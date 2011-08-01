Блог Почты

август 2011
Новая мобильная версия Яндекс.Почты
1 августа 2011, 13:12
Совсем недавно мы рассказывали вам о новом приложении для iPhone — с его появлением приложение Мобильная Почта стало доступно для всех популярных платформ.
Однако мы знаем, что некоторые из вас предпочитают работать с Яндекс.Почтой через браузер мобильного телефона. И сегодня мы представляем вашему вниманию новую, лёгкую и красивую веб-версию мобильной Почты.

Обновлённая мобильная Почта автоматически определяет модель телефона и показывает наиболее подходящий для неё вариант интерфейса. А обладателям телефонов с сенсорными экранами стало ещё проще работать письмами – все основные элементы адаптированы для управления пальцами.

Кроме того, в новой мобильной почте, как и в обычной, есть группировка писем по теме и разноцветные метки для удобства сортировки.



Обновления коснулись и лёгкой версии Почты:






Независимо от скорости интернета и версии браузера – с мобильной Яндекс.Почтой вы всегда будете на связи!
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Мобильная Почта
Справка об организации в письмах
8 августа 2011, 11:23
Яндекс.Почта продолжает совершенствоваться, и на этот раз изменения коснулись блока «Обсуждение темы» на странице чтения письма – в нём показываются все письма, объединённые одной темой. Полностью переработав, мы сделали его современнее и функциональнее. 



Кстати, отображение писем, сгруппированных по обсуждению, вы также можете включить прямо на странице со списком писем. Для этого нужно выбрать пункт «группировать по теме»



Наверняка время от времени вы получаете письма от каких-либо организаций. Например, это интернет-магазины или сайты бронирования гостиниц. Теперь вам не нужно искать контактные данные, чтобы срочно связаться с представителем компании, письмо от которой вам пришло. Вы можете узнать всю необходимую информацию прямо в письме: описание, ссылку на сайт, телефон, адрес и даже расположение на Яндекс.Картах. Не выходя из почты, нужно всего лишь кликнуть по блоку с названием организации.




Вся информация об организациях хранится в Яндекс.Справочнике, там же вы можете добавить или изменить контактные данные своей компании.
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