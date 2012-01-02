Доброго времени суток всем жителям клуба! Рад к Вам присоединиться!

Столкнулся с одной весьма странной на мой взгляд проблемой, поиск не дал результатов, поэтому выношу на обсуждение. Вобщем вставил я себе карту на сайт, появляется окошко со всеми инструментами, но карты не грузится. только серое окно. Поискав в клубе понял что вероятнее всего это конфликт верстки, сейчас ищу где конкретно этот конфликт.

Но интересен сам факт, что карта нормально загружается, если просто нажать на "Анализировать код элемента" и до следующей перезагрузки корректно работает. Для наглядности прикладываю видео:

Вобпрос больше на любопытство, так как не могу увязать эти 2 факта))

У кого какие мысли?

upd: первоначальное предположение насчет стилей оказалось неверно, исправление стилей ничего не дало.

Но нашел другую причину - скрытые табы, в которых я пытаюсь загрузить карту.

Но вот тут столкнулся с проблемой, пытался сделать по этой инструкции

http://api.yandex.ru/maps /articles/tasks/map.xml#h ow-to-load-map-in-hidden- div

но потратив пол дня ничего так и не добился...

подозреваю что проблема с событием window.onLoad, но не совсем понимаю куда его нужно поставить

вот код скрипта, который я использую, специально попробовал все максимально привести к виду кода в примере:

<script type="text/javascript"> YMaps.jQuery(function () { var container = YMaps.jQuery("#YMapsID-163"), map = new YMaps.Map(container[0] map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(34.090245,44.962084), 11, YMaps.MapType.MAP); //YMaps.jQuery(window).load(function () { // var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID-163")[0] // map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(34.090245,44.962084), 11, YMaps.MapType.MAP); YMaps.jQuery("#change-map -visibility").bind('click ', function () { container.css('display', (container.css('display') == 'none') ? '' : 'none'); map.redraw( // Перерисовывает карту return false; } map.addControl(new YMaps.Zoom() map.addControl(new YMaps.ToolBar() YMaps.MapType.PMAP.getName = function () { return "Народная"; }; map.addControl(new YMaps.TypeControl([ YMaps.MapType.MAP, YMaps.MapType.SATELLITE, YMaps.MapType.HYBRID, YMaps.MapType.PMAP ], [0, 1, 2, 3]) function createObject (type, point, style, description) { var allowObjects = ["Placemark", "Polyline", "Polygon"], index = YMaps.jQuery.inArray( type, allowObjects), constructor = allowObjects[(index == -1) ? 0 : index]; description = description || ""; var object = new YMaps[constructor](point, {style: style, hasBalloon : !!description} object.description = description; return object; } } </script>

где здесь нужно ставить window.onLoad? Если делаю по аналогии с оригиналом (тут же в коде под комментариями), то карта вообще неотображается.

<ul> <li><a href=\"#tabs-1\">Фото объекта</a></li> <li><a href=\"#tabs-2\" id=\"change-map-visibility\">Объект на карте</a></li> </ul>

понимаю что тема уже не раз подниммалась, но перепробовал все найденные варианты, а решить проблему не удалось, поэтому буду благодарен за подсказки.