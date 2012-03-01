Есть код:
var i = icon;
i.iconStyle = new YMaps.IconStyle(
i.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-12, -12);
i.iconStyle.href = coord_data.img_icon;
i.hasBalloon = false;
i.iconStyle.size = new YMaps.Point(17, 17);
var overlay = new YMaps.Placemark(center, {style: i}
YMaps.Events.observe(overlay, overlay.Events.Click, function () {
alert('OK');
}
instance.map_instance[div
Block].map.addOverlay(ove rlay);
Когда hasBalloon = true событие срабатывает со второго щелчка после появления балуна, когда false вообще не работает.
Кто-нибудь знает в чем дело ?