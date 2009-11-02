Клуб API Карт

ноябрь 2009
Как сделать свои панорамы улиц и перемещение по ним
vlad-bog
2 ноября 2009, 18:37

Подскажите, возможно ли сделать свои панорамы улиц, как на яндекс.картах сделаны улицы москвы, вместе со стрелочками, чтобы можно было перемещаться, сидеть название домов и т.д., но только сделать это не про москву, а про другой город, в котором я живу? Нужно ли для этого какое-то специальное оборудование, или можно просто наделать скриншотов и как-то объеденить какой-то программой и средствами яндекса выложить на свой сайт?

6 комментариев
панорамы,API 1.x
Курсоры мыши в Opera не изменяются
mykh
3 ноября 2009, 12:05

В браузере Opera все курсоры мыши в картах одинаковы (стрелка). Как можно сделать, чтобы при наведении на иконку курсор изменялся также как в IE?

2 комментария
API 1.x
Использование большого количества объекта
Aliens6
3 ноября 2009, 17:55

Здравствуйте

Начал делать своей проект с Яндекс.Картами и появился вопрос, если все объекты я описываю в 1 YMapsML файле, при большом их колчиестве (а их планируется достаточно) файл же будет огромен и людям придется достатточно много качать. Можно ли их как-то разделить на мнодество мелких? или подгружать по мере надобности

4 комментария
производительность,диспетчер объектов
Сайт и интерактивная карта
julja
3 ноября 2009, 18:01

Добрый день. Захотелось вставить интерактивную карту на сайт, но на сайте уже  есть java-скрипты. Страница перестала работать. Карта, если вставку делать  так, как описано (часть в head, часть в нужное место) не отображается, а если  поставить все вместе, то карта отображается, но не работают мои скрипты. Не  подскажете, как сделать "красиво" и правильно? Чтобы и мои скрипты работали и карта была бы интерактивной? Спасибо.

6 комментариев
API 1.x
Свой стиль для окна балуна, BalloonStyle
amoenitas
4 ноября 2009, 19:53

Доброе время суток!

А есть ли где пример реализации собственного стиля для окна с балуном, чтобы выглядило наподобие:


И конечно, хотелось бы, чтобы в руководстве был хотя бы маленький пример, как изменить стиль балуна :)

4 комментария
API 1.x
Поиск по меткам (xml)
ronurlnet
5 ноября 2009, 16:52

Имеются метки на карте, вставлены через xml:

var ml = new YMaps.YMapsML( 'http://site.ru/xml/compshop.xml' );
map.addOverlay(ml);

Содежит список компьютерных магазинов, хочу дать возможность пользователям осуществлять поиск по контенту, который содержится в метках. Как можно вставить поле для поиска, как будут выводиться результаты? Можно ли при нахождении записи, чтобы сразу метка была раскрыта на карте?

 

4 комментария
поиск по коллекции
Лимит запросов к серверу
Xsci
5 ноября 2009, 17:28

Не смог найти, есть ли какой либо лимит по кол-ву обращений к сервису.

А так же вопрос, благодаря которому возник предыдущий: Как отобразить на карте, несколько объектов маркерами, если у меня есть их географические адреса? То есть произвести обратное геокодирование для нескольких объектов одним запросом

3 комментария
API 1.x
Заголовок не указан
rufox-xml
5 ноября 2009, 17:48

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, почему в документации JavaScript-API во всех примерах используется версия 1.1.x:
<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.1/index.xml?key=Ключ" type="text/javascript"></script>
, а мой ключ подходит только для версии 1.0.x, иначе пишет "неправельный ключ".

Вот этот пример:
http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/geocoding.html
 у меня не работает, когда меняю там версию с 1.1 на 1.0 (и ест-но ключ свой тоже ставлю)

у кого-нибудь получалось сделать у себя то, что в этом примере представлено?




2 комментария
API 1.x
Здравствуйте.
alex.prik
5 ноября 2009, 18:28

Хотелось бы использовать систему Яндекс карт на сайте. Но почему, то не обнаружил города Оренбурга. Когда планируется включить карту нашего города в Яндекс карты?

Точнее присутствуют только снимки со спутника, а нет плана города.

Просто хочется использовать систему не Google, более родной системы Яндекс.

Заранее, спасибо.

2 комментария
API 1.x
Проблема с YMaps.YMapsML()
ScRiPt-KZ
5 ноября 2009, 20:33

2 идентичных файла.. может дело в заголовка ответа.. никак не разберусь.. выручайте)

http://script.idhost.kz/map.xml - работает

http://narugka.kz/map.xml - не работает

2 комментария
API 1.x,YMapsML
Кодировка в окне баллона
Удалённый пользователь
6 ноября 2009, 10:39

Добрый день!

Установил интерактивную карту на сайт: http://arthouse-2008.ru/kontakty

Все в принципе устраивает, но в окне баллона текст отображается крякозябрами, кодировка на сайте utf-8, смотрел на примере яндекса, там где отмечен офис на Самокатной улице, страница тоже в утф, но текст балона отображается нормал, в чем у меня может быть проблема и как ее решить?

11 комментариев
балун,поиск ошибок
Все время есть результат найденного (от чайника)
A1istaM
6 ноября 2009, 12:03

Здраствуйте, при выполнении скрипта вида все время выдает мне что result=1, и чаще всего так и есть, но некоторые адреса которые я ввожу бывают не найдены в базе ya карт, но результат все равно как будто бы найден. Как сделать так чтобы если результат не найден то выдавало бы сообщение? сам код:


<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<title>Яндекс.Погода</title>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7"/>
<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.0/index.xml?key=XXXXXXXXXXXXXXXXXX" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
    var map, geoResult;

        window.onload = function init () {
            map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));
            map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(38.98797,45.068881), 1000);
            var typeControl = new YMaps.TypeControl();
            map.addControl(typeControl);
            map.addControl(new YMaps.ToolBar());
            map.addControl(new YMaps.Zoom());
            map.addControl(new YMaps.MiniMap());
            map.addControl(new YMaps.ScaleLine());
            showAddress('Краснодарский край, город Краснодар,ул. ХХХХ, дом ХХХ');
        }
        function showAddress (value) {
            map.removeOverlay(geoResult);
            var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()});
            YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {      

                if (this.length()) {
                    geoResult = this.get(0);
                    map.addOverlay(geoResult);
                    map.setBounds(geoResult.getBounds());
                  //  alert(geoResult);
                }else {
                   alert("Ничего не найдено")

               }
            });
        }
    </script>
</head>
<body>
        <div id="YMapsID" style="width:800px;height:600px"></div>
<body>

________________________________________________________________________

или какими параметрами можно сравнивать что метка стоит на 38.98797,45.068881, и если результат на этой метке то выводить ошибку.

22 комментария
API 1.x
Помогите пожалуйста новичку! (Работа с Балунами)
dtumanin
6 ноября 2009, 12:15

Посмотрите пожалуйста на этот сайт http://virtualspb.com/ Очень хочется у себя на сайте реализовать нечто подобное: карту, на ней метки, щелкаешь по метке - открывается балун в котором будет 3D панорама этого места. буду рад если скажите как встраивать в в балун эти конструкции. Заранее огромное всем спасибо.

5 комментариев
API 1.x
Ссылка на метку на общей или отдельной карте?
Удалённый пользователь
6 ноября 2009, 13:41

Всем привет!

появилась такая потребность: сделал общую карту с 300 точками с помощью YMapsML. Есть каталог с описанием всех этих объектов (каталог компаний), в нем есть ссылка "посмотреть на карте". Необходимо что бы пользователь смотря страницу с компанией, например, №12 и при переходе "посмотреть на карте" видел на ней только одну метку с координатами - №12. Можно это как то реализовать уже на имеющийся общей карте? Или нужно делать отдельную?

4 комментария
API 1.x
SWF в тело Балона! Помогите пожалуйста ЧАЙНИКУ.
dtumanin
6 ноября 2009, 17:13

Каким обрзом втраивается в тело балуна SWF анимация к примеру при помощи swfobjet



<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      swfobject.registerObject("myFlashContent", "9.0.0");
    </script>
    <div>
      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="800" height="600" id="myFlashContent">
        <param name="movie" value="test.swf" />
        <!--[if !IE]>-->
        <object type="application/x-shockwave-flash" data="test.swf" width="110" height="110">
        <!--<![endif]-->
          <p>Альтернативный контент</p>
        <!--[if !IE]>-->
        </object>
        <!--<![endif]-->
      </object>
    </div>



Как правильно все оформить, чтоб эта анимация работала именно в балуне? Спасибо заранее

6 комментариев
API 1.x
Не работает ЯндексКарта - как понять в чем ошибка?
Krasota-na-dom
7 ноября 2009, 20:03

Добрый день!

Помогите пожалуйста кто сколько сможет ))) или кто чем сможет )))

не могу понять, что я не правильно сделала, что ЯндексКарта не работает ???

6 комментариев
API 1.x
адрес для объекта в Ymapsml
Типцов М
8 ноября 2009, 01:19

Добрый день.

Каким образом можно в примере

http://api.yandex.ru/maps/ymapsml/examples/styleobject.html

для поля

<gml:pos>37.561598 55.692394</gml:pos>

задавать значение не в виде координат, а в виде адреса, например: ул. Тверская 7

Использовать геокодер? он возвращает XML, его, конечно, можно обрабатывать, но наверняка существует более элегантный способ, посоветуйте пожалуйста.


6 комментариев
геокодирование
Просьба помочь с динамической картой.
viktor-resheitn
8 ноября 2009, 14:39

Вставляю код динамической карты на страницу http://autoexcluziv.ru/about/.

В Google Chrome все показывает, а в IE 8 и Firefox 3.5.5 только серый прямоуголник и кнопки.

В чем может быть проблема.

4 комментария
API 1.x
Адреса компаний и Яндекс.Карты
sh1971
8 ноября 2009, 15:39

 

Отображение адресов компаний в результатах поиска основано на Яндекс.Картах


В API есть возможность возвращения этих данных (адресов) в связке с Яндекс.XML например, или при другом формате запроса?

 

2 комментария
API 1.x,поиск организаций
Измерение расстояний на собственной карте
khabsite
9 ноября 2009, 03:05

Понятно что при внедрении собственной карты, Яндекс принимает эту карту как карту мира, соответственно расстояния измеряются некорректно. Кто как решал вопрос корректного измерения расстояний на собственной карте, и возможно ли вообще его решить?

3 комментария
слои,измерение расстояний