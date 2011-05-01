Здравствуйте. Есть проблема.
1. Имеется база данных. В ней лежат координаты вершин полилинии (изображает автобусный маршрут).
2. Имеется приложение на C#, считывающее координаты, превращающее их в 2 числа типа double.
Мне требуется узнать расстояние в метрах, между двумя точками, координаты которых выражены в яндексовских decimal degrees (DD).
В Я.Картах есть метод distance, в С# его нету, но ведь это дело 2-х минут, НО алгоритм мне не известен...
В педивикии пишут, в параграфе Accuracy, что 4, 5, 6 знаков после запятой это где-то 11.1, 1.11, 0.111 метров соответственно.
Я на Я.Картах отметил расстояние линейкой в 993 метра (примерно 1 км), и по краям щелкнул и получил координаты точек, затем, дедовским способом, с помощью калькулятора и формулы расстояния между двумя точками вычислил оное в DD.
получается, что из-за того, что Красноярск довольно далеко от экватора, погрешность составляет почти 100%.
Так вот, собственно, какой помощи я жду от клуба. Есть у кого исходник метода distance?
Не знает ли кто-нибудь алгоритм расчета расстояния между точками в Я.Картах?