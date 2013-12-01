АГОНЬ-АГОНЬ!!!
http://geocode-maps.yande
По этим координатам у нас Финляндия, что я делаю не так?
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Столкнулся со странным глюком: хинты над метками на картах всплывают, но текст не отображают. Что делать? Куда копать?
hintContent у Placemark задан.
Добрый день.
Задача состоит в том, чтобы расчитать расстояние маршрута, который выходит за пределы какой-то границы (например МКАДа или города).
За пример я взял скрипт http://api.yandex.ru/maps
Вот скрин того, что сейчас я сделал, нужно расчитать расстояние вне выделенной области.
Задаю две точки: 55.6549 37.7023 и 55,666569000000 37,588009000000 с учетом пробок, пишет что маршрут невозможно построить, API выдает ошибку строения маршрута. Почему?
Добрый день!
Получаю из БД координаты полигонов и добавляю их на карту. Вместе с координатами получаю пользовательские данные
(id, комментарий и т.п.). Как связать эти данные с полигоном? Для начала хочу вывести alert'ом пользовательский id объекта.
var poly = new ymaps.Polygon([ obj['data'], []],
{
},
{
fillColor: '#0000ff',
strokeWidth: 1,
opacity: 0.5,
draggable: true
}
);
poly.events.add('click', function(e) {
alert('?');
});
myMap.geoObjects.add(poly);
poly.editor.startEditing();
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Антон расскажет о развитии сервиса API Яндекс.Карт от версии 1.0 до 2.1-beta, о том, в каких случаях и почему нужно выпускать новую версию продукта, даже если это чревато сломом обратной совместимости. Кроме этого слушатели узнают какие технические и идеологически изменения могут заставить разработчиков полностью переписать работающий сервис и почему не нужно этого бояться.
Кто хочет послушать доклад Антона, приходите 8 декабря в Малый зал конференции. Именно там в секции Frontend с 13:35 по 14:05 Антон расскажет все секреты эволюции API и ответит на вопросы посетителей.
Подробная программа мероприятия.
function detectPlace(el) {accountMap.geoObjects.remove(myCollectionAcc);if (clickIndex > 0) {accountMap.geoObjects.remove(clickedService);}if (detectIndex > 0) {accountMap.geoObjects.remove(myPlacemarkDetect);accountMap.geoObjects.remove(point);}geolocationAcc = ymaps.geolocation,serviceAcc = new GeolocationService(),myLocationAcc = serviceAcc.getLocation({// Режим получения наиболее точных данных.enableHighAccuracy: true,// Максимальное время ожидания ответа (в миллисекундах).timeout: 10000,// Максимальное время жизни полученных данных (в миллисекундах).maximumAge: 1000});myLocationAcc.then(function (loc) {myCoordsAcc = [loc.latitude, loc.longitude],myPlacemarkDetect = new ymaps.Placemark(myCoordsAcc, {balloonContentBody: "Ваше местоположение"}, {preset: 'twirl#redIcon'});accountMap.setCenter(myCoordsAcc);accountMap.geoObjects.add(myPlacemarkDetect);defaultPoint = el.parent().parent().parent().next();var centerCoord = [Number(defaultPoint.attr('data-lat')), Number(defaultPoint.attr('data-lng'))];point = new ymaps.Placemark(centerCoord, {balloonContentBody: 'Ваша услуга' + '</br>' + defaultPoint.attr('data-kat') + '</br>' + defaultPoint.attr('data-podkat')}, {});detectIndex++;accountMap.setBounds([centerCoord, myCoordsAcc]);accountMap.geoObjects.add(point);});}
Есть функция которая устанавливает на карте 2 метки: 1 - местоположение через Geolocation API, 2 - метка по определенным координатам. Нужно обязательно, чтобы метки находиись в областе видимости, я это реализовал способом выше, но тут возникает нюанс если расстояние между метками очень маленькое, карта выдает ошибку о том, что заданной области не существует, расстояние может быть как и совсем маленькое, так и очень большое. Возможно я использую не совсем верный подход, буду рад слышать другие варианты реализации.
PS: Пробывал вариант так же вариант accountMap.setBounds(acco
Прорисовывать тайлы при зуме 16! Нет возможности! Поэтому было выдвинуто решение прорисовывать тайл(тайлы если метка на краю тайла), но использовать многоуровневую систему. Т. е. получать от пользователя информацию в виде массива видимых тайлов. Исходя из координат, подгружать тайлы в несколько слоев! То есть для каждой точки свой тайл! Если в тайле 2 метки, то естественно путем наложения получается 3 слоя! + слой активных областей!
Слой активных областей
V
Нарисованный тайл со 2 точкой
V
Нарисованный тайл с 1 точкой
V
Карта с тайлом с 2 координатами
Плюсы (по нашим взглядам):
Ненадо будет хранить кучу пустых тайлов!
Тайлы будут грузится только если они нужны!
Минус:
Вместо 1 тайла, будет 2, если в тайл попали 2 координаты!(<-На этот минус мы забили!)
1)Проблема встала в том, что не нашел функции, которая бы передала значения всех отображаемых тайлов!
Для передачи массива серверу, дабы вернуть массив изображений!
2)Через layer нельзя добавить тайл! отсуствует метод типа add(url);
Кто что посоветует?
Привет всем, столкнулся с одной проблемой! В общем у меня на карте разные типы меток, все метки вытаскиваются с базы данных определяя их вид и размещение на карте. Возможно ли кластеризировать разные типы меток на одной карте?
Вот так вызываю саму карту и внутри прописывается откуда брать данные о метках:
<script type="text/javascript">
ymaps.ready(init);
//Определение начальных параметров карты
function init () {
var myMap = new ymaps.Map("map", {
center: [42.87,74.59],
zoom: 12,
behaviors:['default', 'scrollZoom']
}, {
balloonMaxWidth: 600
});
//Добавляем элементы управления
myMap.controls
.add('zoomControl')
.add('typeSelector')
.add('mapTools');
//Запрос данных и вывод маркеров на карту
$.getJSON("vivodpointsmap.php",
function(json){
for (i = 0; i < json.markers.length; i++) {
var myPlacemark = new ymaps.Placemark([json.mar
// Свойства
iconContent: json.markers[i].icontext,
hintContent: json.markers[i].hinttext,
balloonContentBody: json.markers[i].balloontext
}, {
// Опции
preset: json.markers[i].styleplacemark
});
// Добавляем метку на карту
myMap.geoObjects.add(myPlacemark);
}
});
}
ну и так определяю массив данных внутри метки и его вид:
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
require ("bd.php");
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {
$result = mysql_query("SELECT * FROM prodam");
if(mysql_num_rows($result)>0)
{
while ($mar = mysql_fetch_array($result))
{
$json = array(
icontext=>$mar['rooms'],
styleplacemark=>$mar['stylePlacemark'],
lat=>$mar['lat'],
lon=>$mar['lon']
);
$json["hinttext"] .= "{$mar["price"]} $";
$json["balloontext"] .= "<div id=\"ballooncontent\">Комнат:<b> {$mar["rooms"]}</b></div>";
$json["balloontext"] .= "<div id=\"ballooncontent\">Площадь:<b> {$mar["square"]} кв.м.</b></div>";
$json["balloontext"] .= "<div id=\"ballooncontent\">Цена:<b> {$mar["price"]} $</b></div>";
$json["balloontext"] .= "<div id=\"ballooncontent2\">Этаж:<b> {$mar["etage"]}</b></div><div id=\"linkballon\"><a target=\"_blank\" href=\"details.php?id={$mar["id"]}\">Подробнее ...</a></div>";
$markers[] = $json;
}
}
$points = array(markers=>$markers);
echo json_encode($points);
}
?>
stylePlacemark - определяет вид метки
карту можно саму посмотреть тут http://kv.livewebmap.com/proba.php
кто поможет разобраться?
У меня есть карта с объектами в несколько десяток, объединенных в кластеры.
При создании объекта использовалась опция:
balloonContentBody: 'text'
Мне необходимо при клике на объекте не открывать балун объекта, а делать определенные действия, но когда я кликаю на названии объекта в балуне кластера информация text отображалась.
Обработчик по клику нашел:
placemarks[j].events.add('click', function(e){
alert("");
});
но балун объекта все равно показывается, и как то еще нужно определить по какому конкретно объекту был клик.
Спасибо
Здравствуйте.
Есть коллекция слоёв (LayerCollection). Необходимо включать/выключать отображение слоёв на карте из этой коллекции по требованию.
1. Как найти конкретный слой в коллекции ? Ведь у слоя нет вроде как определяемых свойств (т.е. скажем имя задать не получится) ? Даже если слой - глобальная переменная, то у LayerCollection я не нашёл метода для проверки. Можно только добавить или удалить слой. А как проверить наличие ? Через each() надо что-то с чем-то сравнивать, а что ? Не tileUrlTemplate же ?
2. Как я понял нельзя в коллекции сделать слой невидимым ? Т.е. только удалить/добавить ?
Здравствуйте!
В моем проекте столкнулась с таким вопросом:
http://gis.centerit35.ru/admin.php - страничка которая позволяет пользователю определить координаты объектов.
Пользователь "жмет" на объект в меню
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Появляется метка, которую можно перетащить, пользователь "перетаскивает" ее куда ему нужно
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Когда выбрал месторасположение - жмет "пробел" на клавиатуре, тем самым подтверждает свой выбор.
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В этот момент срабатывает ajax запрос и у данного объекта в БД меняеются поля с координатами.
Вопрос: можно ли обойтись без перезагруузки всей странички, для того чтобы обновить данные объектов(эти данные считываются из xml)
При обращении на https://api-maps.yandex.r
ymaps.Map init failed (пишу по памяти, не успел заскриншотить).
При попытке открыть этот url через браузер возникает ошибка:
"При соединении с api-maps.yandex.ru произошла ошибка. Сертификат узла был отозван. Код ошибки sec_error_revoked_certificate."
При этом если нажать на странице кнопку "Попробовать снова", то на некоторых компьютерах ошибка пропадает, код срипта загружается и после этого уже не происходит ошибок при обращении из скрипта. Но не всегда, у других клиентов ошибка так и остаётся висеть.
Не подскажете, в чём может быть проблема?
Да, до сегодняшнего дня ни каких нареканий к работе с картами по https не было. Отработали больше ггода
Здравствуйте.
Появилась проблема и использованием ymaps.route(...). через некоторые точки не прокладываются маршруты.
Работающие примеры:
курск - москва, москва - орёл,....
Неработающие примеры:
нижний новгород ~ арзамас. Смотрю отладчиком, в ответе сервера вижу следующее:
{"error":{"status":"500","message":"internal server error"}}
Так же в отладчике вижу, какая строка передаётся для поиска:
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород~Россия, Нижегородская область, Арзамас
Названия городов для поиска так же формируется через сервис Яндекс.Карт, поэтому всегда есть страна, область и т.п..
URL, по которому уходит запрос, выглядит так:
http://api-maps.yandex.ru
Собственно, переходя по нему, можно увидеть тот самый JSON с ошибкой.
Попробуем поискать по запросу "нижний новгород - арзамас":
http://api-maps.yandex.ru
Видим, что запрос выполняется, расстояние находится.
У всех подобная проблема ? Может следует перейти на передачу координат вместо названий городов ?
P.S. Прямое обращение к API выполнено для демонстрации, на сайте подключено API и используется 2.0-stable версия. Листинг кода не показываю, он примитивен.
На карте в конструкторе нанесена граница внутри которой доставка бесплатная. Необходимо чтобы пользователь видя эту границу отмечал 2 точки (1 на границе, другая по адресу доставки) и прокладывался маршрут с указанием километрожа. Спасибо, если кто сможет помочь.
Было бы хорошо, добавить тег, для оформления кода. Намного легче воспринимается информация.
А то не очень удобно вставлять и читать код. При формировании коментариев или новой темы.
p.s.
сорри, если оффтоп
Добрый день. Подскажите, мне пожалуйста. Я пишу мобильное приложение и мне нужно чтобы была возможность просматривать яндекс карты оффлайн. В вашем приложении Яндекс.Карты можно скачивать карты определенных городов. Просмотрев документацию по API я не понял как мне получить карту определенного города. Подскажите, пожалуйста возможно ли это?
P.S. мое приложение, которое я пишу, является бесплатыни и свободнораспростараняемым.
Проблема такая: при обновлении map.xml, карта при обновлении из браузера не обновляется. Недавно начал работать с картами и столкнулся с токой проблемой.
Пример тут: http://utata.ru/map/
Здравствуйте, возможно ли где то указать, что бы маршрут строился только по территории России?
Например маршрут "Белгород" - "Ростов-на-Дону" идет по территории Украины, а хотелось бы что бы только по России.