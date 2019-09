Здраствуйте, при выполнении скрипта вида все время выдает мне что result=1, и чаще всего так и есть, но некоторые адреса которые я ввожу бывают не найдены в базе ya карт, но результат все равно как будто бы найден. Как сделать так чтобы если результат не найден то выдавало бы сообщение? сам код:



var map, geoResult;



window.onload = function init () {

map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(38.98797,45.068881), 1000);

var typeControl = new YMaps.TypeControl();

map.addControl(typeControl);

map.addControl(new YMaps.ToolBar());

map.addControl(new YMaps.Zoom());

map.addControl(new YMaps.MiniMap());

map.addControl(new YMaps.ScaleLine());

showAddress('Краснодарский край, город Краснодар,ул. ХХХХ, дом ХХХ');

}

function showAddress (value) {

map.removeOverlay(geoResult);

var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()});

YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {



if (this.length()) {

geoResult = this.get(0);

map.addOverlay(geoResult);

map.setBounds(geoResult.getBounds());

// alert(geoResult);

}else {

alert("Ничего не найдено")

}

});

}

<div id="YMapsID" style="width:800px;height:600px"></div>

или какими параметрами можно сравнивать что метка стоит на 38.98797,45.068881, и если результат на этой метке то выводить ошибку.