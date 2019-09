Здравствуйте, на карте разместил ListBox (раскрыващийся список) с переключателями, есть 3 вопроса:

1. Расположение списка на карте через addControl не работает (может что-то неправильно в коде)

2. Как можно повесить обработчики на каждый выбранный элемент (если флажок стоит или не стоит)

3. Возможно ли програмно переключить флажок (поставить галочку и обработать обработчик при загрузке карты)

Вот фрагмент кода, заранее спасибо: