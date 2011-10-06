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октябрь 2011
Немного о черновиках в Яндекс.Почте
6 октября 2011, 12:47
Яндекс.Почта делает всё для того, чтобы ваши письма всегда были в целости и сохранности — даже ещё до того, как они дописаны и отправлены. Например, пока вы пишете письмо, оно постоянно автоматически сохраняется в Черновиках. Можно в любой момент сделать это вручную, нажав на кнопку "Сохранить как черновик", к примеру, если вы хотите отложить это письмо до лучших времён.

Если же во время написания  у вас зависнет браузер или из-за перебоев с электричеством выключится компьютер, а вы в течение трёх минут вернётесь на страницу создания письма — Яндекс.Почта автоматически предложит восстановить написанное из сохранённого черновика.



Кроме того, сохранённое письмо можно в любой момент самостоятельно найти в папке Черновики.

И пусть ни одно письмо не останется недописанным!
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Знаете ли вы...
Письма в будущее
17 октября 2011, 14:24
Как отправить послание в будущее? Дождаться изобретения машины времени. Или не ждать ни секунды и воспользоваться отложенной отправкой писем в Яндекс.Почте.

С сегодняшнего дня вы можете указать точную дату и время, когда письмо отправится к адресату.
Можно написать письмо самому себе, напомнив о выходе на экран фильма, трейлер которого вы только что посмотрели. А можно прямо сейчас отправить поздравление другу, родившемуся, скажем, семнадцатого декабря. Или… Впрочем, количество вариантов ограничивается только вашей фантазией.

Чтобы назначить дату и время отправки, в «дополнительных параметрах» на странице написания письма выберите пункт «отправить в указанное время». Указанное время – это любая дата в пределах года от текущего дня.



Команда Яндекс.Почты
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