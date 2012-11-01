Клуб API Карт

ноябрь 2012
Не срабатывает функция
pprefera
1 ноября 2012, 08:43

Есть следующий код скрипта:

 

ymaps.ready(init);
var myMap;
function init(){
myMap = new ymaps.Map('myMap',{center: [48.8455,44.5689], zoom: 12});
myMap.controls.add('zoomControl');
myMap.controls.add('mapTools');
myMap.controls.add('searchControl');
myMap.controls.add('trafficControl');
myMap.controls.add('typeSelector');

//обработчик создающий окошко с координатами
myMap.events.add('click', function (e) {
if (!myMap.balloon.isOpen()) {
var coords = e.get('coordPosition');
myMap.balloon.open(coords, {
contentHeader: 'Событие!',
contentBody: '

Кто-то щелкнул по карте.

' +
'

Координаты щелчка: ' + [
coords[0].toPrecision(6),
coords[1].toPrecision(6)
].join(', ') + '

',
contentFooter: 'Щелкните еще раз'
});
} else {
myMap.balloon.close();
}
});
//***********
//***************
}
function placemark(cord1,cord2){
var mark = new ymaps.Placemark([cord1,cord2],{content:'1',balloncontent:'2'});
myMap.geoObjects.add(mark);
return myMap;
}
function sklad(a,b){
var c=a+b;
return c;
}

 

В функцию placemark передаются в виде параметров координаты точек. Ошибок никаких не отображается, однако

точки на карте не появляются. Что я делаю не так?

1 комментарий
XML в API 2.0
Удалённый пользователь
1 ноября 2012, 10:44

Добрый день! 

 

Возник вопрос, можно ли после того как загрузили xml файл с внешнего сервиса (народ.ру) на свою страницу, менять в нем свойства. Допустим цвет заливки полигона. Или же можно задать только изначально подобные параметры в саомом файле xml?

3 комментария
прозрачность,полигон,API 2.0,YMapsML
Нужна помощь начинающему
lopuhinsk
1 ноября 2012, 10:57

Создана карта в Yandex.map. В xml и api я ноль, поэтому нужна консультация по установке карты на сайте. Могу оплатить.

Предложенный вариант http://ymapsapi.ya.ru/269 на сайте поставил - не отображается. Сайт на JOOMLA 1.6

8 комментариев
YMapsML
вопрос - об индексировании яндексом информации с карты
Александр Ярмак.
1 ноября 2012, 13:08

господа. офис находится по адресу: г.Москва, г.Троицк. микрорайон 50. если я регистрируюсь  в яндекс карты именно по этим  данным, то карта на сайте красивая, слов нет, но яндекс начинает нас индексировать не как московскую компанию, а как из Троицка. а это как вы понимаете 2 большие разницы. что делать? 

1 комментарий
Как изменить содержимое метки(iconContent) нераскрытого кластера?
KDV
1 ноября 2012, 17:14

Речь идет про замену отображения кол-ва объектов в кластере по-умолчанию, на пользовательское содержимое.
PS Ближайший по сути аналог iconContent у Placemark.

5 комментариев
метка,кластеризатор,API 2.0,кластер
Проблемы с построением XML файла [РЕШЕНО]
sipayrt
1 ноября 2012, 19:29

Доброго времени суток.

 

Проблема состоит в том, что не получается заменить стандартный маркер кастомным.

XML-файл делал по этому примеру. Вроде все так же, но при загрузке страницы изображения маркеров не появляются, хотя сами маркеры там есть(зная их положение, по ним можно даже "тыкнуть"). В коде видно, что маркер реагирует на мои попытки заменить изображение - добавляет все необходимые стили, кроме background-image .

 Тут  лежит сгенеренный XML. 

Буду очень признателен за помощь.

2 комментария
Метки, AJAX, база.
Удалённый пользователь
2 ноября 2012, 00:23

Метки добавляются на карту динамически. Посредством AJAX из базы берутся координаты объектов и добавляются на карту при нажатии на ссылку. Подробнее: при нажатии на ссылку идет обращение к java-скрипту. Этот скрипт посредством AJAX делает запрос к php-файлу. В этом файле запрос в базу для выборки координат и предоставление данных в виде JSON. PHP-файл работает, функция on_search() срабатывает только при загрузке карты. При нажатии на ссылки на странице ничего не происходит. Помогите, пожалуйста, разобраться.

 

<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.1/index.xml?key=****" type="text/javascript"></script> 

<script type="text/javascript">
var gCollection;
var map;
//$(document).ready(function(){
// Создание обработчика для события window.onLoad
YMaps.jQuery(function () {
// Создание экземпляра карты и его привязка к созданному контейнеру
map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#touchinfo_maps")[0]);

// Установка для карты ее центра и масштаба
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(30.313497,59.938531), 15);

//Добавляем элементы управления.
map.addControl(new YMaps.TypeControl());//Тип карты, кнопочки Схема, Гибрид, Спутник
map.addControl(new YMaps.ToolBar());//Тулбар, кнопки Рука, Лупа, Линейка
map.addControl(new YMaps.Zoom());//Увеличение
  on_search(this,1); //для проверки работы функции.
});
//});

 

function on_search(test,id_razdela) {
     var link = YMaps.jQuery(test);
    map.removeAllOverlays();
         YMaps.jQuery.getJSON("http://touchinfo.me/php/mapobr.php", {id_razdela: id_razdela}, function(json){
              gCollection = new YMaps.GeoObjectCollection("default#nightPoint");
              bounds = new YMaps.GeoCollectionBounds();
                 for (i = 0; i < json.length; i++)

                 {
                    var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(json[i].lng,json[i].lat));
                    bounds.add(new YMaps.GeoPoint(json[i].lng,json[i].lat));
                    gCollection.add(placemark);
                }
                if (link.hasClass("active")) 
                {
                    map.removeOverlay(gCollection);
                }
                else 
                {
                    map.setBounds(bounds);
                    map.addOverlay(gCollection);
                }

link.toggleClass("active");
return false;
});
}
</script>
<div class="content">
<div class="cont">
<div class='sidebarnew'>
<ul>
<?php foreach($main_razdel as $item):?>
<li><a href="#" id="<?=$item['id_razdel'];?>" onСlick="on_search(this,<?=$item['id_razdel'];?>);"><?=$item['name_razdel'];?></a></li>
<?php endforeach;?>
</ul>
</div>
<div class='CenterLineNew' style='padding-top:0;'>
<?php
if(isset($breadcrumbs ) && count($breadcrumbs) !=0 ){
echo "<ul class='breadcrumbsnew'>";
foreach($breadcrumbs as $k=>$v){
echo "<li>".$v."<span>".$this->config->item ('breadcrumbs_delimeter')."</span></li>";
}
echo "</ul>";
}
?>
<div class='user_class' style='padding-left:200px;'>
<div id='touchinfo_maps' style='height:500px;'>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php $this->load->view('footer.php');?> 

 

метка,API 2.0,AJAX
Проблема с народной картой.
Удалённый пользователь
2 ноября 2012, 12:46

Разместил предложенный код с картой и он не отображается в браузере Интрнет Эксплорер 9. В последних версиях Файрфокса и Гугл хром карта работает. В чём может быть причина?

2 комментария
Пример: Загрузка и отображение geoXML
tekunova
2 ноября 2012, 15:36
Пример: Загрузка и отображение geoXML

В документации к API Яндекс.Карт есть пример «Загрузка и отображение geoXML». В этом примере нажатием на кнопку объекты на карту выводятся из xml-файла. Мы его немного доработали по просьбе пользователя клуба: повторное нажатие на кнопку теперь позволяет удалить эти же объекты с карты.



Посмотреть пример в новом окне.

API 2.0,примеры,XML
При создании экземпляра карты нет некоторых свойств в созданном объекте
vvs-k
2 ноября 2012, 16:01

Здравствуйте. 

Создаю объект карты Версия 1.1 

map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID")); 

и сразу отладчиком смотрю свойства объекта - Events, но в нём отсутствует много событий, например таких как ZoomRangeChange, DragEnd

В чём может быть дело? 

7 комментариев
API 1.x
Оплачу вывод карты на сайт
Алекс
3 ноября 2012, 14:10

Создана карта в yandex.map. Необходима помощь в выводе ее на сайт:

- максимальное увеличение 18..20;

- заполнение по окну вывода; 

- линейка масштабирования. 

Оплата 1000 руб.(wmr или яндекс.деньги). Срочно

1 комментарий
Как добавлять на карту метки такого типа?
Удалённый пользователь
3 ноября 2012, 15:25

Здравствуйте. На Яндекс.Картах есть возможность показывать метки "маленькими" точками - как я понимаю, для объектов, находящихся на незначительном удалении от заданного места.
Собственно, вопрос: как такие объекты добавлять на карту? Как я понял, через preset этого сделать нельзя.

 

16 комментариев
метка,активные области,API 2.0
Как в API 2.0 передвинуть метку?
Иван
3 ноября 2012, 16:58
в первом API был методы:
setGeoPoint(coordPoint)        То же, что и YMaps.Placemark.setCoordPoint.

ничего похожего в API 2.0 не нашел, как быть? удалять и создавать метку заново каждый раз?
2 комментария
метка,API 2.0
Как узнать координаты страны и вывести на её место свою картинку?
iandsociety
4 ноября 2012, 02:53

Мне нужно узнать координаты страны.

Потом создать полигон и залить в него фотку.

 

Или можно просто найти нужную страну и её использовать в виде маски для своей фотки.

 

Можно ли это сделать и как (небольшой примерчик бы)?

1 комментарий
координаты,API 2.0,полигон
Изменить иконки стандартных кнопок, или как прикрутить к своим кнопкам события стандартных =)
iytin-ne
4 ноября 2012, 23:11

Здравствуйте. У меня появился вопрос, как можно изменить например кнопке "drag" иконку ну или как прикрутить к своей кнопке события кнопки drag.

2 комментария
элементы управления,API 2.0,контролы
Легенда карты
Thedarkneo87
5 ноября 2012, 14:49

Подскажите может етсь функция реализация легенды карты?!  или кто сталкивался ?! 

3 комментария
Как включить создание Polyline?
iytin-ne
5 ноября 2012, 16:16

Как включить создание Polyline? Нашел как редактировать уже существующую кривую, а мне нужно при нажатии на созданую кнопку чтобы включилось событие рисования кривой.

5 комментариев
редактор геометрии,API 2.0
Решение для геомаркетинга и продаж
Удалённый пользователь
5 ноября 2012, 16:59

Всем привет.

Хочу поделится решением, которое было создано на основе карт, API Яндекс.

"Интеренет хотелки"

http://map.freshtel.ua/

Кратко о целях.

Расширение онлайн функционала существующего в Call Center.

Услышать мнение потенциальных клиентов в сети Интернет.

Интегрировать поступающие заявки от клиентов в существующее в компании CRM решение.

Планируется, что сервис поможет решить три основные задачи 

·         Определить локации, в которых есть потребность в интернете

·         Выявить необходимость потребностей на границах зоны покрытия

·         Предложить вариант подключения, если точка будет указана в зоне существующего покрытия.



2 комментария
примеры проектов
Не выводится контрол в контейнере
shiromani
5 ноября 2012, 20:24

Доброго времени суток! Пробую вставить пример с контролом в контейнере, но он не работает.

 // Добавим свой элемент в контейнер элементов управления карты

$('<div><input type="button" value="Click!"/></div>') .css({ position: 'absolute', left: '5px', top: '50px'}) .appendTo(map.panes.get('controls').getElement());

То же самое с моей задачей:

 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

    <title>Примеры </title>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<style type="text/css">

        html, body, #map {width: 100%; height: 100%;}

         body {margin: 0; padding: 0;}

    </style>

    <script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU" type="text/javascript"></script>

    <script type="text/javascript">

                 ymaps.ready(function () {

                 var map = new ymaps.Map('map', {

        center: [55.744, 37.587],

        zoom: 12

},              

            {maxZoom: 14, minZoom: 4});

map.controls.add('zoomControl')

                .add('typeSelector')

                .add('mapTools')

.add('searchControl');

 $('<img src=\"jjjjjj.png\">')

    .css({ position: 'absolute', left: '5px', top: '50px'})

    .appendTo(map.panes.get('controls').getElement());           

});

   </script>

</head>

 <body>

    <div id="map" style="width:1200px;height:600px"></div>

</body>

</html>

 

   

Я может где-то туплю, но картинка в контейнере не высвечивается...Прошу о помощи!!!

2 комментария
API 2.0,контролы,макеты
События кластеризатора - как?
nazar-pc
6 ноября 2012, 00:22

 

Пробую такой код:

cluster = new ymaps.Clusterer();
cluster.events.add(
     'click',
     function () {
         alert('');
    }
);

Но при открытии кластера событие не срабатывает.

 

 Если более глобально - задача следующая: при открытии Placemark'ов менять их содержимое. Все они автоматически объединяются в кластеры. Так вот для отдельных элементов всё работает (использую событие balloonopen), а для тех, что в кластере - нет. Смену содержимого балуна в поп-апе кластера придумал сделать, повесив ссылку с onclick в clusterCaption, но открывается кластер пустой. Как такое провернуть?

 

2 комментария
кластеризатор,балун