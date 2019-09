<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.1/index.xml?key=****" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">

var gCollection;

var map;

//$(document).ready(function(){

// Создание обработчика для события window.onLoad

YMaps.jQuery(function () {

// Создание экземпляра карты и его привязка к созданному контейнеру

map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#touchinfo_maps")[0]);



// Установка для карты ее центра и масштаба

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(30.313497,59.938531), 15);



//Добавляем элементы управления.

map.addControl(new YMaps.TypeControl());//Тип карты, кнопочки Схема, Гибрид, Спутник

map.addControl(new YMaps.ToolBar());//Тулбар, кнопки Рука, Лупа, Линейка

map.addControl(new YMaps.Zoom());//Увеличение

on_search(this,1); //для проверки работы функции.

});

//});

function on_search(test,id_razdela) {

var link = YMaps.jQuery(test);

map.removeAllOverlays();

YMaps.jQuery.getJSON("http://touchinfo.me/php/mapobr.php", {id_razdela: id_razdela}, function(json){

gCollection = new YMaps.GeoObjectCollection("default#nightPoint");

bounds = new YMaps.GeoCollectionBounds();

for (i = 0; i < json.length; i++)

{

var placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(json[i].lng,json[i].lat));

bounds.add(new YMaps.GeoPoint(json[i].lng,json[i].lat));

gCollection.add(placemark);

}

if (link.hasClass("active"))

{

map.removeOverlay(gCollection);

}

else

{

map.setBounds(bounds);

map.addOverlay(gCollection);

}