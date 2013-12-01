Добрый день.

Задача состоит в том, чтобы расчитать расстояние маршрута, который выходит за пределы какой-то границы (например МКАДа или города).

За пример я взял скрипт http://api.yandex.ru/maps /jsbox/route_inside_polyg on но никак не получаетя получить расстояние за МКАДом, прошу помочь с этим.

Вот скрин того, что сейчас я сделал, нужно расчитать расстояние вне выделенной области.