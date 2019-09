Возможно, я что-то делаю не так, но. Мне нужно сменить значок метки, которую вешает YMaps.Geocoder. Код такой

s = new YMaps.Style();

s.iconStyle = new YMaps.IconStyle();

s.iconStyle.href = "/img/oil.png";

s.iconStyle.size = new YMaps.Point(18, 29);

s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-9, -29);

map.removeOverlay(geoResult);



geoResult = new YMaps.Geocoder("Москва, Дмитровское шоссе 157", {style: s, results: 1, boundedBy: map.getBounds()});

geoResult.style=s;

map.addOverlay(geoResult);

Но стиль метки все равно не меняется. Где, кроме ДНК, у меня ошибка?