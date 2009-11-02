Подскажите, возможно ли сделать свои панорамы улиц, как на яндекс.картах сделаны улицы москвы, вместе со стрелочками, чтобы можно было перемещаться, сидеть название домов и т.д., но только сделать это не про москву, а про другой город, в котором я живу? Нужно ли для этого какое-то специальное оборудование, или можно просто наделать скриншотов и как-то объеденить какой-то программой и средствами яндекса выложить на свой сайт?
В браузере Opera все курсоры мыши в картах одинаковы (стрелка). Как можно сделать, чтобы при наведении на иконку курсор изменялся также как в IE?
Здравствуйте
Начал делать своей проект с Яндекс.Картами и появился вопрос, если все объекты я описываю в 1 YMapsML файле, при большом их колчиестве (а их планируется достаточно) файл же будет огромен и людям придется достатточно много качать. Можно ли их как-то разделить на мнодество мелких? или подгружать по мере надобности
Добрый день. Захотелось вставить интерактивную карту на сайт, но на сайте уже есть java-скрипты. Страница перестала работать. Карта, если вставку делать так, как описано (часть в head, часть в нужное место) не отображается, а если поставить все вместе, то карта отображается, но не работают мои скрипты. Не подскажете, как сделать "красиво" и правильно? Чтобы и мои скрипты работали и карта была бы интерактивной? Спасибо.
Доброе время суток!
А есть ли где пример реализации собственного стиля для окна с балуном, чтобы выглядило наподобие:
И конечно, хотелось бы, чтобы в руководстве был хотя бы маленький пример, как изменить стиль балуна :)
Имеются метки на карте, вставлены через xml:
var ml = new YMaps.YMapsML( 'http://site.ru/xml/compshop.xml' );
map.addOverlay(ml);
Содежит список компьютерных магазинов, хочу дать возможность пользователям осуществлять поиск по контенту, который содержится в метках. Как можно вставить поле для поиска, как будут выводиться результаты? Можно ли при нахождении записи, чтобы сразу метка была раскрыта на карте?
Не смог найти, есть ли какой либо лимит по кол-ву обращений к сервису.
А так же вопрос, благодаря которому возник предыдущий: Как отобразить на карте, несколько объектов маркерами, если у меня есть их географические адреса? То есть произвести обратное геокодирование для нескольких объектов одним запросом
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему в документации JavaScript-API во всех примерах используется версия 1.1.x:
<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.1/index.xml?key=Ключ" type="text/javascript"></script>
, а мой ключ подходит только для версии 1.0.x, иначе пишет "неправельный ключ".
Вот этот пример:
http://api.yandex.ru/maps
/jsapi/examples/geocoding .html
у меня не работает, когда меняю там версию с 1.1 на 1.0 (и ест-но ключ свой тоже ставлю)
у кого-нибудь получалось сделать у себя то, что в этом примере представлено?
Хотелось бы использовать систему Яндекс карт на сайте. Но почему, то не обнаружил города Оренбурга. Когда планируется включить карту нашего города в Яндекс карты?
Точнее присутствуют только снимки со спутника, а нет плана города.
Просто хочется использовать систему не Google, более родной системы Яндекс.
Заранее, спасибо.
2 идентичных файла.. может дело в заголовка ответа.. никак не разберусь.. выручайте)
http://script.idhost.kz/map.xml - работает
http://narugka.kz/map.xml - не работает
Добрый день!
Установил интерактивную карту на сайт: http://arthouse-2008.ru/kontakty
Все в принципе устраивает, но в окне баллона текст отображается крякозябрами, кодировка на сайте utf-8, смотрел на примере яндекса, там где отмечен офис на Самокатной улице, страница тоже в утф, но текст балона отображается нормал, в чем у меня может быть проблема и как ее решить?
Здраствуйте, при выполнении скрипта вида все время выдает мне что result=1, и чаще всего так и есть, но некоторые адреса которые я ввожу бывают не найдены в базе ya карт, но результат все равно как будто бы найден. Как сделать так чтобы если результат не найден то выдавало бы сообщение? сам код:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<title>Яндекс.Погода</title>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7"/>
<script src="http://api-maps.yandex.ru
<script type="text/javascript">
var map, geoResult;
window.onload = function init () {
map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(38.98797,45.068881), 1000);
var typeControl = new YMaps.TypeControl();
map.addControl(typeControl);
map.addControl(new YMaps.ToolBar());
map.addControl(new YMaps.Zoom());
map.addControl(new YMaps.MiniMap());
map.addControl(new YMaps.ScaleLine());
showAddress('Краснодарский край, город Краснодар,ул. ХХХХ, дом ХХХ');
}
function showAddress (value) {
map.removeOverlay(geoResult);
var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()});
YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {
if (this.length()) {
geoResult = this.get(0);
map.addOverlay(geoResult);
map.setBounds(geoResult.getBounds());
// alert(geoResult);
}else {
alert("Ничего не найдено")
}
});
}
</script>
</head>
<body>
<div id="YMapsID" style="width:800px;height:600px"></div>
<body>
_________________________
или какими параметрами можно сравнивать что метка стоит на 38.98797,45.068881, и если результат на этой метке то выводить ошибку.
Посмотрите пожалуйста на этот сайт http://virtualspb.com/ Очень хочется у себя на сайте реализовать нечто подобное: карту, на ней метки, щелкаешь по метке - открывается балун в котором будет 3D панорама этого места. буду рад если скажите как встраивать в в балун эти конструкции. Заранее огромное всем спасибо.
Всем привет!
появилась такая потребность: сделал общую карту с 300 точками с помощью YMapsML. Есть каталог с описанием всех этих объектов (каталог компаний), в нем есть ссылка "посмотреть на карте". Необходимо что бы пользователь смотря страницу с компанией, например, №12 и при переходе "посмотреть на карте" видел на ней только одну метку с координатами - №12. Можно это как то реализовать уже на имеющийся общей карте? Или нужно делать отдельную?
Каким обрзом втраивается в тело балуна SWF анимация к примеру при помощи swfobjet
<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
<script type="text/javascript">
swfobject.registerObject("myFlashContent", "9.0.0");
</script>
<div>
<object classid="clsid:D27CDB6E-A
<param name="movie" value="test.swf" />
<!--[if !IE]>-->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="test.swf" width="110" height="110">
<!--<![endif]-->
<p>Альтернативный контент</p>
<!--[if !IE]>-->
</object>
<!--<![endif]-->
</object>
</div>
Как правильно все оформить, чтоб эта анимация работала именно в балуне? Спасибо заранее
Добрый день!
Помогите пожалуйста кто сколько сможет ))) или кто чем сможет )))
не могу понять, что я не правильно сделала, что ЯндексКарта не работает ???
Добрый день.
Каким образом можно в примере
http://api.yandex.ru/maps
для поля
<gml:pos>37.561598 55.692394</gml:pos>
задавать значение не в виде координат, а в виде адреса, например: ул. Тверская 7
Использовать геокодер? он возвращает XML, его, конечно, можно обрабатывать, но наверняка существует более элегантный способ, посоветуйте пожалуйста.
Вставляю код динамической карты на страницу http://autoexcluziv.ru/about/.
В Google Chrome все показывает, а в IE 8 и Firefox 3.5.5 только серый прямоуголник и кнопки.
В чем может быть проблема.
Отображение адресов компаний в результатах поиска основано на Яндекс.Картах
В API есть возможность возвращения этих данных (адресов) в связке с Яндекс.XML например, или при другом формате запроса?
Понятно что при внедрении собственной карты, Яндекс принимает эту карту как карту мира, соответственно расстояния измеряются некорректно. Кто как решал вопрос корректного измерения расстояний на собственной карте, и возможно ли вообще его решить?