Блог Почты

апрель 2015
Новая Яндекс.Почта для iPhone
2 апреля 2015, 13:41
Сегодня очень важный день: мы выпустили абсолютно новую Яндекс.Почту для iPhone. Приложение изменилось во всём: у него новый интерфейс и новые возможности.

Главное в любой почте — это письма. Поэтому в новой Яндекс.Почте им отводится максимум пространства на экране. Все необходимые инструменты — настройки, список папок и поиск — остаются на расстоянии одного движения пальцем. Чтобы удалить ненужные письма или пометить нужные как прочитанные, достаточно провести пальцем по заголовку — так что разобрать почту теперь можно очень быстро. Понять, что находится во вложении — картинка, документ или таблица, — можно по картинке-превью. Открывать письмо для этого необязательно.


Те, у кого сразу несколько почтовых ящиков на Яндексе, могут работать с ними параллельно – например, проверять личную почту, не выходя из рабочего аккаунта. А если вдруг пропадёт интернет, письма никуда не денутся: их по-прежнему можно будет читать и даже отвечать на них. Ответы уйдут адресату, как только доступ в сеть снова появится.


Загрузить новую Яндекс.Почту для iPhone можно в App Store. Приложение для Android доступно в Яндекс.Store и Google Play.
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Мобильная Почта
Делитесь документами из Яндекс.Почты
15 апреля 2015, 16:26
Как известно, в Яндекс.Почте вы можете просматривать присланные вам файлы, не скачивая их. Кроме того, документ из письма легко можно сохранить в нужную папку Яндекс.Диска, и наоборот — файл из Диска так же легко прикрепить к письму. Последнее особенно удобно делать в почте для мобильных браузеров и в новых мобильных приложениих Яндекс.Почты для iPhone и Android, даже если мобильного Диска у вас по какой-то причине еще нет.

Сегодня мы добавили возможность поделиться документом буквально в пару кликов, независимо от того, открыли вы его из Почты или из Диска. Представьте, что вам приходит письмо с несколькими документами, один из которых нужно переслать другу. Для этого достаточно открыть файл, нажать на кнопку «Поделиться» и выбрать способ поделения — письмом, через социальные сети или просто скопировать ссылку.

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