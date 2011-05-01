Клуб API Карт

май 2011
Расстояние между точками. Слишком просто?
ThiefCC
1 мая 2011, 18:00

Здравствуйте. Есть проблема.

1. Имеется база данных. В ней лежат координаты вершин полилинии (изображает автобусный маршрут).

2. Имеется приложение на C#, считывающее координаты, превращающее их в 2 числа типа double.

Мне требуется узнать расстояние в метрах, между двумя точками, координаты которых выражены в яндексовских decimal degrees (DD).

В Я.Картах есть метод distance, в С# его нету, но ведь это дело 2-х минут, НО алгоритм мне не известен...

В педивикии пишут, в параграфе Accuracy, что 4, 5, 6 знаков после запятой это где-то 11.1, 1.11, 0.111 метров соответственно.

Я на Я.Картах отметил расстояние линейкой в 993 метра (примерно 1 км), и по краям щелкнул и получил координаты точек, затем, дедовским способом, с помощью калькулятора и формулы расстояния между двумя точками вычислил оное в DD.   

Первая точка: 92.864533,56.025027, вторая точка: 92.880562,56.025543
Расстояние:   0,01603730329575393420357557636428 == 993 m
Округляем до 6 знаков после запятой: 0,016037
Значит исходя из Педивикии:
0.01 =        1110 м
0.006 =       666 м
0.0000 =     0 м
0.00003 =   3.33 м
0.000007 = 0.777 м
В итоге мои 993 метра получились равными 1780,107 метров!
Расчеты:
sqrt( sqr(92.864533 - 92.880562) + sqr(56.025027 - 56.025543) )
sqrt( sqr(0,016029) + sqr(0,000516) )
sqrt( 0,000256928841 + 0,000000266256 )
sqrt( 0,000257195097 )

получается, что из-за того, что Красноярск довольно далеко от экватора, погрешность составляет почти 100%.

Так вот, собственно, какой помощи я жду от клуба. Есть у кого исходник метода distance? Шучу.

Не знает ли кто-нибудь алгоритм расчета расстояния между точками в Я.Картах?

9 комментариев
API 1.x
Своя кнопка на карте
Сандро Чегемов
2 мая 2011, 13:11

Привет.

Использую данный пример http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/mapgroupmenu.html

для группировки меток, подскажите код  выносящий список групп в саму карту, по типу как выпадающий список (схема, спутник, гибрид)

Так же у меня есть ссылки-меню, обычное HTML <a href="index.html">Главная</A> и т.д.

хотелось бы и тоже вынести на карту выпадающим списком.

Я читал манул но не понял ^(

4 комментария
API 1.x
ListBox на карте
Алексей
3 мая 2011, 10:38

Здравствуйте, на карте разместил ListBox (раскрыващийся список) с переключателями, есть 3 вопроса:

1. Расположение списка на карте через addControl не работает (может что-то неправильно в коде)

2. Как можно повесить обработчики на каждый выбранный элемент (если флажок стоит или не стоит)

3. Возможно ли програмно переключить флажок (поставить галочку и обработать обработчик при загрузке карты)

 

Вот фрагмент кода, заранее спасибо:

 

 YMaps.jQuery(function ()  
        {   
        ...
            var listBox_poi = new YMaps.ListBox({ caption : "Выберите слой    " });
            listBox_poi.add(new YMaps.ListBoxToggleItem("  слой 1"));
            listBox_poi.add(new YMaps.ListBoxToggleItem("  слой 2"));
            listBox_poi.add(new YMaps.ListBoxToggleItem("  слой 3"));
            listBox_poi.add(new YMaps.ListBoxToggleItem("  слой 4"));
            listBox_poi.add(new YMaps.ListBoxToggleItem("  слой 5"));
            map.addControl(listBox_poi, new YMaps.ControlPosition(YMaps.ControlPosition.TOP_LEFT, new YMaps.Size(300, 5)));
            map.addOverlay(new YMaps.ToolBar([listBox_poi]));
        ...   
        });
 

 

 

6 комментариев
элементы управления
Подскажите в 2-х словах, как сделать расчёт длинны маршрута за МКАДом?
Алекс
3 мая 2011, 12:35

Если начало лежит в Москве, а конец за МКАД. Нужно узнать расстояние от МКАД до конечно точки.

Спасибо.

5 комментариев
маршрутизация
Вид метки
Удалённый пользователь
3 мая 2011, 16:41

Доброго всем времени суток.

Подскажите пожалуйста как можно проставить все метки в виде"точек", больших кругов

 

Линия соединяющая точки к примеру 2рх а метки хочу проставить виде точек в 3-4рх

Подскажите как поставить такие метки

 

(наподобии как в яндекс.маркет сейчас)

4 комментария
API 1.x
По картам
nikes77
4 мая 2011, 07:45

У меня следующий вопрос. В данный момент я занимаюсь реализацией одного социального интернет-проекта. В рамках проекта у меня есть задача реализовать возможность пользователей посредством интерактивной карты "голосовать" за состояние городской дороги или участка дороги по пятибальной системе.. На народной карте есть функционал который подходит для этого идеально (Когда щелкаешь по улице и выделяется участок А-В который можно прокомментировать).. Внимание вопрос: 1. как можно использовать народную карту применительно к моим задачам (я думаю, такие данные не помешают и в народных картах.. Учитывая что плохие дороги - проблема федерального масштаба)..  2. Как можно реализовать подобный функционал, где и что почитать по этому поводу.. API карт читал, но применительно к  (Когда щелкаешь по улице и выделяется участок А-В который можно прокомментировать) так ничего нет..

2 комментария
API 1.x
Использование Яндекс.Карт в desktop-приложениях
Тимур
4 мая 2011, 12:09

Здравствуйте.

У меня вопрос по пункту 2.3.2 пользовательского соглашения:

Сервис может использоваться Пользователем только в рамках интернет-сервисов, доступных для бесплатного открытого использования неограниченным кругом лиц. Сервис не может использоваться для проектов, требующих оплаты, или иным образом ограничивающих доступ к ним третьих лиц...
 

 

10 комментариев
API 1.x
Куда слать поправки к новым картам?
Алексей К.
4 мая 2011, 15:28

Привествую!

До недавнего времени Яндекс использовал картографию "Геоцентр-Консалтинга", и вот это, в частности, место: http://maps.yandex.ru/-/CBQFAOMC было "подписано", указаны названия проездов, пронумерованы угловые дома. На новой карте, которая теперь "закопирайчена" исключительно Яндексом, всякие обозначения исчезли, хотя появились домики - не уверен, что это равноценная замена. Куда можно направить недостающую информацию, и можно ли ожидать её появления на карте? "Геоцентр" реагировал, хоть не очень оперативно, но реагировал.

6 комментариев
API 1.x
Определение координат по URL
vcompr
5 мая 2011, 02:28

Возможно ли определение координат объекта по короткой ссылке (например http://maps.yandex.ru/-/CBQFeD-t) на конкретный объект?

Поясню для чего это надо:

Есть адреса, координаты координаты которых не всегда возможно правильно определить с помощью API. Для поддержания качества (да и просто, чтобы не дергать постоянно API) проще указать в базе ссылку, подогнанную вручную. Но есть необходимость использовать именно координаты для некого экспорта, который можно было бы запросить 1 раз и забыть. Конечно можно распарсить значения обычной (длинной) ссылки, но не всегда эффективно получается донести это до редакторов, которым удобней скопировать короткую.

1 комментарий
API 1.x
Про балун
Удалённый пользователь
5 мая 2011, 10:59

Здравствуйте.

У меня вопрос по поводу балуна.

Есть ли возможность вместо белого прямоугольного балуна сделать свой круглый и зелёный?

Ни где в примерах нет, в описаниях тоже.

Как это можно реализовать?

1 комментарий
API 1.x,балун
Мои карты и сайт
dzromeo
5 мая 2011, 12:55

Приветствую!

Подскажите пожалуйста, как можно получить исходный код карты, сделанной средствами яндекс карты и сохраненной в "мои карты", со всеми нарисованными полигонами для вставки на свой сайт? Вычленять нужный код из всего исходного кода страницы "мои карты" оч трудоемко, так как там много всего наприцеплено покругу карты. Если использовать конструктор маршрутов, то его нельзя сохранить в моих картах, а в будущем очень понадобится редактирование полигонов на карте.

 

p.s. ктонибудь пробовал использовать встроеный модуль яндекс карты в битриксе? где можно мануал по нему найти

3 комментария
API 1.x
Создание карты
Еж
5 мая 2011, 17:28

Всем доброго времени суток.
Искал в мануалах, но так и не нашел решения.
Задача такая- на карте выдели определенную область. К примеру москва, на которой выделен определенный округ или просто раскрашен в другой цвет.
К примеру


тут выделен один район. Мне нужно аналогичное нарисовать, но хотелось бы использовать АПИ яндекс карт.

Подскажите как реализовать?

2 комментария
API 1.x
Помогите разобраться с масштабом и иконкой и еще...
GetOnTop
5 мая 2011, 19:47

Здравствуйте,

помогите пожалуйста разобраться, в ходе настройки карты возникли трудности. Честно искал информацию, но что-то не смог разобраться.

Я не специалист в этой области, поэтому делаю, из примеров методом "научного тыка"

По этой же причине прошу сильно не пинать

вот код карты который я использую:

<script type="text/javascript">
        // Создание обработчика для события window.onLoad
        YMaps.jQuery(function () {
       
            // Создание экземпляра карты и его привязка к созданному контейнеру
            var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]       

   
        // Элементы управления картой
            map.addControl(new YMaps.Zoom()
 map.addControl(new YMaps.TypeControl()


        // Адрес объекта
            var geocoder = new YMaps.Geocoder("АДРЕС");
         

            YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function (geocoder) {
            if (geocoder.length()) {
                    geoResult = this.get(0);
                    map.addOverlay(geoResult);
                    map.setBounds(geoResult.getBounds()

                    geoResult.setBalloonContent('ОПИСАНИЕ');

                geoResult.setBalloonOptions({hasCloseButton:true, maxWidth:250}
                                           
                }
            }
        }
    </script>

1) Пробовал добавить "центр и масштаб" не получается.

      // Установка для карты ее центра и масштаба
            
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.64, 55.76), 10);

Сперва выскакивает по координатам москва - карта "город", а потом уже как было до...
без масштаба... (кстати как узнать координаты Новосибирска)


2) Еще вопрос, как добавить иконку допустим вместо синего облачка, например картинку домика, возможно ли это сделать без подгрузки дополнительного файла, 
например добавлением какой-нибудь строки в код.
 например как здесь: http://api.yandex.ru/maps/ymapsml/examples/styleobject.html
 только каким-нибудь другим способом, или проще без этого файла:
http://api.yandex.ru/maps/ymapsml/examples/xml/styleobject.xml


3) Возможно ли в геокодировании использовать на карте несколко адресов перечислением или как-нибудь по другому.

4) Если, например, необходимо на карте показать строящийся объект, или его территорию, но на карте их нет, как правильно это сделать с помощью моего кода?
возможно ли  указать координаты, в коде там где адрес пишется?

Заранее спасибо
3 комментария
API 1.x
Помогите разобраться с кривым балуном и вставкой изображения в метку.
MichaelRock
6 мая 2011, 09:46

      Зарание извеняюсь за возможно глупый вопрос, не сильно силен в программировании. суть проблемы в кривом отображении метки при условии что я пытаюсь разместить внутрь метки изображение и кривом отображении последующего балуна при клике на метку.

1.    2.    

 

Cайт на движке WordPress.

Вот сам код:

 

[inline]
<head>
    
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    type="text/javascript">[/script]
    [script type="text/javascript"]
        window.onload = function () {
            var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID")[0]
            map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(92.897409,56.040442), 15);
// Добавление элементов управления
            map.addControl(new YMaps.TypeControl()
            map.addControl(new YMaps.ToolBar()
            map.addControl(new YMaps.Zoom()
// Создание меток
var geocoder = new YMaps.Geocoder("Россия, Город, ул. Улица, д. 64"); 
YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function (geocoder) {
    var geoCoords = geocoder.get(0).getGeoPoint(),
    geoPlacemark = new YMaps.Placemark(geoCoords);
        map.addOverlay(geoPlacemark); 
geoPlacemark.setIconContent('<img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSU71l18WdgLsl6FCVj3Srwz_SOq4KYV9OxTjj7TeQ6Jaoo-FmU" width="59" height="70" alt="Яблоко"/>');
}
   }
    [/script]
</head>
<body>
    <div id="YMapsID" style="width:800px;height:600px"></div>
</body>
</html>
[/inline]

Зарание огромное спасибо за потраченое время. 

1 комментарий
API 1.x
Использования Яндекс.Карт в мобильных приложениях
girafull2
6 мая 2011, 10:51

Разрешается ли использование Яндекс.Карт в мобильных прилолжениях? Не противоречит ли это п. 2.3.2 пользовательского соглашения

Сервис может использоваться Пользователем только в рамках
интернет-сервисов, доступных для бесплатного открытого использования
неограниченным кругом лиц. Сервис не может использоваться для проектов,
требующих оплаты, или иным образом ограничивающих доступ к ним третьих
лиц...

Ранее задавали аналогичный вопрос, но только по desktop-приложениям, условия использования те же?

1 комментарий
API 1.x
Доступ к координатам по загруженному XML
vshameev
6 мая 2011, 18:41

Как по загруженному

                var ml = new YMaps.YMapsML(adresxml);

получить доступ к координатам? Загружается полилиния, после map.addOverlay(ml);   все отображается.

Но мне надо проредить вершины. Как добраться до вектора?

Заранее спасибо

1 комментарий
API 1.x
Привязка фотографий к карте
Ленар
9 мая 2011, 00:38

Доброй ночи!

Стоит следующая задача - получить многопользовательский инструмент для добавления объектов на карту.

Например, привязка фотографий и гиперссылок к районам и точкам на карте. При этом нужно, чтобы все пользователи работали в общей среде и имели общую карту с общими объектами, но чтобы при этом не отображались фотографии остальных пользователей яндекса, привязанных к данному участку карты.

Возможно ли это можно реализовать и в каком направлении копать? Спасибо.

1 комментарий
API 1.x
Число вершин загружаемого вектора
vshameev
9 мая 2011, 09:06

Загружается вектор из файла XML

var ml = new YMaps.YMapsML(adresxml);

Количество строк с координатной информацией в нем порядка 600.

Добираюсь до массива вершин

                           var coordpath = ml.get(0).get(0).getCoordPath(

Пытаюсь получить количество вершин

var nv = coordpath.getNumVertices(

И получаю значение 107.

Полилиния, построенная по coordpath, отрисовывается.

 

Что сделано не так?

Координаты в файле могут повторяться. Влияет ли это на считывание?

Что происходит, когда среди координат появляется полностью нулевая (0.0, 0.0)?



4 комментария
API 1.x
Многоугольник(полигон) и клик мыши!
dzromeo
10 мая 2011, 12:06

Доброго времени суток!

Помогите пожалуйста с моей проблемой...

Создал в яндекс.карты свою карту, нарисовал на ней многоугольники, сделал описание в балунах. Прицепил эту карту с полигонами на сайт. Как по нажатию мыши на полигоне, вывести  определенную информацию о полигоне под картой, например, номер полигона?  Вообще хочу подробное описание местности сделать под картой по полигону, но не могу обработать click

и как определить по клику в каком полигоне был клик?

4 комментария
API 1.x
Яндекс API карты и другие языки
Владимир К.
10 мая 2011, 13:19

Добрый день!

В процессе размещения карты Яндекса API, возник вопрос. Сайт сделан на двух языках (рус. и англ.), можно ли сделать данную карту на англ. языке. Есть подобная тема с аналогичным вопросом, но там ссылаються на google. Меня интресует именно возможности  Яндекса API.

Зарание благодарю за овтеты.

2 комментария
API 1.x