Клуб API Карт

июнь 2009
адрес сайта
Удалённый пользователь
1 июня 2009, 12:04

Как правильно указать адрес сайта, если я отлаживаю программу на своем домашнем компьютере?

Т.е. когда запускаю сайт, в адресной строке браузера у меня: http://localhost:3137/MySite/Default.aspx

1 комментарий
API 1.x
О работе менеджера объектов
unla
1 июня 2009, 12:13

Господа, помогите пожалуйста чайнику..

Для корректного отображения предпологаемого большого кол-ва объектов на карте я ввожу менеджер объектов по зуму.

http://www.unla.webservis.ru/map/mapklng.htm

Однако первично размещаются все введенные объеткы, и лишь по прокрутке зума объекты снимаються и вводятся на карту.

Никак не могу понять как корректно ввести работу менеджера для изначального отображения только тех объетов, которые попадают в текущий зум...

Спасибо заранее

2 комментария
API 1.x
Рисовать прямоугольник по ходу движения мыши
Удалённый пользователь
1 июня 2009, 15:07

Подскажите плиз, можно ли сделать такую вещь:

когда зажимаешь мышь и водишь ей в зажатом состоянии, чтоб рисовался прямоугольник по кординатам?

5 комментариев
API 1.x
Заголовок не указан
Дмитрий Шеин
2 июня 2009, 00:04

Доброе врмя суток.


Требуется отобразить в общей сложности на карте более 20.000 точек в зависимости от зума и отображаемой части карты, примерно как тут http://spb.gdeetotdom.ru/map/?mapSource=yandex

Так же понадобиться фильтр отображения точек


Пытался понять как это сделать из:

http://clubs.ya.ru/mapsapi/replies.xml?item_no=3742

http://clubs.ya.ru/mapsapi/replies.xml?parent_id=3318&item_no=3317&with_parent=1#reply-mapsapi-3318

но не понял, возможно ли использовать YMapsML для отображения такого количества точк и как именно это всё оптимизировать...


Как лучше сделать это?

8 комментариев
API 1.x,YMapsML
Получить данные о пробках в XML?
Alexey-Runin
2 июня 2009, 09:13

Здравствуйте.

Возможно лди загрузить данные о пробках в XML-формате?

Спасибо.

6 комментариев
API 1.x
Заголовок не указан
brokenbrake
2 июня 2009, 21:00

Здравствуйте. Похоже, прямо сегодня или вчера сменили цвета карты в Static API. Теперь разными цветами страны и океан стал светлее. Это надолго, надеюсь, или планируются ещё подобные обновки?

Может быть есть смысл дать возможность выбора цвета океана? Если не сложно.

Спрашиваю, т. к. я изначально встраивал в дизайн, у меня фон как раз соответствовал фону океана. А теперь слетело всё, надо переписывать CSS.

2 комментария
Static API,API 1.x
трек на карте
savvdm
3 июня 2009, 12:53

Хочется показать на карте путь предполагаемого путешествия и поместить ссылку на карту с треком в ЖЖ. Как проще всего это сделать с помощью Яндекс карт? Трек есть в одном из следующих форматов: plt, gpx, kml. Нарисован от руки, поэтому содержит всего несколько десятков точек.

16 комментариев
API 1.x
Свой слой поверх карты
Удалённый пользователь
3 июня 2009, 13:34

Я хочу поверх карты наложить свой слой -- полупрозрачное изображение, у которого известны географические координаты углов. Естественно, оно должно масштабироваться при изменении карты.

Подскажите, как это реализовать, с чего начать?

 

Как я понимаю, надо сделать свой набор тайлов. Но возникает вопрос, как расположить свое изображение в нужных местах на нужных тайлах.

Спасибо.

4 комментария
слои,тайлы
Изменения в картах
mcronni
3 июня 2009, 16:43

02 июня на сервисе Яндекс.Карты (а значит и в API) были добавлены новые данные.

Россия
- Сочи
- Новороссийск 

Украина
- Чернигов
- Полтава
- Черновцы
- Хмельницкий
- Черкассы
- Тернополь
- Ровно 

Для курортных зон существенно расширилось покрытие высокодетальными спутниковыми снимками. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем корпоративном блоге.

А ещё, на обзорных масштабах карты мира, изменился дизайн схемы: теперь страны выделены разными цветами, усовершенствовано отображение подписей государств, их столиц и крупных городов. В дальнейшем дизайн схемы будет улучшаться и на подробных масштабах.

6 комментариев
анонсы
Ближайшее метро
Удалённый пользователь
3 июня 2009, 17:29

На основном сайте при поиске по адресу в оверлее теперь содержится инфа о ближайших станциях метро (где они есть :)

Есть ли возможность получить эту информацию через JS API или запросом к геокодеру, кроме как поиском по некоторой области вокруг заданной точки?

1 комментарий
геокодирование
А как вам такой пример?
webliveby
4 июня 2009, 01:14

→  жми сюда

11 комментариев
примеры проектов,геолокация
Стили...
КРУГОЗОР
4 июня 2009, 12:58

Попробовал скрестить время ожидания загрузки меток и показ после этого карты.

Вот, что получилось:

http://www.krugozor.ru/Y_pl.html

Все отрабатывается, кроме верного отображения меток (ширина не соответствует тексту)

Если блок с картой не скрывать, то все отображается правильно.

Как исправить?

3 комментария
API 1.x
О "Клуб разработчиков API Яндекс.Карт"
КРУГОЗОР
4 июня 2009, 13:21

Попытался поискать необходимую информацию в клубе и уперся в то, что сделать это практически невозможно, т.к поиска ТОЛЬКО в Клубе нет.

Отсюда и вопрос: не планируют ли разработчики/создатели API создать ПОЛНОЦЕННЫЙ сайт/форум поддержки пользователей, на котором можно было бы собрать и представить в удобной форме не только документацию, но и готовые решения, в том числе и от пользователей.

Ведь наличие такого нужного и УДОБНОГО для общения места поможет распространению API и отметет дублирование одинаковых вопросов......

3 комментария
API 1.x
Заголовок не указан
КРУГОЗОР
4 июня 2009, 13:48

Заметил еще такокую ситуацию:

заходим на

http://maps.yandex.ru/

- выбираем максимальное приближение

- перключаемся с "гибрид" на "Схема" - линейка масштаба уменьшается на одно значение

преключаем назад - сегмент появляется.

При этом, на некоторых местах карты случаются ситуации, когда в маленьком окне карта пропадает, как тут:

http://maps.yandex.ru/?ll=34.511953%2C28.503524&spn=0.004294%2C0.002365&l=sat

установите максимальное приближение.

1 комментарий
API 1.x
предельный масштаб
Egor
4 июня 2009, 14:13

можно ли простым способом ограничить масштаб карты?
сам не нашёл такого и сделал через удаление типов карт и создания их заново:

        var typeControl = new YMaps.TypeControl();
        typeControl.removeType(YMaps.MapType.MAP);
        typeControl.removeType(YMaps.MapType.SATELLITE);
        typeControl.removeType(YMaps.MapType.HYBRID);
        var myMap = new YMaps.MapType(YMaps.MapType.MAP.getLayers(), 'Карта', {minZoom:3, maxZoom:14});
        var mySat = new YMaps.MapType(YMaps.MapType.SATELLITE.getLayers(), 'Спутник', {minZoom:3, maxZoom:14});
        var myHyb = new YMaps.MapType(YMaps.MapType.HYBRID.getLayers(), 'Гибрид', {minZoom:3, maxZoom:14});
        typeControl.addType(myMap);
        typeControl.addType(mySat);
        typeControl.addType(myHyb);
        map.setType(myMap);

1 комментарий
API 1.x
Заголовок не указан
vvkutsanov
4 июня 2009, 21:42

Часа четыре УБИЛ!

Но зато вроде как неплохо получилось

Причем создавать днамические оверлеи можно не только как описано в доках http://api.yandex.ru/maps/jsapi/doc/dg/concepts/overlay_custom.xml

но и через JQuery, что, как мне показалось, проще

----

 $(".objYA").click(function (housePoint) {
  id = $(this).attr("idObjYa"); // Выбираем номер из атрибута
  eval("Openmark = housePoint"+id); // Присваиваем переменной раее созданную метку
  Openmark.openBalloon(); / ну и открываем ее
 });
----

Зацените

Там только Новостройки пока, http://acropolnsk.ru/yamap/index.php?typeact=1&type=4

3 комментария
jQuery,API 1.x
Вопрос: Внешние ссылки на объекты карты
Булгаков
5 июня 2009, 13:35

Очень понравился пример с динамическим открыванием баллонов. Однако, хотелось бы сделать, чтобы ссылки на объекты создавались не динамически, а создавал бы их я в ручную, с возможностью размещения их в любом месте страницы и в любой последовательности. Перепробывал многие способы, даже фантастические - безрезультатно. Буду благодарен за любую помощь.

Всё сделал. Спасибо за помощь!

Проблему решил, воспользовавшись статьёй от vvkutsanov

Вот, что у меня из этого получилось:

<html>
<head>
<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.0/index.xml?key=ANpUFEkBAAAAf7jmJwMAHGZHrcKNDsbEqEVjEUtCmufxQMwAAAAAAAAAAAAvVrubVT4btztbduoIgTLAeFILaQ==" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.3.2.js"></script>
<script type="text/javascript">
        $(document).ready(function(){
            var map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));
            map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(50.172885,53.223517), 12, YMaps.MapType.HYBRID);
            map.addControl(new YMaps.SmallZoom());
            map.addControl(new YMaps.ToolBar());
            map.addControl(new YMaps.TypeControl());
       
            var t = new YMaps.Template();
            t.text = '<div style="color:#000">$[description]</div>';
            YMaps.Templates.add("example#template", t);

            var s = new YMaps.Style();
            s.balloonContentStyle = new YMaps.BalloonContentStyle("example#template");
            s.iconStyle = new YMaps.IconStyle();
           
            var gCollection6 = new YMaps.GeoObjectCollection();
           
           
            var placemark1 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(50.094192,53.192566), {style: s} );
            placemark1.description = '<h4>Толстого, 26</h4> <img src="/images/house/lev_tolstoy_26-28.jpg" style="display:block;" /><ul><li>Метраж: 4807,3 кв. м</li><li>Главный архитектор - </li><li>Акт Госкомиссии - 30.12.1994г.</li></ul>';
            gCollection6.add(placemark1);
       
            var placemark2 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(50.078822,53.180689), {style: s} );
            placemark2.description = '<h4>Толстого, 28</h4> <img src="/images/house/lev_tolstoy_26-28.jpg" style="display:block;" /><ul><li>Метраж: 3047,5 кв. м (жил. – 2579,4 кв. м)</li><li>Главный архитектор - </li><li>Акт Госкомиссии - 27.12.1996г.</li></ul>';
            gCollection6.add(placemark2);
           
            addMark(0)
            function addMark(metka) {eval("if (gCollection"+6+") map.addOverlay(gCollection"+6+");");}
   
            $(".objYA").click(function (placemark) {
            id = $(this).attr("idObjYa");
            eval("Openmark = placemark"+id);
            Openmark.openBalloon();
            });
        });

    </script>
</head>
<body>
<div style="height: 426px; width: 664px;" id="YMapsID">&nbsp;</div>

<a href="#" onclick="javascript:void(null); return false;" class="objYA" idObjYa="1">Толстого, 26</a>
<a href="#" onclick="javascript:void(null); return false;" class="objYA" idObjYa="2">Толстого, 28</a>
</body></html>

4 комментария
API 1.x
API Яндекс.Карт версия 1.0.6
mcronni
5 июня 2009, 18:13

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.

Список изменений в API от версии 1.0.5 к версии 1.0.6:

 

  • Исправлено: При повторном запросе несуществующего YMapsML-документа не выбрасывалось событие Fault.

  • Исправлено: При попытке загрузить документ, который не удовлетворяет схеме YMapsML, не выбрасывалось событие Fault.

  • Исправлено: Несовместимость с JavaScript-фреймворком Prototype.

 

Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.0 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется. 

Подробнее о версиях API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.

анонсы
ГеоКодирование и сужение мест поиска
phpnn
8 июня 2009, 11:38

Как сделать чтобы GeoCoder выдавал результат из определенной локации, например одного города? Не добавлять же постоянно в начало к пользовательскому запросу название города.

зы map.getBounds() чтото не прокатывает видать

И попутный вопрос: как сделать ограничение просмотра видимой области карты в пределах одного города ?

10 комментариев
API 1.x
Список городов в которых есть детализация вплоть до улицы
artem-ivlev
8 июня 2009, 21:27

Есть ли где-то подобная информация? У кого таких городов больше? У Яндекса или Гугла?

Такое чуство что источник информации один и информация по городам одинаковая, но хотелось бы подтверждения.

3 комментария
API 1.x