Доброй ночи, уважаемые гуру !

Вот каким вопросом я задался:

Есть много-много точек для показа на карте.

- как при открытии карты подгрузить и показать только те, что находятся в видимой зоне ?

я так понимаю, что надо сюда передать параметры с координатами

var ml = new YMaps.YMapsML( 'http://страница_с_метками?map1=...&map2=...' );

map.addOverlay(ml);

- но вот человек переместился по карте, и мне надо удалить старые метки и показать новые. Как ?

т.е. надо отловить событие перемещения и там что-то прописать.



- и последнее. Как при клике на метку показать html-контент с id этой метки ? Т.е. http://страница_с_контентом?id=...



Буду очень признателен.

Большое спасибо.





С уважением, Сергей.

