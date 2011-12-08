декабрь 2011
8 декабря 2011, 17:34
Данные, передаваемые по этому протоколу, шифруются, что обеспечивает защиту от прослушивания сетевого соединения.
Настроить работу Яндекс.Почты через протокол HTTPS вручную можно было и раньше. С сегодняшнего дня, даже если вы пользуетесь незащищенным интернет-соединением (например, открытыми сетями Wi-Fi, в которых злоумышленникам легко перехватить информацию, передаваемую между вашим компьютером и интернетом), ваша переписка в Яндекс.Почте всегда будет надежно защищена.
С этого момента для тех, кто регистрируется в Яндекс.Почте, протокол HTTPS уже включен по умолчанию. Переключение существующих пользователей идет прямо сейчас и завершится в течение нескольких часов.
22 декабря 2011, 14:32
Те из вас, у кого уже установлена Погодная тема оформления, наверняка заметили, как она преобразилась к Новому году. Все остальные могут установить её прямо сейчас: с Погодной темой вы получите не только актуальный прогноз погоды, но и нарядную новогоднюю ёлку прямо в почте.
А ещё вас ждёт сюрприз на странице входа в Почту.
С наступающим!
28 декабря 2011, 12:50
В 2011 году в Яндекс.Почте произошло много серьёзных изменений.
Наш поиск по Почте стал гораздо быстрее и удобнее.
Появились четыре новых темы оформления: Космос, Погодная, Газетная и Природа.
Менять темы при этом стало ещё проще: теперь вы можете делать это хоть каждые пять минут на любой странице почты.
Вышло новое приложение Яндекс.Почта для iPhone.
Появилась возможность уведомить адресата об отправленном письме с помощью SMS.
А также перевод писем - полученных и прямо во время написания.
И напоминания о письмах, оставшихся без ответа.
Кроме того, мы обновили мобильную версию Яндекс.Почты.
В письмах теперь можно узнать информацию об организации, с которой вы ведёте переписку, и все детали переписки с любым адресатом.
Яндекс.Почта стала ещё безопаснее: теперь она работает через защищённый протокол HTTPS.
Помимо прочего, мы научились отправлять письма в будущее. Перед Новым годом эта возможность особенно актуальна: отправьте поздравления всем друзьям заранее, чтобы никого не забыть. А ещё вы можете составить план на год, отправить его себе в 28 декабря 2012 года и посмотреть, что получилось, а что нет.
Конечно, изменений было гораздо больше, и каждый шаг мы делали ради того, чтобы Яндекс.Почта становилась ещё надёжнее, быстрее и удобнее.
Команда Яндекс.Почты желает вам, чтобы 2012 год оказался лучше всех предыдущих.
Оставайтесь с нами.
С наступающим Новым годом!