Надеюсь я правильно выбрал форум..:-)

С помощью специальных команд собираю данные о видимых базовых станциях и отправляю запрос на сервер:

xml=<ya_lbs_request> <common> <version>1.0</version> <api_key>ABZs_k8BAAAAwuKi IgMDFIOBkHmKur7FLvxs-j3k9 gp1r7UAAAAAAAAAAADUbWq0RM czbcY3Qye-ItK7Im5r9A==</a pi_key> </common> <gsm_cells> <cell> <countrycode>250</countrycode> <operatorid>99</operatorid> <cellid>8d63</cellid> <lac>6d32</lac> <signal_strength>-106</signal_strength> <age>1000</age> </cell> <cell> <countrycode>250</countrycode> <operatorid>99</operatorid> <cellid>399b</cellid> <lac>6d32</lac> <signal_strength>-97</signal_strength> <age>1000</age> </cell> <cell> <countrycode>250</countrycode> <operatorid>99</operatorid> <cellid>3997</cellid> <lac>6d32</lac> <signal_strength>-107</signal_strength> <age>1000</age> </cell> </gsm_cells> </ya_lbs_request>

В ответ получаю

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ya_lbs_response> <position> <latitude>55.7487144</latitude> <longitude>37.5881462</longitude> <altitude>0.0</altitude> <precision>100000</precision> <altitude_precision>30.0</altitude_precision> <type>ip</type> </position> </ya_lbs_response>

Я уже счастлив, что контакт наладился, НО!

Показывает точность 100000 и забрасывает на 30км от моего реального положения.

Как видно из ответа сервера параметр precision 100000, на что яндекс в инструкции говорит следующее:

В некоторых случаях Яндекс.Локатор сообщает о точности 100000 метров, которая означает, что до- стоверно определить местоположение не удалось. Это происходит, если местоположение определяется не по IP-адресу мобильного устройства, а по IP-адресу какого-либо публичного сервера или прокси- сервера.

Но я ему даю нормальные координаты вышек, а не IP.Не может же быть, что в базе нет данных о моем месте, я ведь не на чукотке! В чем может быть дело, что не так?

Кстати, локатор может брать IP с которого произошло соединение для определения положения? - похоже так оно и есть, но ПОЧЕМУ?

Момент не понятный: мне модем выдает те же cellid в специфическом коде, похожем на hex (например 399b) и вообще число ли это, или просто текстовая строка?.. а в инструкции на яндекс локатор нет конкретизации в каком формате должно быть число. Хотя не попадаются шестнадцатричные, может в этом и беда.