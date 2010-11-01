Всем привет!
Все очень просто. Есть много торговых точек в разных городах России. Их нужно отобразить на карте.
Мне нравится как реализовано тут http://www.alfabank.ru/atm/moscow/ (показать на карте), собственно хочу сделать на подобии.
Но, возник ряд вопросов, а точнее один - как лучше сделать?
С добавлением карты на сайт и всяких кнопок к ней все понятно.
Думал добавлять метки через "мои карты", все получилось, но как потом поменять их стиль понять не могу.
Потом как избавиться от перегрузки метками? То есть что бы при малом увеличении была только одна метка, при нажатии на которую появлялись остальные, как на ссылке выше?
И вообще, может есть способ добавить всю массу необходимой информации более оперативно?
Заранее спасибо за помощь!