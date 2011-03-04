Мы решили дать вам пару советов о том, что важно помнить каждому, кто хочет написать по-настоящему ужасное письмо, которое никто не будет читать.



Совет №1: Тема письма



Тема письма обязана быть как можно менее информативной. Самый лучший вариант: оставить это поле пустым. Но если всё-таки очень хочется, постарайтесь сформулировать тему таким образом, чтобы она ни в коем случае не содержала в себе основную мысль письма. Например, «Срочно» или «Вопрос».

Адресат наверняка нескоро прочтёт такое письмо, а значит, ваша цель будет достигнута.

А чтобы вызвать у получателя письма раздражение, тему лучше писать БОЛЬШИМИ буквами. Не забудьте также добавить восклицательные знаки – от трёх до восьмидесяти.



