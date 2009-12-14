Мы уже писали о том, что в Почте появился Я.Онлайн – средство для мгновенного обмена сообщениями. (Если он у вас еще не включен, это можно сделать на странице настроек).

Теперь пользоваться им стало еще проще. Например, когда вы читаете письмо, отправитель которого в этот момент онлайн, в шапке письма вы увидите соответствующее уведомление и сможете ответить не письмом, а мгновенным сообщением.

Эта функция срабатывает для тех, кто уже есть в вашем списке контактов. Изначально в него были добавлены контакты из Адресной книги. Но ведь там могло и не оказаться кого-то важного :)

Вы можете добавлять в список контактов тех, кто вам пишет, самостоятельно. Для этого на странице чтения письма появилась возможность быстро пригласить собеседника в Я.Онлайн.