ваш вариант не актуален, да и у "соседей" есть точно такое же приложение )).
Тимофей, служба поддержки
15 ноября 2016, 17:17
Сожалею, что данный вариант Вам не подходит. Увы, на сегодняшний день я не смогу предложить Вам какую-либо альтернативу уведомлениям из приложения.
eagdrasil
7 октября 2016, 09:50
Только что пришло две смс, что мне новое письмо и нужно куда-то перейти по ссылке. СМС от яндекса, с того номера откуда приходят смс. Там явно троян какой-то, потому как просят следующее: "Vam pismo na mtextnow@yandex.ru s mtextnow1@yandex.ru. Prochitat: https://ya.cc/m/kfh.... Yandex.Pochta"


Что за разводилово, господа? Да будет с вами сила.
Тимофей, служба поддержки
21 октября 2016, 13:07
Добрый день!
Мы не разводим, это проделки спамеров. :( У нас действительно есть функция отправки копии письма в смс, которой начали пользоваться злоумышленники. Наши джедаи уже в курсе и ведут борьбу с штурмовиками. :)
support@vdohelp.ru
31 октября 2016, 21:30
Тимофей, служба поддержки,
 а данная функция доступна для доменной почты? Чтобы уведомлять клиентов.
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 16:51
Добрый день!
Сожалею, такая функция для доменных клиентов недоступна. Предложение передали команде сервиса!
Удалённый пользователь
3 ноября 2016, 09:35
Здравствуйте! Есть возможность получения смс-уведомлений при получении новых писем? Я настроил через программу Blat отправку писем для нескольких адресатов. Работает через cmd, nircmd, blat, stunnel, @yandex.ru. отчет отправлять надо крайне редко, но когда это необходимо, очень нужно знать о статусе доставки письма без лишних манипуляций. Смс это именно то, что нужно. Подскажите как можно получить смс-уведомление?
С уважением. Алексей Измайлов.
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 15:53
Добрый день!
Увы, такую услугу мы не предоставляем. Пожелание о её появлении направляю команде!
Свадебный салон OLGA LOIDIS
11 января 2017, 18:48
мне нужно получать смс уведомление при получении писем от определенного адресата.
готов платить за это.
есть сервис?
Тимофей, служба поддержки
16 января 2017, 15:28
Добрый день!
Такой функции у нас нет. Могу Вам предложить воспользоваться бесплатным приложением Яндекс.Почта. Вы можете установить его, если платформа Вашего устройства iOS или Android, и получать уведомления о новых письмах. 
shurarubanov
7 февраля 2017, 20:59
Не могу отправить СМС-уведомление адресату о направлении ему письма. Функция "копия СМС" не работает
Тимофей, служба поддержки
16 февраля 2017, 00:29
Не могли бы Вы нам написать об этом через форму в самом низу страницы https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/create-send.xml#yandex-undelivered-messages ? Обязательно постараемся с проблемой разобраться, но нам потребуется дополнительная информация, поэтому лучше общаться непосредственно в переписке со службой поддержки, а не в блоге.
Potachez-110771
8 февраля 2017, 14:42
Здравствуйте мне надоело получать смс на телефон о всех подряд входящих письмах на мою почту яндекс.Содержание смс такое   (   devnull>ОТВЕТ:<A>Вам письмо на Potachez-110771@yndex.ru.Прочитать:https://ya.cc/ZZZE/Яндекс.Почта )Почтой пользуюсь давно,не первый год и никогда этой хрени не приходило,а теперь это началось где то с Января 2017 года.СМС приходят абсолютно о всех входящих письмах и от физических лиц и от организаций и от моего банка,короче от всех которые попадают в папку входящие.У меня телефон простой без интернета не смартфон,и я всё равно не могу прочитать почту.Вот я и хочу спросить как мне избавится от этих смс,как отключить и где?
Тимофей, служба поддержки
16 февраля 2017, 11:38
SMS-уведомления у Вас включены в настройках (шестерёнка в правом верхнем углу страницы), в разделе "Правила обработки писем". Вы можете отключить их на этой странице или удалить правило совсем. Попробуйте, пожалуйста!
forkarpova
14 февраля 2017, 18:12
Нет кнопки
Тимофей, служба поддержки
16 февраля 2017, 12:58
Уточните, пожалуйста, какая кнопка и откуда именно у Вас пропала? Постараемся её найти.
forkarpova
17 февраля 2017, 17:52
Тимофей, служба поддержки,




"Дополнительные параметры", чтобы отправить адресату sms-оповещение о вашем письме.
forkarpova
17 февраля 2017, 18:46
Тимофей, служба поддержки,



Вот так сейчас выглядит форма отправления письма скриншот: https://yadi.sk/i/cPfiXZml3EDPMr
Где вводить номер телефона адресата?
Тимофей, служба поддержки
17 февраля 2017, 20:12
Добрый вечер!
Кнопка "Копия письма в смс" должна появиться в поле "Кому". Попробуйте, пожалуйста, ввести адрес в это поле. Появится ли кнопка? 
agrar.com.ua
13 марта 2017, 20:50
Подскажите сМС уведомления потдерживаются для украиских операторов ? 
Тимофей, служба поддержки
14 марта 2017, 18:38
Да, если в поле "Кому" появляется кнопка "Копия письма в СМС", то такому адресату можно отправить смс-уведомление.
info@kovrikdlyayogi.ru
16 марта 2017, 22:42
Тимофей, служба поддержки,

Не вижу поля, где включить уведомление, куда вводить телефон.
https://yadi.sk/i/hvbUvJNx3G2PvH
Тимофей, служба поддержки
17 марта 2017, 11:52
Вероятно дело в том, что Вы используете тач-версию (видно на скриншоте). Попробуйте пролистать страницу вниз до конца и нажать "Полная версия". Видно ли в полной версии кнопку "Копия в смс"?
gor.sasha66
19 апреля 2017, 10:18
Я, хочу с почтового ящика отправит смс на № телефона, как это сделать 

Тимофей, служба поддержки
19 апреля 2017, 15:59
Отдельно, без письма, отправить SMS при помощи Почты нельзя, однако если в строке Кому при наборе адреса получателя присутствует кнопка "Отправить копию в SMS", то вместе с письмом Вы можете с её помощью отправить получателю SMS-уведомление о новом письме.
dastan.jedigerov
19 апреля 2017, 23:22
"Если Вы хотите получать SMS – уведомления на мобильный телефон о новых письмах, пришедших в Ваш почтовый ящик на Яндекс.Почте, Вы можете настроить специальное правило на странице ->Настройки->Правила обработки почты->
кнопка «Создать правило…» и в разделе «Выполнить действие» укажите «Уведомить по адресу». При этом Вам нужно узнать у Вашего мобильного оператора специальный почтовый адрес и указать его в условиях фильтра. Уже с него уведомление будет пересылаться Вам на мобильный. Не забудьте нажать на кнопку «Сохранить фильтр» внизу страницы. Обратите внимание, что эта возможность доступна только в том случае, если Ваш сотовый оператор поддерживает пересылку смс-уведомлений. Если оператор не поддерживает эту возможность, воспользоваться уведомлениями у Вас, к сожалению, пока не получится. Если пересылка возможна, Вам необходимо подтвердить пересылку уведомлений. На указанный адрес будет отправлено письмо с инструкциями. Если у Вас по какой-либо причине не получится подтвердить пересылку, напишите нам, и мы постараемся Вам помочь."


Как правильно настроить? У меня оператор Йота, получится ли? Что нужно мне узнать у своего оператора?
Тимофей, служба поддержки
20 апреля 2017, 18:14
К сожалению, не получится, так как на сегодняшний день нет возможности настроить уведомления по смс. Мы отказались от этой возможности в пользу мобильного приложения Яндекс.Почты для Android и iOS. При помощи приложения Вы сможете получать уведомления на свой телефон.
simpobiz2009
6 июня 2017, 12:15
А есть возможность получать по смс не уведомление о входящем письме, а сам текст письма?
Тимофей, служба поддержки
8 июня 2017, 19:00
Как я писал ранее, на сегодняшний день отсутствует возможность настройки sms-уведомлений. Могу посоветовать наше приложение:)
shatalin.p
14 июня 2017, 12:46
можно ли настроить уведомление по SMS о новых  сообщениях
Тимофей, служба поддержки
14 июня 2017, 19:16
На сегодняшний день такой возможности нет, увы. О причинах я писал ранее в комментариях выше по ветке.
Алексей Болоцких
3 августа 2017, 02:32
не понятно, где кнопка в новом интерфейсе, или я заблуждаюсь? также непонятно, как сюда скрины прикрепить.
https://yadi.sk/i/NRlYTFUE3LfeES

как уведомить??


Спасибо за сервис!
Тимофей, служба поддержки
4 августа 2017, 11:44
Уточните, пожалуйста, у Вас и у получателя привязан номер телефона к почтовому ящику?
Алексей Болоцких
4 августа 2017, 12:18
Тимофей, служба поддержки,

На этом аккаунте не привязан. Но у вас написано:
«Сделать это очень просто: в «Дополнительных параметрах» выберите пункт «отправить адресату SMS-уведомление после отправки письма». Если вы ещё не подтвердили свой номер телефона, вам будет предложено сделать это прямо на странице написания письма».


На другом аккаунте привязан, но кнопки «Дополнительные параметры» всё равно нет. Я нашел инструкцию в разделе поддержки с другим способом — https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html#sms-notification. Да, теперь, если в аккаунте привязан номер телефона, то в поле «Кому» появляется кнопка «копия в смс».



Данная статья старая, необходимо обновить или явно указать в начале, что данная инструкция уже не работает и поставить ссылку на новую.


Спасибо!
Тимофей, служба поддержки
11 августа 2017, 16:02
Здравсвуйте!


Рад, что удалось разобраться!
Статья действительно 2011 года, подумаем над обновлением. Спасибо! 
polar2004
4 ноября 2017, 14:21
Здравствуйте.
Создаю папку, называю "Важная". Настраиваю правила сортировки входящих писем в нее.
Теперь вопрос. Возможно ли к этой выбранной папке привязать смс-уведомления о входящих в нее письмах? А также возможность задать короткий текстовый шаблон для таких смс-уведомлений.
Тимофей, служба поддержки
7 ноября 2017, 18:43
Добрый вечер! 


Увы, СМС-уведомлений для входящих писем в Почте уже давно нет. Вы можете создать правило, которое будет отправлять уведомление на другой ящик. Для этого в правиле обработки писем установите галочку «Уведомить по адресу». 


Поможет ли это? 
polar2004
8 ноября 2017, 00:14
Тимофей, служба поддержки,


Приветствую. Спасибо за ответ.
Уведомления для входящих отчасти есть, но если Отправитель инициирует со своей стороны функцию (копия в смс). Это, конечно, не для всех случаев и не совсем то.


«Уведомить по адресу» - тоже не то. Пересылка на другой ящик short-ссылки кроме излишних трансфер-действий ничего не даст.


Суть в том, чтобы посредством смс-уведомлений сразу узнавать о важных письмах, когда тебя нет в сети интернет, чтобы потом оперативно на них отреагировать.
Обновлено 8 ноября 2017, 00:15
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2017, 08:48
Добрый день! 


Понял Вас, передам пожелание команде. 
А пока дополнительно  могу предложить установить приложение «Яндекс.Почта» на телефон. Тогда с помощью оповещений Вы будете узнавать о письмах сразу при их получении. 
moiy-saiytik
10 ноября 2017, 00:40
как сделать смс оповещение о новых письмах себе на телефон?
Тимофей, служба поддержки
14 ноября 2017, 18:28
Добрый вечер! 


Увы, сейчас такой возможности нет. Я уже передал команде предложение о возвращении такой функции. 
Могу предложить использовать приложение Яндекс.Почта https://mobile.yandex.ru/apps/android/mail#main для телефона. С его помощью Вы также сможете получать информацию о пришедших письмах, и даже просматривать их и писать ответы.  
Александр
1 декабря 2017, 20:45
здорово!
mardtatyana
5 декабря 2017, 12:32
А как это можно сделать сейчас, в обновленной версии?
Тимофей, служба поддержки
5 декабря 2017, 15:54
Добрый день! 


В новом интерфейсе возможности настроить оповещение о новых письмах по СМС настроить не получится. Сообщу команде, что количество желающих возвращения этой функции увеличивается, чтобы они подумали над возвращением такой возможности. 
zyikov.sergey
4 января 2018, 06:20
Можно ли сделать так, чтобы, смс приходило, когда получаешь письмо, только от определенного адреса:?  Даже если адресат не ставил копия ответа в  смс или что-то подобное, если от сапорта определенного  приходит письмо, я получал смс ?
Обновлено 4 января 2018, 06:22
Тимофей, служба поддержки
12 января 2018, 19:20
Добрый вечер, Сергей! 


Увы, такой возможности в настоящее время в Почте нет. Предложу разработчикам рассмотреть такую возможность в качестве идеи по улучшению. А пока могу предложить установить приложение Яндекс.Почта на телефон, в полной версии настроить правило обработки писем, которое будет складывать письма от этого отправителя в определённую папку, а в приложении включить оповещения только для этой папки.
Подойдёт ли Вам такой вариант? 
grigoroff
9 января 2018, 04:53
Плюсую, было бы очень удобно , чтобы смс приходило, когда получаешь письмо только от определенного адресата. 
Тимофей, служба поддержки
12 января 2018, 19:25
Добрый вечер! 


В таком случае могу предложить воспользоваться вариантом, который я порекомендовал Сергею в ветке выше. 
Никак не обозначаемая
8 февраля 2018, 11:51
хотелось бы получать смс уведомления о всех входящих письмах.
Тимофей, служба поддержки
9 февраля 2018, 15:54
Добрый день! 


Передал Ваше пожелание команде. 
А пока могу предложить Вам установить наше приложение, оно тоже может оповещать обо всех входящих письмах. 
Обновлено 9 февраля 2018, 15:54
av.d2010
14 апреля 2018, 20:31
Тимофей, служба поддержки,
+1 Очень, очень бы хотелось получать смс уведомления о всех входящих письмах!!!
Тимофей, служба поддержки
13 мая 2018, 15:42
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, почему именно СМС? Уведомления из приложения чем-то не подходят?
maroonsnake
22 мая 2018, 11:00
Тимофей, служба поддержки,
 здравствуйте. У меня например приложение работает неккоретно. Да и телефон тормозит от всяких приложений. Удалила почти все. Думаю не одна я такая.
СМС удобно тем, что где бы ты не находился, чем бы не занимался, есть ли у тебя интернет, крутой ли у тебя смартфон или нокия-с-фонариком - важное письмо не пропустишь. Мне бы в работе эта функция очень пригодилась, избавив от беготни к компьютеру каждые пол часа для проверки почтового ящика :)
Обновлено 22 мая 2018, 11:01
Тимофей, служба поддержки
23 мая 2018, 07:56
Здравствуйте! В век мессенджеров, увы, про СМС не могу с Вами полностью согласиться, но понимаю Вас. Давайте мы попробуем полечить причину  - проблему работы приложения. Или могу помочь подключить Вам стандартный почтовый клиент на телефоне (так вообще ничего подключать не придётся). Пойдёт?
Korvinik
10 июня 2018, 12:35
maroonsnake,
Полностью с Вами согласен!!!! В век мессенджеров, которые сейчас блокируются и не всегда корректно работают, очень актуально получать СМС уведомления! Я даже поменял оператора с Билайн на МТС у которого есть опция предоставления почтового ящика с передачей полученного сообщения через СМС. Далее настраиваю фильтры и перенаправляю нужную почту на этот ящик. Буду очень благодарен, если яндекс запустит услугу уведомления! Готов даже за нее платить!!!
Korvinik
10 июня 2018, 12:36
Тимофей, служба поддержки,
Буду очень благодарен, если Яндекс запустит услугу уведомления по СМС! Готов даже за нее платить!!!
Тимофей, служба поддержки
14 июня 2018, 12:37
Здравствуйте!
Спасибо большое за подробное описание! Пожелание отправил коллегам!
texlab2010
22 апреля 2018, 17:34
лет11 назад пользовался почтой на mail.ru, но затем утомившись их услугами перешел на почту yandex.ru и был несколько неприятно удивлен,тем,что на сервисе yandex.ru отсутствует бесплатное смс уведомление о входящих письмах
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:48
Здравствуйте! У нас есть большое количество альтернативных вариантов, которые не уступают в удобстве. Расскажите, пожалуйста, чем именно СМС удобно?
КапСтрой
26 сентября, 11:49
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день! Я понимаю, что  это уже архивная история, тем не менее отвечу на ваш вопрос: "Расскажите, пожалуйста, чем именно СМС удобно?" - В нашем случае не всегда стабильный мобильный интернет  (чаще его нет), а получать данные о поступивших письмах архиважно! При этом СМС по нашему мнению, единственный варант получения подобной информации. Если я не прав, подскажите как настроить гарантированное получение уведомлений?!
daria.antonovskaya
21 ноября 2018, 17:49
мне тоже понравилось!

aleh79143398677
27 ноября 2018, 15:04
Ириии
А.М.
9 марта, 14:16
Правильно ли я понимаю, что теперь это чудо не работает? Не могу найти =)
bauhau
17 марта, 20:24
Не могу найти столь полезную функцию в Яндекс-почте.

dbeshev
8 апреля, 14:00
Здравствуйте! Скажите как поменять в настройках номер телефона адресата Я.почты? Хочу послать СМС-уведомление своему адресату, но в Я.Почте зафиксирован неактуальный номер адресата моего письма. Каждый раз перебивать утомительно, есть какой-то способ изменить номер адресата для СМС уведомления??