Здравствуйте! Я геокодирою массив адресов points и вывожу на карту метки с соответствующими подписями. Возникла такая проблема: периодически содержимое подписи не соответствует геометке на карте.





var points = ["ул.Предславинская, 19, Киев","пр-т Победы, 65, Киев","ул.Б.Хмельницкого, 41, Киев","ул.Фрунзе, 104-А, Киев"];

var names = ["ПЕЧЕРСКИЙ ФИЛИАЛ","ФИЛИАЛ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР","КИЕВСКОЕ ГЛАВНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ","Центральное отделение ФИЛИАЛА КИЕВСИТИ"];

YMaps.jQuery(function () {

var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]);

for (var i = 0, l = points.length; i < l; i++) {

var geocoder = new YMaps.Geocoder(points[i]);

var pos = 0;

YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function (geocoder) {

if (geocoder.length()) {

var placemark = new YMaps.Placemark(geocoder.get(0).getGeoPoint());

placemark.name = names[pos];

placemark.description = points[pos];

map.addOverlay(placemark);

map.setBounds(geocoder.get(0).getBounds());

map.setZoom(10);

pos++;

}

});

}

map.addControl(new YMaps.Zoom());

});



Подскажите пожалуйста решение проблемы, заранее благодарен.