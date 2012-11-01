Есть следующий код скрипта:
ymaps.ready(init);
var myMap;
function init(){
myMap = new ymaps.Map('myMap',{center: [48.8455,44.5689], zoom: 12});
myMap.controls.add('zoomControl');
myMap.controls.add('mapTools');
myMap.controls.add('searchControl');
myMap.controls.add('trafficControl');
myMap.controls.add('typeSelector');
//обработчик создающий окошко с координатами
myMap.events.add('click', function (e) {
if (!myMap.balloon.isOpen()) {
var coords = e.get('coordPosition');
myMap.balloon.open(coords, {
contentHeader: 'Событие!',
contentBody: '
Кто-то щелкнул по карте.
' +
'
Координаты щелчка: ' + [
coords[0].toPrecision(6),
coords[1].toPrecision(6)
].join(', ') + '
',
contentFooter: 'Щелкните еще раз'
});
} else {
myMap.balloon.close();
}
});
//***********
//***************
}
function placemark(cord1,cord2){
var mark = new ymaps.Placemark([cord1,co
myMap.geoObjects.add(mark);
return myMap;
}
function sklad(a,b){
var c=a+b;
return c;
}
В функцию placemark передаются в виде параметров координаты точек. Ошибок никаких не отображается, однако
точки на карте не появляются. Что я делаю не так?