Однако мы знаем, что некоторые из вас предпочитают работать с Яндекс.Почтой через браузер мобильного телефона. И сегодня мы представляем вашему вниманию новую, лёгкую и красивую веб-версию мобильной Почты.
Обновлённая мобильная Почта автоматически определяет модель телефона и показывает наиболее подходящий для неё вариант интерфейса. А обладателям телефонов с сенсорными экранами стало ещё проще работать письмами – все основные элементы адаптированы для управления пальцами.
Кроме того, в новой мобильной почте, как и в обычной, есть группировка писем по теме и разноцветные метки для удобства сортировки.
Обновления коснулись и лёгкой версии Почты:
Независимо от скорости интернета и версии браузера – с мобильной Яндекс.Почтой вы всегда будете на связи!