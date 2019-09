помогите решить проблему.

вставил на страницу скрипт яндекс карты, работает все нормально, как только вставляю скрипт ниже, карта перестает работать, а скрипт работает нормально

собственно скрипт с которым конфликтует яндекс карта:



<script language="JavaScript1.2">



<!--

//Secify scroller contents

var line=new Array()

line[1]="Актуальная техническая информация"



//--Don't edit below this line



var longestmessage=1

for (i=2;i<line.length;i++){

if (line[i].length>line[longestmessage].length)

longestmessage=i

}



//Auto set scroller width

var tscroller_width=line[longestmessage].length



lines=line.length-1 //--Number of lines



//if IE 4+ or NS6

if (document.all||document.getElementById){

document.write('<form name="bannerform" class="bannerform">')

document.write('<a href="support"><input type="text" name="banner" size="'+tscroller_width+'"')

document.write(' style="onfocus="blur()"></a>')

document.write('</form>')

}



temp=""

nextchar=-1;

nextline=1;

cursor="_"

function animate(){

if (temp==line[nextline] & temp.length==line[nextline].length & nextline!=lines){

nextline++;

nextchar=-1;

document.bannerform.banner.value=temp;

temp="";

setTimeout("nextstep()",3000)}

else if (nextline==lines & temp==line[nextline] & temp.length==line[nextline].length){

nextline=1;

nextchar=-1;

document.bannerform.banner.value=temp;

temp="";

setTimeout("nextstep()",3000)}

else{

nextstep()}}



function nextstep(){



if (cursor=="\\"){

cursor="|"}

else if (cursor=="|"){

cursor="/"}

else if (cursor=="/"){

cursor="-"}

else if (cursor=="-"){

cursor="\\"}





nextchar++;

temp+=line[nextline].charAt(nextchar);

document.bannerform.banner.value=temp+cursor

setTimeout("animate()",25)}





if (document.all||document.getElementById)

window.onload=animate



</script>