июнь 2014
9 июня 2014, 14:14
Благодаря технологии Маркер мы умеем распознавать письма-рассылки. Это могут быть письма с уведомлениями из социальных сетей, рекламные предложения, письма с новостями компаний. Раньше кнопка «Отписаться» появлялась только в тех письмах, где механизмы отписки были предусмотрены их авторами. С сегодняшнего дня мы предлагаем пользователям отписаться ото всех рассылок, даже если эта возможность там отсутствует или не работает. После нажатия кнопки «Отписаться» письмо удаляется, а все следующие письма отправителя больше не будут попадать в папку «Входящие».
Кроме того, Спамооборона Яндекс.Почты будет учитывать действия пользователей по отношению к письмам без возможности отписки. Если пользователи будут часто нажимать на кнопку «Отписаться» на таких письмах – Спамооборона начнёт считать отправителя недобросовестным и отправлять все его сообщения у всех пользователей Яндекс.Почты в папку «Спам».
Эти механизмы позволят нашим пользователям избавиться от нежелательных писем и, мы надеемся, помогут сделать рассылки более цивилизованными.
19 июня 2014, 13:21
Сегодня Яндекс.Почта научилась обрабатывать и те письма, в которых сведения о перелёте находятся во вложении формата .pdf. Теперь с такими билетами станет проще работать, а за день до вылета вы получите напоминание со всей нужной информацией.
Мы будем очень признательны, если вы расскажете, чего вам сейчас не хватает для работы с авиабилетами, бронями гостиниц и билетами в кино. А также о том, работу с какими ещё письмами вы хотели бы упростить.
26 июня 2014, 13:47
С помощью технологии Маркер, о которой мы уже рассказывали, форма быстрого ответа на разных письмах работает по-разному. Так, например, в письмах от людей она всегда находится внизу экрана, чтобы отвечать, не теряя текст из вида. А вот в письмах, на которые, как правило, ответ не требуется, эта форма находится под письмом. Например, на новостных рассылках или письмах от скидочных сервисов.
Кроме того, текст вашего ответа показывается на той же странице сразу после отправки — это значительно упрощает переписку.
Мы надеемся, что это изменение особенно понравится тем людям, которые используют Почту в деловых целях. За первые дни мы уже получили много отзывов и предложений — и обязательно учтём их в ближайшее время.