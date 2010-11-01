Клуб API Карт

ноябрь 2010
Смещение меток при зуме(тема закрыта)
Alexander
1 ноября 2010, 02:20

Надо использовать offset для визуального выравнивания

Добрый день, всем.. помогите плиз, если знаете.. при изменении масштаба сдвигаются метки.. те. рисую полигоны и размещаю метки.. при зуме полигоны отрисовываются корректно, а метки смещаются..

после зума

заранее благодарен за помощь

1 комментарий
API 1.x
Конфликт кода с модулем Пробок
e.grekov
1 ноября 2010, 02:48

Привет! Я начинающий пользователь API.

Установил на свою карту модуль пробок.

Потом захотел поставить код из этого примера http://api.yandex.ru/maps/articles/examples/mapcontrolscustomizing.html, но вместо карты получается белая страница. Если убрать модуль пробок - всё работает. Как совместить их? 

 

И чтоб два раза не ходить - как модифицировать код с картой офисов, чтобы на карте не были видны их метки/баллуны? Хочу сделать таким образом навигацию по городам.

 

Спасибо!

4 комментария
API 1.x
Определение границ набора YMapsML
sobory
1 ноября 2010, 09:46

Добрый день.

Есть некоторая коллекция в файле YMapsML. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при ее отображении на карте автоматически устанавливались границы и зум таким образом, чтобы все точки помещались на карте? Пока вижу единственный вариант - при создании исходного файла вычислять максимальные границы. Неужели нет готового решения?

9 комментариев
API 1.x
Перезагрузка карты
rassvet-media2010
1 ноября 2010, 10:43
Добрый день. Работаю с Yandex картой. Есть проблема. Я созда на карте метку с балуном. В описании балуна размещен код кнопки при нажати которой по onclick вызывается js функция открывающая модальное окно используя div style=block. При закрытии окна карта перезагружается. Как этого можно избежать заранее спасибо за помощь.
7 комментариев
API 1.x
Как лучше обработать 2 объекта с одними координатами?
forpanel
1 ноября 2010, 14:35

Всем привет!

Возник вопрос: на карте по адресам ищутся объекты и создаются метки.Как происходит обработка двух меток с одинаковыми координатами? Получается одна на другой. Как оптимальнее поступить, чтобы можно было работать с ними обоими?

9 комментариев
API 1.x
задача коммивояжера
dmitry.karmazin
1 ноября 2010, 16:00

Когда планируется сделать возможным поиск оптимального маршрута (порядка следования точек, она же «Задача коммивояжёра») доставки по 10 и более точкам?

 

Думаю подождать месячишко или поручить 1С-нику.

2 комментария
API 1.x
YMaps.Geocoder поясните по выполнению функции.
rbaskov
1 ноября 2010, 16:18

Привет, есть небольшое недопонимание.

Мне нужно получить координаты объекта. Смотрю как отрабатывает эта функция(в MSE) и возникает ступор. В начале почему-то мы проскакиваем событие "YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function ()", идем в конец. Потом снова уже попадаем в "YMaps.Events.observe" и получаем значение переменных val1 и val2. Почему так? Что может быть?

 var val1, val2;

function showAddress(find) {
debugger;
var geocoder = new YMaps.Geocoder(find, { results: 1});
debugger;
YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {
if (this.length()) {
geoResult = this.get(0);
val1 = geoResult._point.__lng;
val2 = geoResult._point.__lat;
}
else {
alert("Ничего не найдено")
}
});
YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Fault, function (geocoder, error) {
alert("Произошла ошибка: " + error);
})
};
12 комментариев
API 1.x
Настройка логотипа Яндекс
Кирилл Яковлев
1 ноября 2010, 19:46

Позиционировать логотип (чтобы его было видно) надо с помощью класса YMaps-logo или есть еще способы?

И вообще

3.6.2. Удалять, скрывать или модифицировать любые содержащиеся в API
Яндекс.Карт или Содержании товарные знаки, логотипы, ссылки или иные
указания на правообладателей, равно как и любые другие уведомления и/или
информацию, передаваемые Службой вместе с Содержанием.
это не запрещено?
6 комментариев
API 1.x
Static API и его метки
Pavlo
2 ноября 2010, 10:02
Интересно будет или есть ли в Static API возможность делать метки с текстовым заполнением, а не только цифрами?
2 комментария
API 1.x
Значок для метки результата геокодера
Денис
2 ноября 2010, 10:10

Возможно, я что-то делаю не так, но. Мне нужно сменить значок метки, которую вешает YMaps.Geocoder. Код такой

s = new YMaps.Style();
s.iconStyle = new YMaps.IconStyle();
s.iconStyle.href = "/img/oil.png";
s.iconStyle.size = new YMaps.Point(18, 29);
s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-9, -29);
map.removeOverlay(geoResult);

    geoResult = new YMaps.Geocoder("Москва, Дмитровское шоссе 157", {style: s, results: 1, boundedBy: map.getBounds()});
    geoResult.style=s;
                map.addOverlay(geoResult);

Но стиль метки все равно не меняется. Где, кроме ДНК, у меня ошибка?

8 комментариев
API 1.x
Полный адрес пользователя (с указанием региона, города, улицы, дома) по типу Вконтакте
Виталий Юрьевич Горшков
2 ноября 2010, 10:59

Приветствую всех. Извините, если тема уже поднималась или всё делается абсолютно просто, для меня пока что API Яндекс.Карт, да и вообще по сути интернетовое программирование - нехоженный лес.

На своём сайте, построенном на друпале (Slawia.org) хочу предоставить пользователям проставлять свой подробный адрес (настолько подробный, насколько они захотят) для того, чтобы они могли находить единомышленников в своих городах.

Насколько возможно осуществление такой идеи с помощью Яндекс.Карт и как это сделать?

6 комментариев
API 1.x
Карта России
ilya.petrushenko
2 ноября 2010, 11:35
Всем привет! Подскажите пожалуйсто, каким образом вывести отдельную карту России. Чтобы вокруг неё был просто белый фон, и не было отображения всяких названий, только карта.
5 комментариев
API 1.x
Динамическое формирование YMapsML
АK
2 ноября 2010, 14:02
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как динамически создать YMapsML на основании данных пользователя?
В примерах показаны статические варианты, когда YMapsML файл уже создан и его необходимо только отобразить.
Пробовал грузить YMapsML - файл, как обычный XML через XMLHttpRequest. Все читается, а вот изменить конкретный узел и сохранить файл, что-то никак.
7 комментариев
API 1.x
Как создать статичный обьект который будет появляться нажимая на балун
Удалённый пользователь
2 ноября 2010, 17:58

Люди помогите разобраться как осуществить данную операцию, если это конечно возможно: например у меня есть балун с линками - 

и кликая на него я хочу создать в правом нижнем углу обьект

 

проблема в том, что содержимое это обьекта отличается от содержимого балуна.  Например в балуне link1, link2, link3 a в обьекте link4, link5, link6. link это ссылка на страницу. Обьект должен оставаться в панели управления- наряду с элементами управления. Буду благодарен если скините пример кода.

 
3 комментария
элементы управления
Пробки, как узнать поддерживает ли город пробки?
xxxPatriot777xxx
2 ноября 2010, 19:05

Добрый день, подскажите как узнать,

При переходе по YMaps.setCenter(....) или new YMaps.Geocoder( .... ) поддерживает ли локация пробки или нет.

Если идем на локацию где нет пробок, то есть 404 ошибка

для примера:

http://jgo.maps.yandex.net/tiles?l=trf,trfe&x=2436&y=1331&z=12&tm=1288712880

Спасибо.

4 комментария
API 1.x,модули,пробки
Карта не фиксированного размера
forpanel
2 ноября 2010, 21:51

Здравствуйте.

Является ли обязательным фиксированный размер карты? Или можно сделать ее резиновой?

5 комментариев
карта на весь экран,API 1.x
iPad, iPhone, Desire и компания
thekashey
3 ноября 2010, 10:11

Вчера шупали любимые сайты с картами на сих популярных девайсах.

Гугл карты - летают, правда их евентная модель работает по другому, особенно на сдвиг.

Работает мультитач и все такое.

Яндекс карты - прискорбно тормозят. Как в принципе и должны тормозить на тормознутых процесорах. Жестов нет

Браузеры - сафари\долфин

5 комментариев
API 1.x
Кривое отображение балуна в Google Chrome
Денис
3 ноября 2010, 14:13



Собственно, вот такая проблема при отображении балуна - в Хроме отгрызается кусок текста в конце почти в каждом тултипе. В файрфоксе все ок.

Темплейт тултипа выглядит так:

<img src=***** align=left hspace=6><b>$name</b><div><nobr>$adress</nobr></div><div>$phone</div>

То есть адрес "лежит" в <nobr> - может, в этом дело?

Никаких "общих" стилей для <div> вроде в стилях нет.

11 комментариев
API 1.x
Проблема с отображением карт в Хроме и Опере
Удалённый пользователь
3 ноября 2010, 16:32

Добрый день.

Установил на страницу 2 карты.

В Хроме и Опере показывается только 1 карта и не хватает элементов управления.

Что сделал не так не так?

Ссылка на страничку - http://www.etrann.com/ru/about/partners

3 комментария
API 1.x
Подскажите как лучше!?
Удалённый пользователь
3 ноября 2010, 18:16

Всем привет! 

Все очень просто. Есть много торговых точек в разных городах России. Их нужно отобразить на карте.

Мне нравится как реализовано тут http://www.alfabank.ru/atm/moscow/ (показать на карте), собственно хочу сделать на подобии.

 

Но, возник ряд вопросов, а точнее один - как лучше сделать?

С добавлением карты на сайт и всяких кнопок к ней все понятно.

Думал добавлять метки через "мои карты", все получилось, но как потом поменять их стиль понять не могу.

Потом как избавиться от перегрузки метками? То есть что бы при малом увеличении была только одна метка, при нажатии на которую появлялись остальные, как на ссылке выше?

 

И вообще, может есть способ добавить всю массу необходимой информации более оперативно?

 

Заранее спасибо за помощь!

34 комментария
API 1.x