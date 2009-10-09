Блог Почты

октябрь 2009
Почта стала быстрее
9 октября 2009, 13:59

У нас есть сразу несколько хороших новостей для вас.

Во-первых, с сегодняшнего дня страница списка писем во многих браузерах стала отображаться значительно быстрее. На достигнутом результате команда Яндекс.Почты останавливаться не намерена – мы продолжаем работать над увеличением скорости работы интерфейса Нео.

Для любителей выражать свои эмоции мы обновили набор смайликов на странице написания письма.

В Я.Онлайне (который можно включить в настройках) появилась возможность редактировать имена собеседников – для этого достаточно открыть карточку пользователя и кликнуть на его имени.

Также для удобства вашей работы с почтой в настройках появилась дополнительная опция. С её помощью вы можете выбрать наиболее удобное поведение интерфейса после перемещения писем.

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Смотрите файлы Word и Excel в Яндекс.Почте
22 октября 2009, 11:12

С сегодняшнего дня файлы формата *.doc и *.xls можно просматривать прямо в почте. Другими словами, чтобы ознакомиться с полученным документом, не нужно его скачивать и потом запускать Microsoft Word или Excel – достаточно нажать на ссылку «посмотреть», расположенную рядом с названием присланного вам файла.

Выглядит это вот так:

Прежде чем приступать к реализации этой возможности, мы составили рейтинг популярности стандартных форматов вложений.

На первом месте находятся изображения в формате *.jpg (около половины всех вложений). На втором – документы, созданные в программе Microsoft Word (20%). На третьем – таблицы Microsoft Excel (10%). В конце рейтинга с приблизительно равными долями (от трёх до одного процента) находятся вложения форматов *.gif, *.pdf, *.rar, *.zip, *.rtf, *.tif.

Возможность просматривать в письме миниатюры таких популярных вложений, как *.jpg-файлы существует в Нео с самого начала. Сегодня же мы добавили функцию просмотра «офисных» документов, благодаря чему работа с Яндекс.Почтой стала ещё удобней.

Важно заметить, что сейчас эта функция находится в режиме бета-тестирования, поэтому иногда возможны сбои. Обо всех обнаруженных проблемах при просмотре файлов *.doc и *.xls Вы можете писать в комментариях к этой записи, либо в службу поддержки пользователей Яндекс.Почты.

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Вложения
Яндекс.Почта для вашего домена
27 октября 2009, 16:08

Последнее время на больших почтовых сервисах остаётся всё меньше красивых коротких, а главное — свободных логинов. Мы пытаемся решать эту проблему разными способами. Например, не так давно мы обновили механизм генерации логинов, благодаря чему подобрать красивый адрес стало значительно проще. Но что делать, если непременно хочется иметь короткий и привычный логин, а он уже кем-то занят?

 

Считается, что для предприятия иметь e-mail на бесплатном почтовом сервисе — не престижно. Мы это мнение не разделяем, но партнёры предприятия вполне могут так считать. А держать в штате системного администратора ещё и для почты — слишком затратно. Что же делать?

 

Подобные вопросы нам приходилось слышать довольно часто. Теперь у нас есть ответ, и мы надеемся, что с этих пор жизнь многих людей (будь то частные лица или владельцы небольшого бизнеса) станет гораздо проще.

 

С сегодняшнего дня мы предоставляем всем желающим возможность бесплатно подключить Яндекс.Почту для своего домена и раздать красивые адреса тем, кому нужно — друзьям, родственникам или сотрудникам. В одном домене можно завести до ста почтовых ящиков. Но если случилось так, что вам нужно больше — просто напишите нам по адресу domain@yandex-team.ru, и мы обязательно решим этот вопрос.

 

Чтобы подключить Яндекс.Почту для своего домена, зайдите на страницу pdd.yandex.ru и следуйте указанным инструкциям. Если домена у вас пока нет, всё равно зайдите на страницу pdd.yandex.ru — там вы сможете легко и быстро приобрести его у нашего партнёра.

 

 

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Почта для домена