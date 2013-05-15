Блог Почты

май 2013
Яндекс.Почта для честных рассылок
15 мая 2013, 16:13
В Яндекс.Почте появилась кнопка «Отписаться», которая поможет быстро отказаться от ненужных рассылок.

Сегодня эта кнопка показывается на всех письмах от рассыльщиков, соблюдающих стандарт заполнения заголовка List-Unsubscribe. В этом заголовке указаны url или почтовый адрес, которые позволяют получателям проще отписываться от рассылки.


Яндекс.Почта поддерживает культуру проставления заголовков List-Unsubscribe и призывает все почтовые службы последовать нашему примеру — добавить в интерфейс аналогичную возможность. Тех же, кто массово рассылает большое количество писем, мы просим начать проставлять заголовок List-Unsubscribe: в конечном итоге пользователи должны иметь легальную и простую возможность отказываться от ненужной или надоевшей им корреспонденции.

Касается это только «белых» рассыльщиков — с остальными бороться помогает Спамооборона.

Подробнее о правилах заполнения заголовка можно прочитать здесь.
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Волшебная кнопка в Яндекс.Почте
22 мая 2013, 13:46

В Яндекс.Почте появилась волшебная кнопка, которая делает работу с письмами ещё удобнее. Она позволяет ускорить доступ к тем возможностям почты, которые необходимы именно вам.


Кнопка уже умеет:

  • убирать письма из папки “Входящие”, оставляя их при этом в ящике;
  • перекладывать письма в любую папку и ставить метку одним кликом;
  • пересылать письма на заранее указанный адрес;
  • отвечать на письма шаблонами.


Но это только начало.

Каждый человек работает с письмами по-своему и должен иметь возможность максимально настроить Почту под свои потребности. Поэтому мы готовы расширять список действий по вашему желанию: если сейчас в Почте нет нужного или привычного для вас действия, пожалуйста, напишите об этом в комментариях.

Возможно, волшебная кнопка скоро появится во всех интерфейсах Яндекс.Почты.


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