Добрый день!

Я новичок на Яндекс картах. Т.е. у меня есть маленький пример http://cheboksary.aapsoftware.ru/map.php который работает, но я хочу сделать следующее: показать движение троллейбусов на карте города. Задача сложная и я начал с простого.

Вот мой код:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtm l1/DTD/xhtml1-transitiona l.dtd ">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script src="http://api-maps.yandex.ru /1.1/index.xml?key=AB8jnk wBAAAABzuVdQMAOUwAuAbZp_A g0XXzHy8Aa3Th4akAAAAAAAAA AAAWbLKkqfA-6K_KpRwycdeSm kJlhQ== " type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">

window.onload = function () {

var map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID")

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(47.25,56.14), 14);

};



function f1() {

var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(47.25,56.14),{hideIcon: true,draggable: true}

// Добавляет метку на карту

map.addOverlay(placemark);

}

</script>

</head>



<body>

<div id="YMapsID" style="width:1600px;height:800px"></div>

<input type=button name=B1 value="Set" onclick="f1()">

</body>

</html>

Проблема следующая: в функции f1 я обращаюсь к карте по имени map, но Лисичка говорит мне что map неопределен. Тоже и в других браузерах. Как правильно обратиться к карте из других функций JavaScript? Помогите пожалуйста!

Я понимаю, что добавление placemark'а можно и нужно делать внутри



window.onload = function () {



...

}

Но как изменить координаты этого placemark'а?