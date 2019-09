Здравствуйте, уважаемые! Не могу понять вот чего: ставлю обработчик события для метки, чтобы при клике на ней появлялся балун с нужным содержимым. Появляться-то он появляется, но тут же изчезает. Почему???

<script type="text/javascript">

window.onload = function() {

var long = 41.45, lat = 52.72, defzoom = 14;

var map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID")

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(long, lat), defzoom);

YMaps.Events.observe(map, map.Events.Click, function() {

this.closeBalloon(

}

var coords = [{long: 41.45, lat: 52.72}, {long: 41.44, lat: 52.715}, {long: 41.46, lat: 52.71}];

var placemarks = [];

for (i = 0; i < coords.length; i++) {

placemarks[i] = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(coords[i].long, coords[i].lat)

placemarks[i].name = "Метка № " + i;

map.addOverlay(placemarks[i]

YMaps.Events.observe(placemarks[i], placemarks[i].Events.Click, function() {

this.setBalloonContent("<div>Проверка!!!</div>");

this.openBalloon(

}



}

}

</script>

Уже всю голову сломал, буду ОЧЕНЬ признателен за помощь