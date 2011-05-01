Здравствуйте. Есть проблема.

1. Имеется база данных. В ней лежат координаты вершин полилинии (изображает автобусный маршрут).

2. Имеется приложение на C#, считывающее координаты, превращающее их в 2 числа типа double.

Мне требуется узнать расстояние в метрах, между двумя точками, координаты которых выражены в яндексовских decimal degrees (DD).

В Я.Картах есть метод distance, в С# его нету, но ведь это дело 2-х минут, НО алгоритм мне не известен...

В педивикии пишут, в параграфе Accuracy, что 4, 5, 6 знаков после запятой это где-то 11.1, 1.11, 0.111 метров соответственно.

Я на Я.Картах отметил расстояние линейкой в 993 метра (примерно 1 км), и по краям щелкнул и получил координаты точек, затем, дедовским способом, с помощью калькулятора и формулы расстояния между двумя точками вычислил оное в DD.

Первая точка: 92.864533,56.025027, вторая точка: 92.880562,56.025543 Расстояние: 0,01603730329575393420357557636428 == 993 m Округляем до 6 знаков после запятой: 0,016037 Значит исходя из Педивикии: 0.01 = 1110 м 0.006 = 666 м 0.0000 = 0 м 0.00003 = 3.33 м 0.000007 = 0.777 м В итоге мои 993 метра получились равными 1780,107 метров! Расчеты: sqrt( sqr(92.864533 - 92.880562) + sqr(56.025027 - 56.025543) ) sqrt( sqr(0,016029) + sqr(0,000516) ) sqrt( 0,000256928841 + 0,000000266256 ) sqrt( 0,000257195097 )

получается, что из-за того, что Красноярск довольно далеко от экватора, погрешность составляет почти 100%.

Так вот, собственно, какой помощи я жду от клуба. Есть у кого исходник метода distance? Шучу.

Не знает ли кто-нибудь алгоритм расчета расстояния между точками в Я.Картах?