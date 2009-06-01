Господа, помогите пожалуйста чайнику..

Для корректного отображения предпологаемого большого кол-ва объектов на карте я ввожу менеджер объектов по зуму.

http://www.unla.webservis.ru/map/mapklng.htm

Однако первично размещаются все введенные объеткы, и лишь по прокрутке зума объекты снимаються и вводятся на карту.

Никак не могу понять как корректно ввести работу менеджера для изначального отображения только тех объетов, которые попадают в текущий зум...

Спасибо заранее