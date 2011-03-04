март 2011
4 марта 2011, 16:20
Мы тоже поздравляем всех женщин с наступающим праздником!
Будьте прекрасны, любимы и счастливы!
10 марта 2011, 13:26
Во-первых, конечно, можно искать по теме, например, «Что умеет поиск по почте».
Во-вторых, по тексту письма. Так вы можете найти все письма, где было упомянуто слово «привет» или фраза «С днём рождения, Саша!» целиком.
В-третьих, искать можно по отправителю или получателю письма. Причём как по его адресу («kukusik.рuрusik@yа.ru»), так и по имени («Кукусик Пупусик»), как в кириллическом написании (Иванов Иван), так и в латинском (Ivanov Ivan).
В-четвёртых, вы можете искать письма по имени вложенных файлов – например, «kitten.jpg».
И, наконец, в-пятых, поиск в Яндекс.Почте заглядывает ещё глубже и ищет даже по содержимому вложений в формате html и txt: письмо с файлом «СтихиПушкина.txt» вы сможете найти, набрав в поиске «я вас любил» или «я помню чудное мгновенье».
Если же вы нашли слишком много всего, можно ограничить количество результатов дополнительными критериями (в том числе, выбрать письма, отправленные или полученные в определённые дни).
И пусть ни одно письмо не останется ненайденным.
15 марта 2011, 17:32
Эта возможность будет особенно полезна для тех, кто пользуется незащищёнными Wi-Fi сетями, в которых злоумышленникам достаточно просто следить, какой информацией вы обмениваетесь с интернетом. С того момента, как вы начнёте использовать безопасное соединение, любой злоумышленник, попытавшись «прослушать» ваш трафик, не сможет получить доступ к вашему почтовому ящику.
Подробнее вы можете почитать об этом в корпоративном блоге Яндекса.
18 марта 2011, 14:00
У тех из вас, кто использует Windows 7 и уже скачал новый Internet Explorer 9 с функцией Pinned Sites, появилась прекрасная возможность всегда иметь Яндекс.Почту под рукой. Перетащите вкладку с ней прямо на панель задач и оставьте её там. Нажав на появившуюся иконку с конвертом правой кнопкой мыши, вы увидите не просто меню, а самое настоящее меню почты. С его помощью вы сможете одним кликом перейти к одному из пяти последних писем или, например, к выбору открытки.
И самое важное - даже закрыв окно браузера, о новых письмах вы по-прежнему будете узнавать мгновенно.
Кроме того, на странице настройки правил обработки почты теперь вы можете называть создаваемые правила так, как удобно вам – например, «социальные сети» или «самое необходимое». Можно даже называть их именами спутников Сатурна – главное, не запутайтесь.
23 марта 2011, 14:59
Может быть, о том, как устроена Почта?
О новых возможностях Почты?
Об интересной почтовой статистике?
О людях, работающих над Почтой?
Или, предположим, о её полезных функциях?
Предлагайте – и, возможно, мы расскажем вам о том, о чём вы всю жизнь мечтали узнать.
25 марта 2011, 14:21
Мы решили дать вам пару советов о том, что важно помнить каждому, кто хочет написать по-настоящему ужасное письмо, которое никто не будет читать.
Совет №1: Тема письма
Тема письма обязана быть как можно менее информативной. Самый лучший вариант: оставить это поле пустым. Но если всё-таки очень хочется, постарайтесь сформулировать тему таким образом, чтобы она ни в коем случае не содержала в себе основную мысль письма. Например, «Срочно» или «Вопрос».
Адресат наверняка нескоро прочтёт такое письмо, а значит, ваша цель будет достигнута.
А чтобы вызвать у получателя письма раздражение, тему лучше писать БОЛЬШИМИ буквами. Не забудьте также добавить восклицательные знаки – от трёх до восьмидесяти.