Добрый день, дорогие друзья.
Скоро Новый год, и мы, как и многие, хотим подвести итоги года уходящего.
В такие моменты принято вспоминать только самое хорошее. «Самого хорошего» в Яндекс.Почте случилось очень много, поэтому ниже мы перечислили только наиболее заметные события, чтобы наш радостный пост не получился слишком длинным.
Май: День рождения Нео.
С одной стороны, можно было бы ограничиться только этим пунктом. Но, пожалуй, не получится. Вы не хуже нас знаете, почему: Нео – это не просто новый дизайн. Метки, группировка писем по обсуждениям, значки соцсервисов, музыка и видеоролики прямо в письме – это всё и многое другое – тоже Нео.
Август: Я.Онлайн. Ты.Онлайн. Все.Онлайн.
Общение в Почте становится все быстрее. С помощью Я.Онлайна оно стало почти мгновенным!
Август: Смотрите письма.
В Яндекс.Почте письма можно не только читать, но и смотреть. Потому что у нас есть не только просто письма, но и видеописьма
Сентябрь: Мобильная почта.
Яндекс.Почта всегда с вами - в вашем мобильном телефоне. Все возможности большой Почты - в маленькой программе.
Октябрь: Яндекс.Почта для вашего домена.
В вашем распоряжении не только привычный почтовый адрес вида @yandex.ru, @ya.ru, @narod.ru, но и – адрес вашего домена. С помощью Яндекс.Почты для домена
Декабрь: Подпишитесь, получите!
Читать новости любимых сайтов можно, не уходя из Почты – добавляя RSS-потоки в Яндекс.Подписки
А еще…
…новые возможности оформления письма (и даже смайлы!)
…рисовалка
…новые фильтры и транслитерация писем
…drag`n`drop
…виджет на главной странице Яндекса
…показ офисных документов прямо в Почте
…возможность скачать все вложения одним архивом
И много других, не столь заметных, но не менее приятных событий. А ведь еще есть работа наших администраторов, которая чем лучше, тем незаметнее.
На будущий год у нас тоже большие планы.
Команда Яндекс.Почты от всей души поздравляет Вас с наступающим Новым Годом и желает вам любви, счастья, здоровья, как можно больше приятных поводов для общения и как можно меньше плохих новостей в вашей Почте!