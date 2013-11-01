В ymapml элементам коллекции точек привешиваются properties, которые исользуются в шаблоне для балуна, а также я хочу использовать одно из свойств для назначения иконки конкретной метке. Итак, объекты из xml загружены, добавлены к карте, и я пытаюсь изменить иконку метки (это в then):

res.mapState.applyToMap(myMap); myMap.geoObjects.add(res.geoObjects); myMap.geoObjects.each(function (arr) { arr.each(function (o) { o.options.set('preset', 'twirl#redStretchyIcon' ); }); });

Всё замечательно, иконка меняется (и также проверил, что properties из xml передались в свойства объекта карты). Но, увы, клик по меткам теперь не открывает балун со старательно приготовленным содержанием. Без o.options.set('preset', 'twirl#redStretchyIcon') балун работает как надо, но иконки не те...

Где засада?

Добавление. Собственно, засада в том, что опция 'preset' ранее ссылалась на xml, а теперь на стандартное имя, то есть понятие preset включает с себя очень полный set , а именно, не только внешний вид, но и содержание. Что не очень понятно, так как естветсвнно было бы как-то разделить данные и вид.

Таким образом, я делал, конечно, неправильно. А как правильно?

Добавление 2. Нашёл путь, как обмануть, природу Но всё же хочется знать, какой путь легальный-официальный.