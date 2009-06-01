Как правильно указать адрес сайта, если я отлаживаю программу на своем домашнем компьютере?
Т.е. когда запускаю сайт, в адресной строке браузера у меня: http://localhost:3137/MySite/Default.aspx
Как правильно указать адрес сайта, если я отлаживаю программу на своем домашнем компьютере?
Т.е. когда запускаю сайт, в адресной строке браузера у меня: http://localhost:3137/MySite/Default.aspx
Господа, помогите пожалуйста чайнику..
Для корректного отображения предпологаемого большого кол-ва объектов на карте я ввожу менеджер объектов по зуму.
http://www.unla.webservis.ru/map/mapklng.htm
Однако первично размещаются все введенные объеткы, и лишь по прокрутке зума объекты снимаються и вводятся на карту.
Никак не могу понять как корректно ввести работу менеджера для изначального отображения только тех объетов, которые попадают в текущий зум...
Спасибо заранее
Подскажите плиз, можно ли сделать такую вещь:
когда зажимаешь мышь и водишь ей в зажатом состоянии, чтоб рисовался прямоугольник по кординатам?
Доброе врмя суток.
Требуется отобразить в общей сложности на карте более 20.000 точек в зависимости от зума и отображаемой части карты, примерно как тут http://spb.gdeetotdom.ru/map/?mapSource=yandex
Так же понадобиться фильтр отображения точек
Пытался понять как это сделать из:
http://clubs.ya.ru/mapsap
http://clubs.ya.ru/mapsap
но не понял, возможно ли использовать YMapsML для отображения такого количества точк и как именно это всё оптимизировать...
Как лучше сделать это?
Здравствуйте.
Возможно лди загрузить данные о пробках в XML-формате?
Спасибо.
Здравствуйте. Похоже, прямо сегодня или вчера сменили цвета карты в Static API. Теперь разными цветами страны и океан стал светлее. Это надолго, надеюсь, или планируются ещё подобные обновки?
Может быть есть смысл дать возможность выбора цвета океана? Если не сложно.
Спрашиваю, т. к. я изначально встраивал в дизайн, у меня фон как раз соответствовал фону океана. А теперь слетело всё, надо переписывать CSS.
Хочется показать на карте путь предполагаемого путешествия и поместить ссылку на карту с треком в ЖЖ. Как проще всего это сделать с помощью Яндекс карт? Трек есть в одном из следующих форматов: plt, gpx, kml. Нарисован от руки, поэтому содержит всего несколько десятков точек.
Я хочу поверх карты наложить свой слой -- полупрозрачное изображение, у которого известны географические координаты углов. Естественно, оно должно масштабироваться при изменении карты.
Подскажите, как это реализовать, с чего начать?
Как я понимаю, надо сделать свой набор тайлов. Но возникает вопрос, как расположить свое изображение в нужных местах на нужных тайлах.
Спасибо.
02 июня на сервисе Яндекс.Карты (а значит и в API) были добавлены новые данные.
Россия
- Сочи
- Новороссийск
Украина
- Чернигов
- Полтава
- Черновцы
- Хмельницкий
- Черкассы
- Тернополь
- Ровно
Для курортных зон существенно расширилось покрытие высокодетальными спутниковыми снимками. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем корпоративном блоге.
А ещё, на обзорных масштабах карты мира, изменился дизайн схемы: теперь страны выделены разными цветами, усовершенствовано отображение подписей государств, их столиц и крупных городов. В дальнейшем дизайн схемы будет улучшаться и на подробных масштабах.
На основном сайте при поиске по адресу в оверлее теперь содержится инфа о ближайших станциях метро (где они есть :)
Есть ли возможность получить эту информацию через JS API или запросом к геокодеру, кроме как поиском по некоторой области вокруг заданной точки?
→ жми сюда
Попробовал скрестить время ожидания загрузки меток и показ после этого карты.
Вот, что получилось:
http://www.krugozor.ru/Y_pl.html
Все отрабатывается, кроме верного отображения меток (ширина не соответствует тексту)
Если блок с картой не скрывать, то все отображается правильно.
Как исправить?
Попытался поискать необходимую информацию в клубе и уперся в то, что сделать это практически невозможно, т.к поиска ТОЛЬКО в Клубе нет.
Отсюда и вопрос: не планируют ли разработчики/создатели API создать ПОЛНОЦЕННЫЙ сайт/форум поддержки пользователей, на котором можно было бы собрать и представить в удобной форме не только документацию, но и готовые решения, в том числе и от пользователей.
Ведь наличие такого нужного и УДОБНОГО для общения места поможет распространению API и отметет дублирование одинаковых вопросов......
Заметил еще такокую ситуацию:
заходим на
- выбираем максимальное приближение
- перключаемся с "гибрид" на "Схема" - линейка масштаба уменьшается на одно значение
преключаем назад - сегмент появляется.
При этом, на некоторых местах карты случаются ситуации, когда в маленьком окне карта пропадает, как тут:
http://maps.yandex.ru/?ll
установите максимальное приближение.
можно ли простым способом ограничить масштаб карты?
сам не нашёл такого и сделал через удаление типов карт и создания их заново:
var typeControl = new YMaps.TypeControl();
typeControl.removeType(YMaps.MapType.MAP);
typeControl.removeType(YMaps.MapType.SATELLITE);
typeControl.removeType(YMaps.MapType.HYBRID);
var myMap = new YMaps.MapType(YMaps.MapType.MAP.getLayers(), 'Карта', {minZoom:3, maxZoom:14});
var mySat = new YMaps.MapType(YMaps.MapTy
var myHyb = new YMaps.MapType(YMaps.MapType.HYBRID.getLayers(), 'Гибрид', {minZoom:3, maxZoom:14});
typeControl.addType(myMap);
typeControl.addType(mySat);
typeControl.addType(myHyb);
map.setType(myMap);
Часа четыре УБИЛ!
Но зато вроде как неплохо получилось
Причем создавать днамические оверлеи можно не только как описано в доках http://api.yandex.ru/maps
но и через JQuery, что, как мне показалось, проще
----
$(".objYA").click(function (housePoint) {
id = $(this).attr("idObjYa"); // Выбираем номер из атрибута
eval("Openmark = housePoint"+id); // Присваиваем переменной раее созданную метку
Openmark.openBalloon(); / ну и открываем ее
});
----
Зацените
Там только Новостройки пока, http://acropolnsk.ru/yama
Очень понравился пример с динамическим открыванием баллонов. Однако, хотелось бы сделать, чтобы ссылки на объекты создавались не динамически, а создавал бы их я в ручную, с возможностью размещения их в любом месте страницы и в любой последовательности. Перепробывал многие способы, даже фантастические - безрезультатно. Буду благодарен за любую помощь.
Всё сделал. Спасибо за помощь!
Проблему решил, воспользовавшись статьёй от vvkutsanov
Вот, что у меня из этого получилось:
<html>
<head>
<script src="http://api-maps.yandex.ru
<script type="text/javascript" src="jquery-1.3.2.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
var map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(50.172885,53.223517), 12, YMaps.MapType.HYBRID);
map.addControl(new YMaps.SmallZoom());
map.addControl(new YMaps.ToolBar());
map.addControl(new YMaps.TypeControl());
var t = new YMaps.Template();
t.text = '<div style="color:#000">$[description]</div>';
YMaps.Templates.add("example#template", t);
var s = new YMaps.Style();
s.balloonContentStyle = new YMaps.BalloonContentStyle("example#template");
s.iconStyle = new YMaps.IconStyle();
var gCollection6 = new YMaps.GeoObjectCollection();
var placemark1 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(50.094192,53.192566), {style: s} );
placemark1.description = '<h4>Толстого, 26</h4> <img src="/images/house/lev_tolstoy_26-28.jpg" style="display:block;" /><ul><li>Метраж: 4807,3 кв. м</li><li>Главный архитектор - </li><li>Акт Госкомиссии - 30.12.1994г.</li></ul>';
gCollection6.add(placemark1);
var placemark2 = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(50.078822,53.180689), {style: s} );
placemark2.description = '<h4>Толстого, 28</h4> <img src="/images/house/lev_tolstoy_26-28.jpg" style="display:block;" /><ul><li>Метраж: 3047,5 кв. м (жил. – 2579,4 кв. м)</li><li>Главный архитектор - </li><li>Акт Госкомиссии - 27.12.1996г.</li></ul>';
gCollection6.add(placemark2);
addMark(0)
function addMark(metka) {eval("if (gCollection"+6+") map.addOverlay(gCollection"+6+");");}
$(".objYA").click(function (placemark) {
id = $(this).attr("idObjYa");
eval("Openmark = placemark"+id);
Openmark.openBalloon();
});
});
</script>
</head>
<body>
<div style="height: 426px; width: 664px;" id="YMapsID"> </div>
<a href="#" onclick="javascript:void(null); return false;" class="objYA" idObjYa="1">Толстого, 26</a>
<a href="#" onclick="javascript:void(null); return false;" class="objYA" idObjYa="2">Толстого, 28</a>
</body></html>
Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.
Список изменений в API от версии 1.0.5 к версии 1.0.6:
Исправлено: При повторном запросе несуществующего YMapsML-документа не выбрасывалось событие Fault.
Исправлено: При попытке загрузить документ, который не удовлетворяет схеме YMapsML, не выбрасывалось событие Fault.
Исправлено: Несовместимость с JavaScript-фреймворком Prototype.
Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.0 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.
Подробнее о версиях API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.
Как сделать чтобы GeoCoder выдавал результат из определенной локации, например одного города? Не добавлять же постоянно в начало к пользовательскому запросу название города.
зы map.getBounds() чтото не прокатывает видать
И попутный вопрос: как сделать ограничение просмотра видимой области карты в пределах одного города ?
Есть ли где-то подобная информация? У кого таких городов больше? У Яндекса или Гугла?
Такое чуство что источник информации один и информация по городам одинаковая, но хотелось бы подтверждения.