Блог Почты

декабрь 2011
Ваша переписка в безопасности
8 декабря 2011, 17:34
Чтобы обеспечить еще более надежную защиту вашей переписки, с сегодняшнего дня Яндекс.Почта полностью переходит на работу через протокол HTTPS.

Данные, передаваемые по этому протоколу, шифруются, что обеспечивает защиту от прослушивания сетевого соединения.

Настроить работу Яндекс.Почты через протокол HTTPS вручную можно было и раньше. С сегодняшнего дня, даже если вы пользуетесь незащищенным интернет-соединением (например, открытыми сетями Wi-Fi, в которых злоумышленникам легко перехватить информацию, передаваемую между вашим компьютером и интернетом), ваша переписка в Яндекс.Почте всегда будет надежно защищена.

С этого момента для тех, кто регистрируется в Яндекс.Почте, протокол HTTPS уже включен по умолчанию. Переключение существующих пользователей идет прямо сейчас и завершится в течение нескольких часов.
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Безопасность
Новогодняя ёлка в каждом почтовом ящике
22 декабря 2011, 14:32
Новый год с каждым днём всё ближе, и Яндекс.Почта готова сделать так, чтобы новогоднее настроение пришло к вам как можно скорее и не покидало как можно дольше.

Те из вас, у кого уже установлена Погодная тема оформления, наверняка заметили, как она преобразилась к Новому году. Все остальные могут установить её прямо сейчас: с Погодной темой вы получите не только актуальный прогноз погоды, но и нарядную новогоднюю ёлку прямо в почте.



А ещё вас ждёт сюрприз на странице входа в Почту.



С наступающим!
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Темы оформления
Итоги года - 2011
28 декабря 2011, 12:50
Уходящий год - отличный повод подвести итоги.

В 2011 году в Яндекс.Почте произошло много серьёзных изменений.

Наш поиск по Почте стал гораздо быстрее и удобнее.

Появились четыре новых темы оформления: Космос, Погодная, Газетная и Природа.

Менять темы при этом стало ещё проще: теперь вы можете делать это хоть каждые пять минут на любой странице почты.

Вышло новое приложение Яндекс.Почта для iPhone.

Появилась возможность уведомить адресата об отправленном письме с помощью SMS.

А также перевод писем - полученных и прямо во время написания.

И напоминания о письмах, оставшихся без ответа.

Кроме того, мы обновили мобильную версию Яндекс.Почты.

В письмах теперь можно узнать информацию об организации, с которой вы ведёте переписку, и все детали переписки с любым адресатом.

Яндекс.Почта стала ещё безопаснее: теперь она работает через защищённый протокол HTTPS.

Помимо прочего, мы научились отправлять письма в будущее. Перед Новым годом эта возможность особенно актуальна: отправьте поздравления всем друзьям заранее, чтобы никого не забыть. А ещё вы можете составить план на год, отправить его себе в 28 декабря 2012 года и посмотреть, что получилось, а что нет.

Конечно, изменений было гораздо больше, и каждый шаг мы делали ради того, чтобы Яндекс.Почта становилась ещё надёжнее, быстрее и удобнее.

Команда Яндекс.Почты желает вам, чтобы 2012 год оказался лучше всех предыдущих.
Оставайтесь с нами.
С наступающим Новым годом!
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Итоги года