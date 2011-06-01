Есть карта, на которой пользователь оставляет указатели.
Кликнув в любом месте по карте, всплывает балун с html-формой, он заполняет название и описание и точка сохраняется.
Всплыла такая проблема. К примеру пользователь 5 раз кликнет где угодно по карте, но в форму ничего не в пишет, а просто нажмёт на крестик на балуне. А на 6-ой раз он заполнит и отправит форму. Аякс запрос почему-то отправится 6 раз! За все закрытые разы тоже.
Балун создаётся так:
var templated = _tpl.tmpl(self.options);
self.html = $("<div>").append(templated).html( ) ;
// открытие балуна с формой
map.openBalloon(
self.getGeoPoint(),
self.html
) ;
// назначение событий на форму
self.eventify( ) ;
tmpl - это jQuery Template. Он отрисован в HTML-коде страниц.
Форма субмитится так
self.$elem.live( 'submit' , function( ) {
console.log ( 'Submit was pressed.' ) ;
$.ajax({
type : "POST",
url : "addxy.php",
dataType : 'json',
data : self.getAjaxData(),
success : self.callback
} ) ;
return false;
} ) ; //: live
P.S.
Если я первый раз добавлю точку - всё ок. Второй раз добавлю точку - уже будет 2 субмита. третий раз - три субмита. и т.д.