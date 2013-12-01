От разработчика для разработчиков. Вся история API Яндекс.Карт в одном докладе. 7-8 декабря в Омске на Базе отдыха им. Стрельникова пройдет конференция HappyDev’13, посвященная вопросам разработки, на которой выступит разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт Антон Корзунов.

Антон расскажет о развитии сервиса API Яндекс.Карт от версии 1.0 до 2.1-beta, о том, в каких случаях и почему нужно выпускать новую версию продукта, даже если это чревато сломом обратной совместимости. Кроме этого слушатели узнают какие технические и идеологически изменения могут заставить разработчиков полностью переписать работающий сервис и почему не нужно этого бояться.

Кто хочет послушать доклад Антона, приходите 8 декабря в Малый зал конференции. Именно там в секции Frontend с 13:35 по 14:05 Антон расскажет все секреты эволюции API и ответит на вопросы посетителей.

Подробная программа мероприятия.