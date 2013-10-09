В Яндекс.Почте появилась специальная разметка по стандарту WAI-ARIA. Она позволит людям с ослабленным зрением пользоваться сервисом с помощью программ экранного доступа: JAWS, NVDA и VoiceOver. Для этого достаточно будет переключиться на Лёгкую версию почты.



Яндекс.Почта давно занимается вопросами адаптации своего интерфейса для людей с ограниченными возможностями. Так, в декабре 2012 года мы улучшили управляемость Почты с помощью клавиатуры, а 24 сентября на странице регистрации была добавлена аудиокапча. Она даёт возможность завести ящик тем пользователям, которые не могут ввести символы с обычной капчи.



Мы постарались учесть все пожелания пользователей с полным или частичным отсутствием зрения. Многие из этих людей стали нашими постоянными консультантами: они рассказывали о своём опыте использования Яндекс.Почты и тестировали с нами адаптированный интерфейс.