Блог Почты

декабрь 2009
Быстрое общение. Еще быстрее.
14 декабря 2009, 17:38

Мы уже писали о том, что в Почте появился Я.Онлайн – средство для мгновенного обмена сообщениями. (Если он у вас еще не включен, это можно сделать на странице настроек).

Теперь пользоваться им стало еще проще. Например, когда вы читаете письмо, отправитель которого в этот момент онлайн, в шапке письма вы увидите соответствующее уведомление и сможете ответить не письмом, а мгновенным сообщением.

Эта функция срабатывает для тех, кто уже есть в вашем списке контактов. Изначально в него были добавлены контакты из Адресной книги. Но ведь там могло и не оказаться кого-то важного :)

Вы можете добавлять в список контактов тех, кто вам пишет, самостоятельно. Для этого на странице чтения письма появилась возможность быстро пригласить собеседника в Я.Онлайн.

7 комментариев
Я.Онлайн
Яндекс.Почта - меткая и мобильная
14 декабря 2009, 18:22
Самое необходимое пользователям Яндекс.Почты приложение для мобильных телефонов.
Яндекс.Почта - меткая и мобильная

У Яндекс.Почты есть мобильная версия. В этой мобильной версии есть всё или почти всё, к чему мы привыкли в Яндекс.Почте: ящик с письмами и папками, цветные темы, чат, настроения и статусы. В мобильной Яндекс.Почте есть даже возможность отправки координат своего местоположения.

Мы выпустили новую версию мобильной почты, и вот что в ней нового:

  • Внешний вид почтового ящика. В частности, появились иконки писем (вы увидите, на какое из писем вы уже ответили, а какое пересылали), значки социальных сетей (Twitter, «В контакте», «Одноклассники» и другие), чтобы вы могли оперативно следить за событиями. Добавилась возможность отмечать письма флажком «Важное», а также использовать все метки, созданные в Яндекс.Почте.
  • Личная подпись. Вы можете создавать и менять её прямо в мобильном.
  • Возможность отправлять координаты в письме. До сих пор сообщить, где вы находитесь, можно было только в чате. Сейчас это можно сделать и в письме, выбрав в меню пункт «Отправить, где я», и ваш собеседник увидит на карте, где вы сейчас находитесь.
  • Программа умеет запускаться автоматически: включаете телефон – включаете Почту.

Почувствуйте разницу ;)

Было:  Стало:
Скачать новую версию можно на сайте мобильной Яндекс.Почты или с мобильного по адресу: m.ya.ru/ymail
29 комментариев
Мобильная Почта
Яндекс.Почта оформляет подписки
16 декабря 2009, 15:01
Читайте в Почте новые записи в интересных вам блогах или публикации на любимом сайте.
Яндекс.Почта оформляет подписки

Для чего вы ходите в свою Почту? Наверное, чтобы узнать, что нового вам написали. А что, если новое написали не лично вам? Как узнать о новой записи в интересных вам блогах или новой публикации на любимом сайте?

Для слежения за подобными новостями есть Яндекс.Лента, которая собирает нужные вам RSS-потоки. А с сегодняшнего дня обо всех новых сообщениях в Ленте и новых письмах можно узнавать на одном сервисе: в Яндекс.Почте появились Яндекс.Подписки.

Если вы уже пользуетесь Яндекс.Лентой, в вашем ящике на Яндекс.Почте автоматически создастся специальная папка «Подписки», открыв которую, вы сможете читать все привычные новости в новом удобном формате, не уходя из Почты.

 

Если Яндекс.Ленты у вас нет или вы давно ей не пользовались, но хотите быть в курсе новых событий, вы можете включить Подписки на странице настроек.

Всё, что вам интересно – в вашей почте.

Ольга Курицына и команда сервиса

35 комментариев
Подписки
Все файлы одним кликом
21 декабря 2009, 16:39
Вам часто приходят письма с большим количеством важных вложений? Хорошая новость: больше не нужно тратить время на то, чтобы скачивать каждый файл по отдельности. Если к письму приложили несколько документов (или картинок, или видео, или всего по чуть-чуть), то достаточно кликнуть на ссылку «Скачать все файлы одним архивом» — все вложения будут сохранены одним файлом в формате zip.
64 комментария
Вложения
Итоги года - 2009
28 декабря 2009, 14:31

Добрый день, дорогие друзья.

Скоро Новый год, и мы, как и многие, хотим подвести итоги года уходящего.

В такие моменты принято вспоминать только самое хорошее. «Самого хорошего» в Яндекс.Почте случилось очень много, поэтому ниже мы перечислили только наиболее заметные события, чтобы наш радостный пост не получился слишком длинным.


Май: День рождения Нео.
С одной стороны, можно было бы ограничиться только этим пунктом. Но, пожалуй, не получится. Вы не хуже нас знаете, почему: Нео – это не просто новый дизайн. Метки, группировка писем по обсуждениям, значки соцсервисов, музыка и видеоролики прямо в письме – это всё и многое другое – тоже Нео.

Август: Я.Онлайн. Ты.Онлайн. Все.Онлайн.
Общение в Почте становится все быстрее. С помощью Я.Онлайна  оно стало почти мгновенным!

Август: Смотрите письма.
В Яндекс.Почте письма можно не только читать, но и смотреть. Потому что у нас есть не только просто письма, но и видеописьма  

Сентябрь: Мобильная почта.
Яндекс.Почта всегда с вами - в вашем мобильном телефоне. Все возможности большой Почты - в маленькой программе.

Октябрь: Яндекс.Почта для вашего домена.
В вашем распоряжении не только привычный почтовый адрес вида @yandex.ru, @ya.ru, @narod.ru, но и  – адрес вашего домена. С помощью Яндекс.Почты для домена

Декабрь: Подпишитесь, получите!
Читать новости любимых сайтов можно, не уходя из Почты – добавляя RSS-потоки в Яндекс.Подписки 

А еще…
новые возможности оформления письма (и даже смайлы!)
рисовалка
новые фильтры и транслитерация писем 
drag`n`drop
виджет на главной странице Яндекса
показ офисных документов прямо в Почте
возможность скачать все вложения одним архивом


И много других, не столь заметных, но не менее приятных событий. А ведь еще есть работа наших администраторов, которая чем лучше, тем незаметнее.

На будущий год у нас тоже большие планы.

Команда Яндекс.Почты от всей души поздравляет Вас с наступающим Новым Годом и желает вам любви, счастья, здоровья, как можно больше приятных поводов для общения и как можно меньше плохих новостей в вашей Почте!


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Итоги года