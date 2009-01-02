Клуб API Карт

январь 2009
Яндекс.Фотки на подгружаемой карте
Илья
2 января 2009, 20:52

Яндекс.Фотки можно привязывать к местности вручную, либо сервис сам их привязывает, если в них проставлены координаты. Наверняка уже имеется не одна тысяча отгеопозиционированных фоток.

Можно ли показать их на своём фрагменте карты? Включить какой-нибудь слой и чтобы фотки показались. Было бы очень интересно и полезно.

4 комментария
слои
Заголовок не указан
ukrpresent
5 января 2009, 17:27

Посмотрите, что получилось на нашем сайте. Карта находится в контактах. 

Не судите, пожалуйста, строго.

примеры проектов,API 1.x
каждому магазину по карте
inospares
8 января 2009, 16:42

Прикрутили простейшее геокодирование к адресам в справочнике магазинов неоригинальных запчастей

Но есть пара вопросов:

1. Почему появляются линии соединения тайлов в 1 px. Так должно быть?

2. Куда делась кнопка уменьшения масштаба (минус)? ("Плюс" остался)

Обе проблемы хорошо видны, например, здесь: http://www.inospares.ru/orgs/159/

Такое ощущение, что конфликтуют css-ы...

3 комментария
примеры проектов,конфликт верстки,геокодирование
Несколько меток, одна под другой
Удалённый пользователь
9 января 2009, 19:51

У меня возникла такая ситуация. На один адрес привязано несколько компаний. Поэтому метки ложатся одна на другую. Можно ли каким-то способом при наведении курсора на метку, метки которые находятся под верхней разъезжались в стороны, чтобы все метки привязанные на этот адрес были видны? Вероятно задачуможно решить и другими способами, вот только какими не могу ничего внятного придумать придумать:)

Спасибо!

3 комментария
метка
API-ключ для алиасов
anastasiya-dmitrieva
10 января 2009, 05:33

1 ключ действителен только для 1 домена. А как же алиасы сайтов?

Получила API-ключ, добавила карты на основной сайт round24.ru (все работает) - и открыла для проверки страницу на 24round.ru. В итоге сообщение "неправильный ключ" стало появляться при загрузке страниц и основного сайта, и "зеркала". Пришлось отключить алиас. Фсе заработало, но...

Разработчики, плз, предусмотрите возможность получения ключа не только для доменного имени, но и для алиаса. У некоторых сайтов со сложными адресами на "зеркала" приходится значительная доля трафа - не отказываться же им из-за этого от API Яндекс.Карт, верно?. Или укажите допустимый формат редиректа в "Правилах". Спасибо.

13 комментариев
API 1.x
Модернизация карты
Дмитрий Салихов
10 января 2009, 15:28

Здраствуйте Уважаемые!

У меня проблема я с трудом вникаю в код.

http://rzd.ucoz.ru/index/0-8 тут я разместил карту но она дефолтная.

не могли бы вы дать кусок кода чтоб можно было на карте видеть панель управления, ставить метки, и ставить фотографии.

Заранее сенкс всем откликнувшимся

8 комментариев
API 1.x
Не правильное определение кодировки
serzhik
10 января 2009, 17:08

Сдлелал скрипт для отображения карты. Он прекрасно работал, но вот недавно посмотрел и увидел что перестала правильно отображаться кодировка. В чем может быть проблема, ведь мы со своей стороны ничего не меняли?

http://party.com.ua/geo/kiev/place/Shanti/

(браузер - Opera)

7 комментариев
поиск ошибок
Ближайший адрес по долготе и широте
Евгений Неустроев
11 января 2009, 12:44

Как вывести ближайший адрес дома-улицы-нас.пункта, располагая только гео координатами этих точек?

Я новичёк, объясните, пожалуйста, с помощью чего и каким образом это можно сделать?

3 комментария
API 1.x
Теория использования JavaScript и API Яндекс.Карт
dvigann
11 января 2009, 14:46

По мотивам http://clubs.ya.ru/4611686018427393745/replies.xml?item_no=1918 и комментария hevil'а  "Совет дня: читать внимательно руководство"


Врядли это поможет, если человек не знаком с javascript, а, судя по посту автора темы, это так.

Я - не программист, но без проблем могу использовать классы на php
но в javascript ООП устроено по-другому и пока это "другое" не уловишь, читать api мало смысла
Например, насколько я успел понять, интерфейс и класс используются по-разному: класс уже можно использовать как готовый, а из интерфейса нужно создавать собственные классы - немного эту тему затронул Саша Белый. Думаю, многие об это спотыкаются. Возможно нужно было сделать документацию древовидной для более четких взаимосвязей "кто от кого наследует"..


Хотите вы этого или не хотите, но постоянно будут появляться люди, начинающие изучение языка только с API яндекс.карт, некоторые уже знают язык, но только на уровне DOM и таким достаточно небольшого пинка.


Об ООП javascript можно почитать здесь.

Также очень важным будет отлов ошибок и определение значения переменных.

Если кто сможет описать принципы использования ООП javascript и  API Яндекс.Карт более структурно, буду только благодарен. Приветствуются также ваши методы контроля кода и данных.

Или вы считаете все это излишним??

3 комментария
API 1.x
Новый проект
zelenao
12 января 2009, 15:53

На нашем сайте мы тоже решили использовать yandex карты Вот можете посмотреть 

1 комментарий
примеры проектов,API 1.x
Яндекс карты в других городах
zt0zt0
12 января 2009, 21:12

Здравствуйте.

Использую api карт на своем сайте. Но, к сожалению, на данный момент не так много городов есть с обозначенными улицами и тд.

Скажите пожалуйста, будет ли расширяться список "доступных" городов, и если да, то когда приблизительно? :)

Спасибо.

21 комментарий
API 1.x
И я решился использовать этот сервис
biz-02
13 января 2009, 01:26

Всегда хотелось иметь у себя на сайте карты расположения объектов (все таки сайт посвящен недвижимости). Но до сих пор все карты были сугубо платными. Случайно нашел карты Яндекса и довольно быстро и просто добавил у себя на сайте. Если кому интересно Rielt.org карту можно увидеть под любым из объектов недвижимости.

3 комментария
примеры проектов,API 1.x
map.disableDragging and stopPropagation
Kirill Govina
13 января 2009, 19:26

Доброго времени суток!

Возможно, кто нибудь уже сталкивался с подобной проблемой/задачей:

Необходимо создать ряд обзерверов, на события MouseMove, MouseDown, MouseUp.

Проблема в том, что метод disableDragging отключает прослышивание событий MouseMove.

Примерный код:

observer_map_mousedown = YMaps.Events.observe(map, map.Events.MouseDown, function(mEvent){
            map.disableDragging();

            //... some custome code
});


observer_map_mousemove = YMaps.Events.observe(map, map.Events.MouseMove, function (mEvent) {

          //...some custom code, that need mouse move actions

});


Есть ли возможность как то использовать, что то вроде подобного кода:

        if(mEvent && mEvent.stopPropagation){
            mEvent.stopPropagation();
        }

чтобы ограничить распространение влияния disableDragging ?

Суть идеи заключается в прямоугольном выделении области карты, без drag'n'drop-a самой карты,

по аналогии с функционалом инструмента Magnifyer.

заранее благодарю за ответы :)

3 комментария
API 1.x
destructListener
Удалённый пользователь
15 января 2009, 12:32

Вылетает следующие сообщения с ошибкой:

1. "this.__destructListener is null or not an object".

2. "this._map.converter is null or not an object"

Чтобы это могло значить?

Спасибо!

1 комментарий
API 1.x
Не в тему - Я.Пробки в TMC
iam-sandr
15 января 2009, 23:54

Может просвятите о планах

Можно ли расчитывать в ближайшем будущем что будет запущен сервис Trafic Message Channel в Москве?

А может вы подумете еще и о варианте TMC эмуляции через internet ?

(владельцы WM и iPhone были-бы в восторге :)

с удовольствием поучавствовал бы в написании :)

10 комментариев
API 1.x,пробки
Поиск по метро в г.Киев.
dmitry-stv
16 января 2009, 15:14

Есть проблема с поиском станции метро в г.Киев.

Такой запрос: "украина, киев, метро героев днепра" возвращает станцию Днепр.

Это ошибка в запросе или в я.картах?


Спасибо.


6 комментариев
API 1.x
Пример Яндекс.Карты+jQuery.UI.Tabs
oz-bl
16 января 2009, 20:40

Встроил Яндекс.Карты в javascript закладки. Пока работает только если карта на первой закладке (если на других - серый фон). Посмотреть пример

1 комментарий
примеры проектов,API 1.x
Проблема с отображением карт в опере и мозиле
denis-lisitskiy
17 января 2009, 00:28

Добрый День,

подскожите, в чем можетбыть причина?

Вот ссылка  http://vdonetske.info/donmap.php?id=169

В эксплорере все ок.


Заранее Спасибо

3 комментария
API 1.x
IE6 & IE7 проблемы с контролами
nzonov
18 января 2009, 05:04

Доброй ночи,

Не подскажете с чем может быть связаны пролемы с отображение контролов карты на IE6 и IE7

посмотреть можно тут:

http://actey.com/test/contacts/map

немогу понять в каком направлении копать.

Спасибо

upd:
Отключил скрипт. Поведение при работе в IE6 и IE7 улучшилось не сильно.
Проблемы при таскании карты мышкой остались в обоих IE. Плюс в IE6 отвалившиеся контролы.



1 комментарий
API 1.x
обращение с свойствам и методам объекта YMaps из приложения
ProbaMaps
18 января 2009, 23:05

Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос.

Возможно ли обращение с свойствам и методам объекта YMaps из приложения через созданный объект Shell.Explorer?

API 1.x