Клуб API Карт

март 2012
Не происходит событие, когда выключен балун
Удалённый пользователь
1 марта 2012, 15:19

Есть код:

 

 

 

var i = icon;

i.iconStyle = new YMaps.IconStyle(

i.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-12, -12);

i.iconStyle.href = coord_data.img_icon;

i.hasBalloon = false;

i.iconStyle.size = new YMaps.Point(17, 17);

var overlay = new YMaps.Placemark(center, {style: i}

 

YMaps.Events.observe(overlay, overlay.Events.Click, function () {

alert('OK');

}

 

instance.map_instance[divBlock].map.addOverlay(overlay);

 

 

Когда hasBalloon = true событие срабатывает со второго щелчка после появления балуна, когда false вообще не работает.

Кто-нибудь знает в чем дело ?

 

1 комментарий
API 1.x
Подскажите: к какому документу обращается эта строка кода...
Дмитрий Шешков
1 марта 2012, 20:03

Подскажите пожалуйста к какому документу обращается эта строка кода ?

var ml = new YMaps.YMapsML("http://naprimer.ru/map/ajax.php?catalog="+id);

Я имею ввиду название файла (catalog1, catalog=1...) и расширение (xml, ... )


Спасибо.

 

4 комментария
API 1.x
Подскажите можно ли изменить размеры карты на сайте?
magna-terra
2 марта 2012, 14:05

Добавил код на сайт, выводится карта с параметрами 450х350 px замена стиля не помогает, css тянется с яндекса насколькоя понимаю. Подскажите пожалуйста можно ли изменить размеры.

Спасибо

1 комментарий
API 1.x
Поиск для сайта
Igoro4eka
3 марта 2012, 14:54

Всем привет!

 

Подскажите плз. пример кода вставки меню - поиска для сайта (улиц, дома) на саму карту (как в яндексе-вверху карты, между инструментами и переключением карт).

В руководстве разработчика описывается другая форма поиска.

5 комментариев
поиск,геокодирование
Конфликт ЯКарт и jQueryUI :| (решено)
temazavrik
4 марта 2012, 12:20

Привет

У себя на сайте (unionmap.org) я потихоньку воплощаю свою мечту и столкнулся с проблемой.

Когда подключаешь бибилиотеку jQueryUI и указываешь что какое то окошко на карте может менять размер, оно начинает "глючить". То есть: изменение размера оконца есть, но не плавное а дерганное, с черепашечьей скоростью и порой карта перетягивает "внимание" на себя и окошко просто перестаёт менять свой размер.

Специально сейчас оставил плохой пример на сайте что бы можно было посмотреть.

Суда пишу так как если убрать карту то всё работает идеально, и получаеться что проблема именно в двух этих скриптах.

Спасайте - помогайте

2 комментария
API 1.x
Поиск по пользовательским меткам
tes-zone
4 марта 2012, 17:50

Подскажите пожайлуста как можно реализовать поиск только по пользовательским меткам и объектам. Сайт

1 комментарий
API 1.x
проблема с переключателем
scauser52
4 марта 2012, 23:56

Ребят помогите пожалуйста, только начал изучать и видимо плохо начал. Вот ссылочка. Проблема такова, создал переключатель, но снего обратно на схему, спутник и гибрид не переключается, где поправить или что добавить? скрипт в исходном коде страницы

4 комментария
API 1.x
Получение координат мыши на карте до срабатывания события MouseMove
Кирилл
5 марта 2012, 00:32

Добрый вечер, клуб! Подскажите пожалуйста, как лучше всего получить координаты мыши до того, как сработало событие MouseMove.

Суть вот в чем: над картой отображается кнопка, по клику на которую сама кнопка исчезает и мы должны отрисовать под курсором иконку. Наиболее простым решением мне видится вызов события MouseMove с помощью notify, но я не могу понять, как это правильно сделать. Спасибо. 

5 комментариев
API 1.x
Автопереключение на народную карту
bridge2web
6 марта 2012, 07:19

http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=44288

Как включить такое в своем проекте?  

 

 

6 комментариев
API 1.x
Слои карты
Никита Б.
6 марта 2012, 13:23

Всем привет! Есть карта, сделанная на основе примера. Сделал на ней активными все области по умолчанию. Но когда меток в каждой группе становится очень много не удобно пользоваться картой. Возможно ли сделать так, чтобы по умолчанию включались только некоторые группы меток, а не все сразу?

9 комментариев
API 1.x
Народная карта в MiniMap
Азат Аза
6 марта 2012, 13:38

Доброго времени суток всем.

Не нашел этого в API, поэтому решил написать сюды Есть ли возможность вывести в MiniMap народную карту? Поясню в чем проблема... При переходе на местность, где есть только народная карта, в MiniMap область пустая =(. Возможно это параметром передается в YMaps.MiniMap(), но в документации я этого не нашел. Заранее спасибо.

 

2 комментария
народная карта,миникарта,YMapsML
Страница сообщает: неправильный ключ
Power screen
6 марта 2012, 20:45

Здравствуйте!

Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:

страница http://www.power-screen.ru/contacts/

сообщает "неправильный ключ".

притом несколькодней после установки карты на страницу, она отображалась с перебоями (иногда выскакивало аналогичное сообщение). Теперь не отображается вовсе.

URL у ключа прописан http://power-screen.ru/

 

2 комментария
API 1.x
[решено] после смены домена (и ключа) ymapsml.xml не загружается
ivanliga
7 марта 2012, 15:10

ссылка:
http://ruspolit.info/region/gorod-sankt-peterburg/78/sankt-peterburg/1/
я-скрипты очень долго загружаются и потом ничего не происходит.

* загрузка ymapsml.xml выдает:  jsonp1331129137125({url:'http/\/ruspolit.info\/uploads\/ymml\/police\/City\/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_ymml.xml', error:'Couldn\'t resolve host name'})
загрузка kml.xml выдает:  jsonp1331129137124({url:'http/\/ruspolit.info\/static\/liga\/spb_blocks.xml', error:'blockistimedout'})


старое доменное имя  - ruswatch.co.cc 
новое - ruspolit.info - оно ресолвится нормально, почему яндекс говорит "Couldn't resolve host name"?

2 комментария
API 1.x
Балун появляется и сразу изчезает
а с
7 марта 2012, 15:20

Здравствуйте, уважаемые! Не могу понять вот чего: ставлю обработчик события для метки, чтобы при клике на ней появлялся балун с нужным содержимым. Появляться-то он появляется, но тут же изчезает. Почему??? 

 <script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var long = 41.45, lat = 52.72, defzoom = 14;
var map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID")
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(long, lat), defzoom);
YMaps.Events.observe(map, map.Events.Click, function() {
this.closeBalloon(
}
var coords = [{long: 41.45, lat: 52.72}, {long: 41.44, lat: 52.715}, {long: 41.46, lat: 52.71}];
var placemarks = [];
for (i = 0; i < coords.length; i++) {
placemarks[i] = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(coords[i].long, coords[i].lat)
placemarks[i].name = "Метка № " + i;
map.addOverlay(placemarks[i]
 YMaps.Events.observe(placemarks[i], placemarks[i].Events.Click, function() {
 this.setBalloonContent("<div>Проверка!!!</div>");
 this.openBalloon(
 }

}
  }
</script> 

  Уже всю голову сломал, буду ОЧЕНЬ признателен за помощь

4 комментария
API 1.x
Geocoder с провайдером yandex#pmap (народной картой)
Азат Аза
7 марта 2012, 17:07

Доброго времени суток всем.

Скажите пожалуйста, как работать с геокодером используя народную карту...

Делаю так...     

var geocoder = new YMaps.Geocoder(coordpoint.getGeoPoint(), {geocodeProvider: "yandex#pmap"}) ;
YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {

    Как здесь получить адрес точки coordpoint.getGeoPoint()?

    this.get(0); не работает =(

}

Заранее спасибо

9 комментариев
народная карта,геокодирование
Создание сортированного списка по объектам из &quot;Моих Карт&quot;
Артем
9 марта 2012, 11:41

Добрый день! Возникла следующая задача: я нарисовал объекты (балуны и многоугольники) в сервисе "Мои Карты", теперь мне нужно взять оттуда информацию по объектам, отсортировать по имени объекта и сделать из них список. Потом поместить этот список в меню справа от карты. Подскажите, пож-ста, как это сделать, желательно с примером.

 

 

1 комментарий
слои,API 1.x,YMapsML
Twitter bootstrap и яндекс карта - проблема отображения карты
sgarant-com
9 марта 2012, 17:52
Разработал дизайн для сайта на Twitter bootstrap, все отлично и быстро работает, но как только решил прикрутить яндекс карту - появилась проблема. Яндекс карта не показывается если используется bootstrap.css. Также побывал использовать пример http://twitter.github.com/bootstrap/examples/starter-template.html и вставить в него простейшую яндекс карту, та же проблема.
Кто чем поможет? В интернете искал, ни одного упоминания/решения не нашел.
9 комментариев
API 1.x
Как поменять фон карты?
Александр Кукушкин
10 марта 2012, 20:26

Сейчас моя карта выглядит так:

 Я хотел бы поменять серый фон. Должно получиться так

Или так

 

Можно ли такое сделать? Если да, то как?

5 комментариев
API 1.x
Как запретить загружать определённые тайлы?
Александр Кукушкин
10 марта 2012, 20:34

Моя карта неквадратная, поэтому у меня нет некоторых тайлов, в результате я получаю кучу ошибок

Можно ли как-то явно указать какие тайлы не нужно грузить?

Я переопределил метод restrict у декартовой системы координат

 

   coordSystem.restrict = function (point) {

   return new YMaps.Point(Math.min(point.getX(), width),

         Math.min(point.getY(), height)) ;

   }

Теперь я не могу поставить баллун дальше некоторой точки, но тайлы, которые лежат дальше этой точки всё равно продолжают грузиться.
4 комментария
API 1.x
Доступ к статистике Яндекс пробок.
lobakin.a.v
11 марта 2012, 08:32

На сайте яндекс карт в тулбаре "пробки" можно вывести данные по пробкам за предыдущие периоды. Вопрос - можно ли получить доступ к этой статистике? Цель - построить маршрут с учетом не текущего состояния дорог, а того которое будет, например, в 5 вечера.

 

1 комментарий
геокодирование