Блог Почты

август 2016
Мобильная Яндекс.Почта отменяет удаление
3 августа 2016, 17:13

Чтобы помочь вам сохранять свой почтовый ящик в чистоте и порядке и не тратить на это лишнего времени, в мобильной Яндекс.Почте действия с письмами выполняются с помощью быстрых жестов. Потяните письмо в списке направо — и оно пометится прочитанным, потяните налево — и отправьте его в корзину. Если не дотягивать письмо до конца влево, можно, например, поставить метку или написать ответ.

А чтобы обезопасить вас от случайных удалений, отправок в спам или в архив, в мобильной Яндекс.Почте появилась возможность отменять только что совершённые действия. Например, случайно удалив важное письмо, вы больше не отправитесь на его поиски в папке «Удалённые». Достаточно нажать «Отменить», и письмо немедленно вернётся на место.

Устанавливайте мобильную Яндекс.Почту для iPhone и Android, с телефонов или планшетов, работайте с письмами и не теряйте ничего важного.

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Компактный режим для списка папок
23 августа 2016, 17:19

Иногда сложно выбрать между скоростью работы в трехпанельном интерфейсе и возможностью увидеть сразу много содержимого письма в двухпанельном. Чтобы вы могли эффективней работать с большим количеством информации, мы добавили в новом интерфейсе Яндекс.Почты режим, в котором список папок показан максимально компактно.

Включить его можно с помощью стрелки рядом с галочкой в панели действий с письмами.
Если навести на название папки, можно увидеть общее количество писем в ней.

Режим доступен и в двухпанельном интерфейсе.

Большому письму больше места!

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