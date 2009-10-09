У нас есть сразу несколько хороших новостей для вас.

Во-первых, с сегодняшнего дня страница списка писем во многих браузерах стала отображаться значительно быстрее. На достигнутом результате команда Яндекс.Почты останавливаться не намерена – мы продолжаем работать над увеличением скорости работы интерфейса Нео.

Для любителей выражать свои эмоции мы обновили набор смайликов на странице написания письма.

В Я.Онлайне (который можно включить в настройках) появилась возможность редактировать имена собеседников – для этого достаточно открыть карточку пользователя и кликнуть на его имени.

Также для удобства вашей работы с почтой в настройках появилась дополнительная опция. С её помощью вы можете выбрать наиболее удобное поведение интерфейса после перемещения писем.