В Яндекс.Почте появилась волшебная кнопка, которая делает работу с письмами ещё удобнее. Она позволяет ускорить доступ к тем возможностям почты, которые необходимы именно вам.







Кнопка уже умеет:

убирать письма из папки “Входящие”, оставляя их при этом в ящике;

перекладывать письма в любую папку и ставить метку одним кликом;

пересылать письма на заранее указанный адрес;

отвечать на письма шаблонами.



Но это только начало.



Каждый человек работает с письмами по-своему и должен иметь возможность максимально настроить Почту под свои потребности. Поэтому мы готовы расширять список действий по вашему желанию: если сейчас в Почте нет нужного или привычного для вас действия, пожалуйста, напишите об этом в комментариях.



Возможно, волшебная кнопка скоро появится во всех интерфейсах Яндекс.Почты.