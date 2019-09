<script type="text/javascript">



ymaps.ready(init);



//Определение начальных параметров карты

function init () {

var myMap = new ymaps.Map("map", {

center: [42.87,74.59],

zoom: 12,

behaviors:['default', 'scrollZoom']

}, {

balloonMaxWidth: 600

});



//Добавляем элементы управления

myMap.controls

.add('zoomControl')

.add('typeSelector')

.add('mapTools');



//Запрос данных и вывод маркеров на карту

$.getJSON("vivodpointsmap.php",

function(json){

for (i = 0; i < json.markers.length; i++) {



var myPlacemark = new ymaps.Placemark([json.mar kers[i].lat,json.markers[ i].lon], {

// Свойства

iconContent: json.markers[i].icontext,

hintContent: json.markers[i].hinttext,

balloonContentBody: json.markers[i].balloontext

}, {

// Опции

preset: json.markers[i].styleplacemark

});



// Добавляем метку на карту

myMap.geoObjects.add(myPlacemark);



}



});



}