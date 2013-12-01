подскажите пожалуйста
сейчас на сайте работает таким образом, что есть карта на странице, небольшой размера и по нажатия на ссылку открывается вторая карта в попапе, размера по больше, но это две независимые карты
стала идея оптимизировать, и сделать, что бы это была одна карта
потому что в определенный момент времени видна только одна карта
скажите есть примере, где можно было бы посмотреть на подобную реализацию
есть карта, по нажатию, карта из одного места, уходит в другое... при этом продолжает быть работоспособной
на карте много элементов, скажем 2000, меток, и когда есть две карты, то лишняя нагрузка на клиента
буду благодарен за любые советы
Пока нашел только такое решение, возможно этого будет достаточно:
mapSmallToLarge: function() {$('#mapl').append($('#map'));},mapLargeToSmall: function() {$('#map-container').append($('#map'));},