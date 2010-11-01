Привет! Я начинающий пользователь API.

Установил на свою карту модуль пробок.

Потом захотел поставить код из этого примера http://api.yandex.ru/maps /articles/examples/mapcon trolscustomizing.html , но вместо карты получается белая страница. Если убрать модуль пробок - всё работает. Как совместить их?

И чтоб два раза не ходить - как модифицировать код с картой офисов, чтобы на карте не были видны их метки/баллуны? Хочу сделать таким образом навигацию по городам.

Спасибо!