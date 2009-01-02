По мотивам http://clubs.ya.ru/461168 6018427393745/replies.xml ?item_no=1918 и комментария hevil'а "Совет дня: читать внимательно руководство"





Врядли это поможет, если человек не знаком с javascript, а, судя по посту автора темы, это так.



Я - не программист, но без проблем могу использовать классы на php

но в javascript ООП устроено по-другому и пока это "другое" не уловишь, читать api мало смысла

Например, насколько я успел понять, интерфейс и класс используются по-разному: класс уже можно использовать как готовый, а из интерфейса нужно создавать собственные классы - немного эту тему затронул Саша Белый. Думаю, многие об это спотыкаются. Возможно нужно было сделать документацию древовидной для более четких взаимосвязей "кто от кого наследует"..





Хотите вы этого или не хотите, но постоянно будут появляться люди, начинающие изучение языка только с API яндекс.карт, некоторые уже знают язык, но только на уровне DOM и таким достаточно небольшого пинка.





Об ООП javascript можно почитать здесь.

Также очень важным будет отлов ошибок и определение значения переменных.



Если кто сможет описать принципы использования ООП javascript и API Яндекс.Карт более структурно, буду только благодарен. Приветствуются также ваши методы контроля кода и данных.

Или вы считаете все это излишним??