Хочю сделать свой стиль маркера, чтобы был просто рисунок вместо стандартного маркера. Вот кусок кода:

var s = new ymaps.Style();

s.iconStyle = new ymaps.IconStyle();

s.iconStyle.offset = new ymaps.Point(-15, -15);

s.iconStyle.href = "/images/d.png";

s.iconStyle.size = new ymaps.Point(30, 30);

Выдается ошибка:

TypeError: ymaps.Style is not a constructor

var s = new ymaps.Style();

Что я делаю неправильно?