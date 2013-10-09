октябрь 2013
9 октября 2013, 16:59
Яндекс.Почта давно занимается вопросами адаптации своего интерфейса для людей с ограниченными возможностями. Так, в декабре 2012 года мы улучшили управляемость Почты с помощью клавиатуры, а 24 сентября на странице регистрации была добавлена аудиокапча. Она даёт возможность завести ящик тем пользователям, которые не могут ввести символы с обычной капчи.
Мы постарались учесть все пожелания пользователей с полным или частичным отсутствием зрения. Многие из этих людей стали нашими постоянными консультантами: они рассказывали о своём опыте использования Яндекс.Почты и тестировали с нами адаптированный интерфейс.
28 октября 2013, 14:58
Многие изменения происходят именно по результатам этих исследований.
На сей раз Яндекс.Почта упростила работу с ещё одним типом писем — это письма с вложениями.
Решение лежало на поверхности: в таких письмах главное — это вложенные файлы. В обычной переписке вас интересует только текст, а в письмах с файлами текста может и не быть. В них важнее фотографии любимого кота, архив с лекциями или договор купли-продажи.
Именно поэтому файлы, приложенные к непрочитанным письмам, теперь можно будет увидеть прямо в списке. Не открывая письмо, вы сможете с первого взгляда понять, что именно к нему приложено, а также сразу просмотреть или скачать вложение.
Удобнее стали и прочитанные письма — кликнув по цифре объёма вложений, вы увидите их все, сможете пролистать, просмотреть или скачать одним архивом.
Новый вид писем с вложениями пока доступен не всем, но уже совсем скоро оценить его сможет каждый.