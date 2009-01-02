Доброго времени суток!
Возможно, кто нибудь уже сталкивался с подобной проблемой/задачей:
Необходимо создать ряд обзерверов, на события MouseMove, MouseDown, MouseUp.
Проблема в том, что метод disableDragging отключает прослышивание событий MouseMove.
Примерный код:
observer_map_mousedown = YMaps.Events.observe(map, map.Events.MouseDown, function(mEvent){
map.disableDragging();
//... some custome code
});
observer_map_mousemove = YMaps.Events.observe(map, map.Events.MouseMove, function (mEvent) {
//...some custom code, that need mouse move actions
});
Есть ли возможность как то использовать, что то вроде подобного кода:
if(mEvent && mEvent.stopPropagation){
mEvent.stopPropagation();
}
чтобы ограничить распространение влияния disableDragging ?
Суть идеи заключается в прямоугольном выделении области карты, без drag'n'drop-a самой карты,
по аналогии с функционалом инструмента Magnifyer.
заранее благодарю за ответы :)