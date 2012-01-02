Существует ли защита, чтобы посторонний человек в наглую не смог все координаты точек скопировать просто посмотрев HTML страницы?
Доброго времени суток всем жителям клуба! Рад к Вам присоединиться!
Столкнулся с одной весьма странной на мой взгляд проблемой, поиск не дал результатов, поэтому выношу на обсуждение. Вобщем вставил я себе карту на сайт, появляется окошко со всеми инструментами, но карты не грузится. только серое окно. Поискав в клубе понял что вероятнее всего это конфликт верстки, сейчас ищу где конкретно этот конфликт.
Но интересен сам факт, что карта нормально загружается, если просто нажать на "Анализировать код элемента" и до следующей перезагрузки корректно работает. Для наглядности прикладываю видео:
Вобпрос больше на любопытство, так как не могу увязать эти 2 факта))
У кого какие мысли?
upd: первоначальное предположение насчет стилей оказалось неверно, исправление стилей ничего не дало.
Но нашел другую причину - скрытые табы, в которых я пытаюсь загрузить карту.
Но вот тут столкнулся с проблемой, пытался сделать по этой инструкции
http://api.yandex.ru/maps
но потратив пол дня ничего так и не добился...
подозреваю что проблема с событием window.onLoad, но не совсем понимаю куда его нужно поставить
вот код скрипта, который я использую, специально попробовал все максимально привести к виду кода в примере:
где здесь нужно ставить window.onLoad? Если делаю по аналогии с оригиналом (тут же в коде под комментариями), то карта вообще неотображается.
понимаю что тема уже не раз подниммалась, но перепробовал все найденные варианты, а решить проблему не удалось, поэтому буду благодарен за подсказки.
Здраствуйте.
Есть желание поставить САБЖ на сайт, чтобы при открытии главной страницы учитывался регион проживания гостя.
посмотрел несколько сервисов геотаргетинга, но только Яндекс корректно выдает информацию о регионе и городе проживания.
Проблема в том, что скрипт из примера исполняется уже после отрисовки страницы.
можно конечно решить вопрос ajax запросами после получения YMaps.location, но нет ли возможности напрямую из скрипта, до рендеринга шаблона, получить информацию о местонахождении посетителя?
Всем привет! Использую js api yandex maps (народная карта <script type="text/javascript" src="http://api-maps.yandex.ru
Буду очень благодарен хоть за малейшую подсказку ! Если нужен код могу приложить! Спасибо !
как можно сделать такую кластеризацию, но только с XML
http://webmap-blog.ru/yan
у меня метки находятся в базе данных, от туда с помощью php генерируются XML файлы, каждый файл - группа меток
вот сайт если что http://rentony.ru/
Есть такой вопрос в FAQ про IE6, но почти тоже самое наблюдаю на Хроме 17.0.963.12 dev. Не очень сложный многоугольник (https://gist.github.com/1566708) то отображается нормально (с заливкой), то получается незамкнутым и одна из сторон начинается где-то в Норвегии, то вообще падает с DOM Exception: 5. А ведь это всего-то маленькая Чехия.
Может в документации не указаны какие-то особенности?
Как сделать карту на которой можно указывать точку и значения передавать в INPUT
Как сделать?
Есть карта и два INPUT поля для ввода
Я выбираю точку на карте а параметры широты и долготы передаются в INPUT ячейки.
еще один вопросик)
есть такой код для загрузки меток из XML:
ml_1 = new YMaps.YMapsML('http://rentony.ru/add/room_1.php'
ml_2 = new YMaps.YMapsML('http://rentony.ru/templates/ja_purity/ml_2.xml'
ml_3 = new YMaps.YMapsML('http://rentony.ru/templates/ja_purity/ml_3.xml'
ml_4 = new YMaps.YMapsML('http://rentony.ru/templates/ja_purity/ml_4.xml'
ml_5 = new YMaps.YMapsML('http://rentony.ru/templates/ja_purity/ml_5.xml'
map.addOverlay(ml_1);
map.addOverlay(ml_2);
map.addOverlay(ml_3);
map.addOverlay(ml_4);
П.С. - в функции присутствует вот такая строчка "map.removeAllOverlays();"
как запустить функцию после загрузки всего этого? window.onload - не канает, с кнопки запускается, а в коде нет, в FireBug пишет что не удается удалить оверлеи, т.к. их просто пока еще нет...
Пример здесь http://api.yandex.ru/maps
Добрый день! Делаю функционал проезда от адреса клиента к адресу продавца, марщрут нахожу с помощью вашего API а вот печатать не получается, то метки не печатались в Хроме и Мазиле, эту проблему я решил, но теперь в опере не пропечатывается линия маршрута, как вариант передать маршрут на статическую карту, но что-то описания я не нашел, помогите, кто знает как решить проблему, заранее спасибо! Если поможет функция вывода на карту выглядит так:
<!--Функция определения мапршрута и вывода на карту-->
<script type="text/javascript">
window.onload = function () {
var map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID")
points = [<?echo $lnglat_start?>, <?echo $lnglat_stop?>];
// Создаем область показа по группе точек
bounds = new YMaps.GeoCollectionBounds(points);
// Применяем область показа к карте
map.setBounds(bounds);
var router = new YMaps.Router([<? echo $lnglat_start?>, <? echo $lnglat_stop?>],[],
{ viewAutoApply: true }) ; // Строим маршрут от адреса
style_route = new YMaps.Style(
style_route.lineStyle = new YMaps.LineStyle(
style_route.lineStyle.strokeWidth = 5; // Ширина линии
style_route.lineStyle.strokeColor = '000000ff'; // Цвет линии в формате RGBA
map.addOverlay(router) ;
map.enableScrollZoom(
router.setStyle(style_route); // Применяем стиль к маршруту
// По событию успешного построения маршрута зададим подписи точкам маршрута
YMaps.Events.observe(router, router.Events.Success, function () {
// Задаем содержание меток для начальной и конечной точек.
// Создает стиль начала маршрута
var s = new YMaps.Style(
// Создает стиль значка метки
s.iconStyle = new YMaps.IconStyle(
s.iconStyle.href = "pm2al.png";
s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-9, -27);
// Создает стиль конца маршрута
var s2 = new YMaps.Style(
// Создает стиль значка метки
s2.iconStyle = new YMaps.IconStyle(
s2.iconStyle.href = "pm2bl.png";
//s2.iconStyle.size = new YMaps.Point(20, 29);
s2.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-9, -25);
router.getWayPoint(0).setOptions({style: s}
router.getWayPoint(1).setOptions({style: s2}
//alert(router.getPoint(0)
var route = router.getRoute(0);
var itineraryList = ["<p style='font:12px arial,sans-serif;'>A) <? echo $_POST['otkuda']?><br />"];
var action = [];
action["back"] = "Назад";
action["left"] = "Налево";
action["right"] = "Направо";
action["none"] = "Прямо";
action["slight right"] = "Правее";
action["slight left"] = "Левее";
for (var i=0; i < route.getNumRouteSegments(
var segment = route.getRouteSegment(i);
distance = Math.ceil(segment.getDistance()
if (distance > 1000)
{
d_temp_km = (distance/1000).toPrecision(2);
distance = d_temp_km + " км.";
}
else
distance = distance + " м.";
if (segment.getStreet()!="")
itineraryList.push((i+1)+") "+action[segment.getAction()] + ", " + segment.getStreet() + ", " + distance + "<br />");
else
itineraryList.push((i+1)+") "+action[segment.getAction()] + ", " + distance+ "<br />");
}
itineraryList.push("Б) <? echo $address?></p>");
document.getElementById("list").innerHTML = itineraryList.join("\n");
}
}
</script>
Здравствуйте, С Уже Наступившим Новым Годом,
Подскажите как можно извлечь координаты при клике на карту и как дальше воспользоваться этими данными для дальнейшей обработки в php. Если проще, то мне нужно отправить запрос в базу данных с данными о координатах каторые выбрал пользователь на карте. Поможет ли в этом getGeoPoint()?
Заранее Спасибо.
Как я вижу все запросы на YMapsML грузится через яндекс-сервер api-maps.yandex.ru, то есть XML-файл с разметкой каждого посетителя грузится через ваш сервер. Если на сайте будет очень много посетителей, как фильтровать запросы вашего сервера?
В обычной ситуации хостер воспримет тысячи соединений с одного IP-адреса (хотя их для вашего хоста 4) опасной ситуацией и может блокировать. Даже поведение NGINX есть по такому случаю - ограничение соединений с одного IP.
Существует ли способ грузить данные напрямую с каждого посетителя? При этом доступно будет anycast-маршрутизация и балансировать можно даже такой простой технологией.
Здравствуйте!
Нашел сайт banko-map.ru, скажите, пожалуйста, откуда он берет данные адресов банкомата? Забивает их сам или же как то берет из БД яндекса сразу с картой?
Очень интересен этот момент.
как получить координаты вершин нарисованного на карте многоугольника?
например этого...
http://maps.yandex.ru/?um
нашёл.... http://webmap-blog.ru/yan
Моя карта : http://www.mirbezgraniz.ru/map/1111.html
не корректно отображается в интернет эксплолере, а остальных браузерах всё отлично!!!
подскажите подайлуста, что сделать?
Чет не могу найти как сменить язык на английский? Или данной фичи нет в картах?
З.Ы. Для иностранцев делаем(
Надпись "Идет запрос к серверу..." и ничего не происходит.
Помогите, пожалуйста.
Надо сделать похожее на это - http://fondtol.org/index.php?a=show&idlink=230
Сделал Сам такое - http://maps.yandex.ru/?um
Но мне надо это вставить на сайт. А код сгенерировать не получается
Нашел на сайте Яндекса. Вот что мне надо - http://api.yandex.ru/maps/solutions/?p=portal#
Пункт: Рассказывайте о событиях
Вопрос:
1. можно ли использовать мою наработку ? http://maps.yandex.ru/?um
2. Где этот конструктор? : http://api.yandex.ru/maps/solutions/?p=portal# - Рассказывайте о событиях ?
2.1. как получить код? ручками писать ?
помогите решить проблему.
вставил на страницу скрипт яндекс карты, работает все нормально, как только вставляю скрипт ниже, карта перестает работать, а скрипт работает нормально
собственно скрипт с которым конфликтует яндекс карта:
<script language="JavaScript1.2">
<!--
//Secify scroller contents
var line=new Array()
line[1]="Актуальная техническая информация"
//--Don't edit below this line
var longestmessage=1
for (i=2;i<line.length;i++){
if (line[i].length>line[longestmessage].length)
longestmessage=i
}
//Auto set scroller width
var tscroller_width=line[longestmessage].length
lines=line.length-1 //--Number of lines
//if IE 4+ or NS6
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<form name="bannerform" class="bannerform">')
document.write('<a href="support"><input type="text" name="banner" size="'+tscroller_width+'"')
document.write(' style="onfocus="blur()"></a>')
document.write('</form>')
}
temp=""
nextchar=-1;
nextline=1;
cursor="_"
function animate(){
if (temp==line[nextline] & temp.length==line[nextline].length & nextline!=lines){
nextline++;
nextchar=-1;
document.bannerform.banner.value=temp;
temp="";
setTimeout("nextstep()",3000)}
else if (nextline==lines & temp==line[nextline] & temp.length==line[nextline].length){
nextline=1;
nextchar=-1;
document.bannerform.banner.value=temp;
temp="";
setTimeout("nextstep()",3000)}
else{
nextstep()}}
function nextstep(){
if (cursor=="\\"){
cursor="|"}
else if (cursor=="|"){
cursor="/"}
else if (cursor=="/"){
cursor="-"}
else if (cursor=="-"){
cursor="\\"}
nextchar++;
temp+=line[nextline].charAt(nextchar);
document.bannerform.banner.value=temp+cursor
setTimeout("animate()",25)}
if (document.all||document.getElementById)
window.onload=animate
</script>
Подскажите как реализовать такую задачу:
есть база xml с метками
var ml = new YMaps.YMapsML("http://site.ru/base1.xml) ;
map.addOverlay(ml);
но к примеру при нажатии на кнопку button менять url и соответственно, чтобы обновлялись метки исходя из xml
например:
$("#button").click(function(){
// обновить на var ml = new YMaps.YMapsML("http://site.ru/base2.xml) ;
}) ;